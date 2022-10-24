Частное солнечное затмение начнется в 13:40 и продлится до 16:08 / Фото: АстроСамара

Во вторник, 25 октября 2022 года, жители Самары и области смогут наблюдать редкое явление — частное солнечное затмение (ЧСЗ) с фазой Ф=0,782. В последний раз подобное состоялось в январе 2011 года, следующее будет только 1 июня 2030-го. Самарские любители астрономии рассказали, что такое ЧСЗ, как оно проявляется, а также как и где его можно наблюдать.

Что такое частное солнечное затмение

По словам представителей клуба «АстроСамара», частное солнечное затмение можно будет увидеть в различных регионах России — от Калининграда до Красноярска. Правда, фазы его везде будут разные. Затмение будет неполным — Луна пройдет примерно в 500 км от поверхности Земли.

— Иногда так случается, что Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Луна проходит точно между нашей планетой и светилом, отбрасывая на Землю тень (полное солнечное затмение) и полутень (частное), — рассказали любители астрономии.

Как отмечают специалисты, частное солнечное затмение никак не влияет на человека. На животных и природу оно тоже не оказывает никакого воздействия.

Когда и где наблюдать частное солнечное затмение в Самаре

Наблюдать за затмением можно только в специальной защите для глаз, в противном случае можно повредить сетчатку или даже ослепнуть. Для этих целей подойдут бинокли, монокли, подзорные трубы, телескопы и объективы камер. А вот дискеты, солнечные очки, закопченное свечкой стекло, пленка фотоаппарата или рентгеновские снимки лучше не использовать. Они, конечно, затемнят Солнце, но не смогут защитить от вредного для глаз излучения. Человек рискует испортить себе зрение.

Частное солнечное затмение начнется в Самарской области в 13:40 25 октября 2022 года. Максимальная фаза — в 14:56, окончание — в 16:08. Отметим, желающие смогут поучаствовать в тротуарных наблюдениях, которые проводит клуб «АстроСамара». Они пройдут у «Ладьи» с 13:00 до 16:30. Добавим, увидеть ЧСЗ можно будет, только если позволит погода. Если на этот промежуток времени будет прогнозироваться облачность, то мероприятие отменят.