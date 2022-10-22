По следам сурка: едем на уик-энд в нацпарк «Сенгилеевские горы»

В нацпарке "Сенгилеевские горы" обитает три тысячи сурков. Фото: нацпарк

Пока зима не вступила в свои права самое время не сидеть дома в выходные, а отправиться на природу. Если окрестности Самары и Тольятти уже изучены, а в нацпарке Самарская лука известна каждая тропинка, самое время обратить внимание на природные красоты соседних регионов. Например, отправиться в Ульяновскую область, где находится национальный парк «Сенгилеевские горы». Здесь можно провести выходные интересно и с пользой – например, отправиться по маршруту «По следам сурка» с помощью бесплатного виртуального гида от МТС.

Красотами нацпарка можно любоваться бесконечно долго. Фото: Ольга НОВИКОВА

Что посмотреть

Национальный парк «Сенгилеевские горы» - жемчужина Ульяновского края. На обширной территории в 43,6 тысяч га раскинулись нетронутые леса и привольные степи, меловые горы и красавица-Волга. Здесь обитают кабаны и лоси, косули и суслики, филины и беркуты.

Туристы могут воспользоваться оборудованной экотропой Фото: Ольга НОВИКОВА

Но визитной карточкой нацпарка считаются величественные орланы-белохвосты и забавные сурки-байбаки. Первые живут в труднодоступных местах нацпарка, и за их жизнью можно наблюдать с помощью видеокамер, установленных специалистами при помощи цифрового партнера – МТС. А вот полюбоваться на сурков-байбаков без труда может любой желающий. Для этого достаточно отправиться по экотропе «По следам сурка».

Вход на экотропу расположен недалеко от трассы Фото: Ольга НОВИКОВА

Где проходит экотропа «По следам сурка»

Экотропа начинается с резных деревянных ворот недалеко от трассы, на которой проходят междугородние автобусы. За воторами начинается дощатый настил. Идти по нему, впрочем, придется недолго, вскоре его сменяет грунтовая тропа. Вокруг растут ягоды и цветы, но собирать их не стоит – эти места обрабатывают от клещей, поэтому следы вещества могут остаться на растениях.

В нацпарке сохранились уголки нетронутой природы Фото: Ольга НОВИКОВА

Линейный маршрут длиной в 3,- 3,5 км идет по дну доисторического моря мимо отвесных меловых холмов и включает в себя три отдельные смотровые площадки, откуда можно понаблюдать за удивительной жизнью милых зверьков. На маршруте есть специальные деревянные настилы, где можно устроить пикник.

Экотропа оборудована указателями Фото: Ольга НОВИКОВА

Кто такие суслики-байбаки

Забавные симпатичные зверьки живут колониями на склонах меловых гр. Они вырывают там норы, глубина которых может составлять до 30 метров, хотя обычно ограничивается 5-8 метрами. В Сенгилеевских горах живет одна из самых крупных колоний – около трех тысяч животных, в том числе две из них – в местах, где проходит экотропа.

Сурки практически не боятся людей. Фото: нацпарк

Сурки практически не боятся людей и спокойно играют на виду у отдыхающих. Правда, увидеть их можно только с мая по сентябрь – остальное время зверьки проводят в спячке.

Здесь есть специальные настилы, где можно устроить пикник Фото: Ольга НОВИКОВА

Где узнать больше

Для туристов на экотропе «По следам сурка» проводят организованные экскурсии. Однако если вы не хотите ждать, пока соберется группа или не любите гулять в компании кучи незнакомых людей, на помощь придет виртуальный гид. Его осенью 2022 года запустила компания МТС в рамках собственного федерального экологического проекта «Место силы», который подразумевает создание цифровых продуктов для развития экотуризма и изучения природы. Маршрут экскурсии составляет около четырех километров и включает в себя не только описание природных достопримечательностей, но и в целом информацию об экосистеме парка. Например, отдельная остановка посвящена так называемой «Черной книге» флоры, в которую вписаны растения, случайно попавшие на территорию нацпарка и теперь вытесняющие «старожилов».

Туристы могут полюбоваться на милых зверьков. Фото: нацпарк

Бесплатная аудиоэкскурсия доступна всем желающим, вне зависимости от оператора связи, которым вы пользуетесь. Есть два варианта, чтобы ей воспользоваться:

- скачать бесплатное приложение МТС Live, найти гид «Место силы: Сенгилеевские горы» и следовать по маршруту, надев наушники. Подключиться можно на ююбой локации.

- забить в поисковике браузера «Место силы: Сенгилеевские горы» и использовать ссылку на сайт www.izi.travel . Слушать можно в режиме онлайн.

Норы сурков повсюду Фото: Ольга НОВИКОВА

Как добраться

На автомобиле по трассе А151 до Больших Ключищ и далее свернуть до Тушны.

От Ульяновска до поселка Тушна можно доехать на пригородном автобусе. От автобусной остановки пройти 500 метров до начала экотропы

Сколько стоит

За посещение нацпарка придется отдать 250 рублей, за каждый отдельный объект – еще 50.