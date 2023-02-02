«Лишили гонорара, потому что русский»: британское издание отказалось выплачивать самарскому фотографу процент с продажи его книг

Самарский фотограф не смог получить свой законный гонорар. Фото: личный архив героя публикации

Британское издание Fuel оставило самарского фотографа Арсения Котова без гонорара по причине того, что он поддерживает родную страну во время спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам Арсений, который получил письмо от издательства, с которым он работал в 2020-2021 годы. Журналист «КП-Самара» связалась с земляком и выяснила подробности данной ситуации.

«Уважаемый Арсений, в сложившихся обстоятельствах мы не можем высылать вам гонорары. Война на Украине и ваша явная поддержка ее на вашем аккаунте в instagram (*соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta) привели к большим последствиям. Мы получили (и продолжаем получать) значительное количество жалоб на вас от наших дистрибьюторов, книжных магазинов и покупателей, что сделало практически невозможным продажу ваших книг. Это также нанесло ущерб нашему издательскому бренду.

Из-за ваших действий ваши книги теперь продаются очень маленькими тиражами. У нас был выбор: либо уничтожить ваши книги, либо пожертвовать прибыль и гонорары Британскому Красному Кресту, помогающему простым украинским гражданам. В любом случае, мы не получили никакой прибыли от "Советских сезонов"», - дословный перевод письма, которое получил самарец Арсений Котов от западных партнеров.

Оригинал сообщения от издательства Fuel Арсений опубликовал в своем телеграм-канале. Фотограф выпустил с британцами две книги «Советские сезоны», посвященные архитектуре СССР. По условиям контакта самарец должен получать процент с проданных книг, но издательство грубо нарушило условия и фотограф остался без прибыли. - В контракте не было прописано, что они имеют право передавать мой гонорар на нужды кого-либо или чего-либо. Если бы это было так, то я не стал бы с ними сотрудничать изначально, - говорит журналисту «Комсомолки» Арсений Котов.

В результате обмана фотограф потерял около 7-8 тысяч долларов дохода. Арсений обратился к нескольким юристам, но все они в один голос говорят, что в настоящее время по политическим причинам в Европе суды не станут разбираться в этом деле. В комментариях под постом Арсению предложили искать поддержки в посольстве России в Великобритании.

- Сейчас пока попытаемся урегулировать эту ситуацию в досудебном порядке, - сообщил самарский фотограф.

В прошлом году Арсений прекратил сотрудничество с Западом и заключил контракт с российским издательством АСТ. Сейчас в продаже можно найти две книги – «Заброшенные города СССР» и «Монументальное искусство СССР». Арсений признается, что эти книги ему нравятся даже намного больше, чем выпущенные с англичанами. Стоит отметить, что самарский фотограф с самого начала спецоперации поддерживал наши войска и мирных жителей Донбасса. Арсений Котов уже несколько раз ездил на линию фронта, снимал разрушенные города ДНР и ЛНР, быт местных жителей и российских военных. Самарец также закупает и передает нашим бойцам гуманитарную помощь, спецодежду и другую амуницию.

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