В Самаре убили 29-летнего мужчину и расчленили его тело. Рассказываем все обстоятельства случившегося

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК по Самарской области

В четверг, 20 октября, был убит 29-летний молодой человек в квартире одного из многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. Его расчлененное тело было найдено на следующий день.

Подозреваемых задержали в течение суток

Информация о преступлении поступила в полицию вечером 21 октября. По указанному адресу выехали сотрудники уголовного розыска в составе оперативно-следственной группы. На месте происшествия был задержан 40-летний жилец квартиры.

Мужчина рассказал, что проживает один и данную квартиру снимает. Как выяснилось, поздней ночью 20 октября 2022 года он с компанией распивал спиртные напитки. Среди приятелей был убитый парень и еще два человека.

— Ориентировку с приметами подозреваемых направили всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов после этого их удалось найти, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции несли службу на улице Авроры и Московского шоссе, когда заметили похожих по приметам мужчин и остановили автомобиль Daewoo Nexia. Так 35-летнего водителя и 31-летнего пассажира задержали и доставили в отдел полиции. Они оказались причастны к убийству. Таким образом, все подозреваемые были задержаны в течение суток.

Тело разделили на фрагменты

После допросов выяснилось, что между 40-летним жильцом квартиры и 29-летним парнем в ходе распития спиртных напитков возникла ссора. После взаимных оскорблений дело дошло до драки. На погибшего молодого человека мужчины напали втроем.

— Ему нанесли множество ударов различными предметами в жизненно важные органы, после этого 40-летний мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

От полученных травм парень скончался на месте. Но на этом преступление не закончилось. Решив замести следы, тело разделили на фрагменты с помощью ножа. Вместе с подельниками мужчина начал искать транспортное средство, чтобы перевезти труп.

Мужчины были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело. В ближайшее время следователи сообщат об избрании меры пресечения для подозреваемых