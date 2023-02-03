Насквозь проткнула глаз: самарские врачи удалили из черепа пациента 10-сантиметровую ветку

Медики вытащили ветку, но спасти зрение на глазу не удалось / Фото: vk.com/minzdrav_63

Самарские врачи вновь доказали, что они настоящие кудесники. Медики спасли пациента, глаз которого проткнула 10-сантиметровая ветка дерева. Сложную операцию по удалению инородного тела провели сотрудники больницы имени В.Д. Середавина.

Ветка прошла через глазницу в полость черепа

Самарец получил травму при падении. Ветка дерева, повредив верхнее веко, прошла через глазницу и канал зрительного нерва. Она вошла в полость черепа на 3 см. Ветка чудом не задела ни глазное яблоко, ни крупные сосуды, ни головной мозг. Однако зрение на этом глазу оказалось потеряно. Врачи отмечают: малейшее изменение траектории движения ветки могло привести к куда более серьезным последствиям.

Что интересно, несмотря на серьезную травму, мужчина не сразу обратился за медицинской помощью. Усложнив тем самым работу врачам. Был велик риск развития флегмоны орбиты (гнойное воспаление клетчатки глазницы) и менингита (воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга).

Провели сложную операцию

— Перед нами стояла сложная задача — максимально атравматично удалить инородное тело (ветку) и не спровоцировать кровотечение, — рассказала хирург-офтальмолог Анастасия Суркова.

Операцию проводили сотрудники сразу двух отделений: офтальмологического и нейрохирургического. Все прошло успешно. Медики аккуратно вытащили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента. Они обследовали рану и вернули глазное яблоко в полость орбиты. После этого мужчине назначили антибактериальную терапию. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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