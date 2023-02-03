Шестиметровый гигант массой более 3,5 тонн: самарский завод подарил на изучение студентам макет уникального двигателя

Двигатель проехал в трейлере 10 км от проходной завода до университетского кампуса / Фото: Самарский университет

Центр истории авиационных двигателей Самарского университета имени академика С.П. Королева пополнился новым экспонатом. В четверг, 2 февраля 2023 года, в учебное заведение доставили макет экспериментального двигателя НК-93, который был создан на базе мотора, снятого «с крыла» летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Операция по его установке заняла несколько часов.

Разработан под руководством Николая Кузнецова

НК-93 — авиационный трехроторный винтовентиляционный двигатель. Он предназначен для самолетов большой пассажиро- и грузовместимости. Работы по его созданию начались в 1988 году. Они велись под руководством известного конструктора, академика Николая Кузнецова. Прототип проходил испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Серийно двигатель не выпускали.

— Это уникальный двигатель, во многом опередивший свое время. В нем заложена перспективная схема и ряд оригинальных конструкторских решений. Сейчас многие из этих идей мы используем в наших разработках, — сказал генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

Чтобы "поселить" шестиметровую махину в вузе, понадобился кран / Фото: Самарский университет

Станет учебным пособием для студентов

Долгое время макет двигателя НК-93 находился на производственной площадке «ОДК-Кузнецов». В этом году предприятие решило передать его Самарскому университету. Конструкция высотой 6 метров и массой более 3,5 тонн станет учебным пособием для будущих конструкторов — студентов Института двигателей и энергетических установок.

Ценный груз погрузили в специальный трейлер, который от заводской проходной отправился в университетский кампус. Он преодолел путь в 10 км. Погрузка началась в 9:30, а к 15 часам двигатель уже занял отведенное ему место в одном из учебных залов. Для его перемещения потребовался кран.

От погрузки двигателя до установки на отведенном месте прошло более пяти часов / Фото: Самарский университет

Отметим, в центре истории авиационных двигателей, который одновременно является и музеем, и научно-образовательной площадкой, представлены различные экспонаты. Это натурные макеты авиационных и ракетных двигателей. Все они помогают студентам детально изучить конструкции и расширить кругозор. Поможет в обучении будущих конструкторов и НК-93. Не исключено, что он вдохновит молодых людей на создание новых перспективных двигателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал