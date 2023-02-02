В полиции рассказали, почему жители Самары не могут получить загранпаспорт нового образца

Новые изменения вызвали у жителей региона ряд вопросов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В конце января 2023 года жители Самарской области массово пожаловались на проблему с оформлением загранпаспортов с электронным носителем информации. А позднее на «Госуслугах» появилась информация о том, что изготовление документа нового образца временно приостановлено. «КП-Самара» разобралась в ситуации.

Сложности имеют технический характер

«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен». Такое сообщение появилось сегодня на сайте «Госуслуг». Одновременно с этим прием заявлений прекратился и в подразделениях по вопросам миграции. Новая информация вызвала у жителей шквал вопросов. Ответ на них дали на предприятии «Гознак».

– В последние месяцы к нам поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов. Из-за этого выросла потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта, – пояснили в АО «Гознак»

Производством микросхем занимается АО «Микрон». Компания уже работает над устранением проблемы. В частности, на предприятии ведется перенастройка оборудования и оптимизация технологических процессов. Это позволит уравнять спрос и предложение.

– Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца, – отмечают в «Гознак».

Загранпаспорт старого образца по-прежнему доступен

В связи с новыми изменениями у многих возникает вполне логичный вопрос: а что же делать? Но волноваться не стоит – проблема вполне решаема. Алгоритм действий зависит от конкретной ситуации.

– В случае, если жители уже подали заявление на получение загранпаспорта нового образца, и им нужно срочно выехать за границу РФ, они могут в кратчайшие сроки оформить заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если же жители решат отказаться от данной услуги, им вернут госпошлину. Решить все возникшие вопросы можно, обратившись в подразделение по вопросам миграции.

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