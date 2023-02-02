«Неплохо стреляю и умею вязать»: капитан Юлия Постникова из Тольятти рассказала, как совмещает воинскую службу и личную жизнь

Юлия Постникова стоит на защите Родины и воспитывает 7-летнего сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лисий взгляд, легкая кокетливость и очарование быстро сменяются холодной сосредоточенностью и твердым взором, когда Юлия берет в руки оружие. Волжанка точно знает, как быть своей среди мужчин — женщина уже много лет несет воинскую службу. На работе красавица в офицерской форме может дать фору своим коллегам, но дома рядом с мужем и сынишкой капитан Постникова становится нежной и хрупкой девочкой. Юлия Постникова из Тольятти рассказала журналисту «КП-Самара», как ей удается совмещать защиту Родины и личную жизнь.

«Продолжаю военную династию»

Еще малышкой Юлия не забавляла себя мечтами о девчачьих профессиях. Мысли о балете, музыке или сцене не приживались в голове дочери военных из Екатеринбурга. Девочка твердо решила, что пойдет по стопам матери и отца. Родители были для Юлии достойным примером для подражания.

-У меня это в крови, поэтому долго я и не думала, кем хочу стать. Можно сказать, продолжила семейную династию, - рассказывает Юлия Постникова.

Только путь к военной службе оказался не таким и простым. Сначала Юлия пять лет изучала экономику в Уральском федеральном университете имени Ельцина, а уже после поступила в военный учебный центр имени Россохина при университете. На военной кафедре Юлия встретила и свою любовь. А там уже и предложение руки и сердца, и переезд в Тольятти, и рождение ребенка.

Сейчас Юлия вместе с супругом и семилетним сынишкой живу в Автограде. Женщина служит по контракту. Сын капитана Постниковой тоже мечтает о погонах.

- Он только в первый класс пошел, но уже сейчас говорит, что когда вырастет, хочет стать как мама и папа. Посмотрим, как дальше будет, - поделилась с журналистом «КП-Самара» тольяттинка.

«Рядом с сыном и мужем не получается быть офицером»

Юлия призналась - ей в кругу мужчин работать проще, чем в женском коллективе. За все время никаких проблем не возникало.

- Я со всеми очень хорошо общаюсь, у нас в коллективе дружеские теплые отношения. Здесь ведь самое главное — командный дух и боевой настрой, - рассказывает Юлия.

Женщина отметила, никаких поблажек на службе нет. Юлия трудиться наравне с мужчинами. Правда, женщина и не жалуется. К работе относится серьезно. А как только волжанка переступает порог дома, то прячет свои погоны и офицерские полномочия далеко в шкаф. При виде любимых мужа и сына Юлия превращается в маленькую нежную девочку.

- Стараюсь разграничивать работу и личную жизнь. Дома я мама и жена. Рядом с сыном и мужем и не получается быть офицером, - поделилась Юлия.

В стрельбе Юлия не уступает своим коллегам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Иногда хочется утереть нос всем мужчинам»

Мужчины, конечно, в физической силе превосходя женщин, поэтому и состязаться с ними в соревнованиях трудновато. Особенно, если речь идет о плавании или лыжах. Там и нормативы другие, чего не скажешь о стрельбе. Здесь Юлия уступать коллегам по цеху не собирается.

- Женщины стреляют очень хорошо. В этом деле у дам даже есть преимущество - у нас больше терпения, - смеется Юлия Постникова. – Конечно, всегда хочется быть первой. Однако на этом я стараюсь не заострять внимания. К любому делу отношусь с душой и любовь. От этого получаю и энергию, и удовлетворение.

В стрельбе, по словам женщины, самое главное спокойствие, плавный спуск, позиция и полная концентрация внимания. Кстати, в среду 1 февраля Юлия приняла участие в чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью, что проходил в Самаре. В 2023 году впервые участие в соревнованиях приняли женщины.

- Волновалась, честно говоря. Правда, после холостых выстрелов все переживания сразу прошли. Действовала как на тренировках. Результатом осталась довольна, но можно и лучше.

Юлия старается поддерживать себя в форме. Она всегда готова к командировкам и новым победам. А еще женщина умеет вязать, занимается рисованием и танцами. Ну, не всегда же держаться в руках лишь пистолет.