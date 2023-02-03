Дуэль на борщах, травля и конфликт банд: с чем приходится сталкиваться службе примирения в самарской школе

В Самаре работает экспериментальная Школьная служба примирения, где конфликты между учениками решают сверстники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как только взрослые ни пытаются решать конфликты в школах - и родителей хулиганов к директору вызывают, и на классных часах «Чучело» включают, и беседы проникновенные ведут. Но ключик к детским сердцам удается подобрать далеко не всегда. То ли дело, когда к решению проблемных ситуаций подключаются сами ребята. Экспериментальная Школьная служба примирения работает в Самаре уже несколько лет. Юный медиатор этой службы откровенно рассказала, как ей приходилось разруливать дуэли на борщах в школьной столовой, поножовщину во дворе и травлю молодого учителя старшеклассниками. А председатель Ассоциации детских служб примирения Татьяна Прянишникова поделилась лайфхаками – как правильно организовать такое полезное дело у себя в школе.

«Так не доставайся же ты никому!»

Взволнованные ребята прибежали ко мне на большой перемене. В столовой намертво сцепились между собой первоклашки Максим и Кирилл. Повод серьезный: последняя тарелка борща, на которую претендовали оба. Сначала мальчишки сошлись врукопашную, но быстро поняли, что силы равны и победителя определить будет непросто. Тогда им в голову пришло соломоново решение – использовать суп в качестве дуэльного оружия. Под крик «Так не доставайся ты никому» борщ раздора оказался на белых рубашках. В столовой передо мной они предстали уже в живописных бело-красных нарядах.

Какое решение потребовалось:

С каждым из мальчиков поговорила по отдельности, дала им высказать свое мнение о причинах конфликта и о том, к чему он привел. Потом провела беседу с обоими сразу. Конфликт быстро вспыхнул, но поскольку удалось вмешаться сразу, то так же быстро угас. На следующий день они уже забыли, что поругались. Если же конфликт затяжной, то нужно присматривать за парой конфликтующих, проводить беседы, прорабатывать проблему, а самое важное – услышать, чего конкретно хотят дети, чтобы помочь им прийти к согласию или перемирию.

Один против всех

Конфликт между 11 классом и новым учителем истории начался не сразу. Педагог был совсем «зеленым», только-только закончил институт. Поначалу пытался зарекомендовать себя как человек прогрессивный, жаждал, чтобы с ним разговаривали на равных и не боялись подойти с любыми вопросами. Но так и не смог стать для подростков своим. Не получив желаемого авторитета, он стал повышать голос и всячески показывать, что он старше, а значит школьники должны его слушаться. Класс пошел на принцип и принялся учителя откровенно игнорировать и даже травить.

Какое решение потребовалось:

Пришлось погрузиться в конфликт и действовать скрытно, притворившись одним из участников. В первую очередь поговорила со старшим, объяснила, что я на его стороне, что понимаю, как ему тяжело. После этого как бы невзначай пообщалась по очереди с каждым из сверстников и объяснила, почему лучше не стоит портить отношения с педагогом и чем это может обернуться.

Сошлись стенка на стенку

Наш полукриминальный район был поделен на несколько участков, где чужакам были вовсе не рады. Дворовые законы все прилежно соблюдали, но драк удавалось избежать не всегда. Конфликт между двумя компаниями нарастал постепенно и дошел до того, что одной из них стало невозможно даже сидеть на лавке во дворе, не рискуя нарваться на кулаки и даже ножи. Агрессия зашкаливала, возникла реальная угроза здоровью и жизни. Ребята обратились за помощью в нашу службу.

Какое решение потребовалось:

Понадобилось пообщаться с обеими компаниями. В таких случаях важно обратить внимание, кто является главным и ведет за собой остальных. Потом спросить у других участников отдельно, как на самом деле они относятся к подобным ситуациям и «отсеять» компании так, чтобы в конце остались лишь несколько человек, на самом деле испытывающие негатив друг к другу. При этом важно говорить на языке тех, с кем общаешься. Если ребята живут по «понятиям», то лучше подкреплять примеры их авторитетом – родителями, тренером, старшим товарищем. И напомнить, что обиженные – тоже чьи-то близкие, и за них могут заступиться.

«Я стащила шоколадку, бежим!»

Аня, Вера и Лиза из 7Б зашли в магазин погреться. Пока подруги глазели на витрины, Аня тихонько стащила шоколадку. Украдкой показав ее подругам, она шепнула – «Бежим!». Вера и Лиза растерялись, но послушно рванули с места. Далеко уйти не удалось: продавщица девочек догнала, шоколадку забрала, да еще и отругала – мол, не надо так больше. Казалось бы, конфликт исчерпан, но Вера и Лиза поняли – дружить с воровкой они не хотят. Ане объявили было бойкот, но потом решили дать подруге шанс исправиться и обратились в нашу службу.

Какое решение потребовалось:

Я провела отдельные встречи с каждой из девочек и выслушала их, потом поговорили все вместе. Поняла, что Аня очень боится лишиться подруг и остаться в одиночестве. В результате они продемонстрировали ей готовность продолжить дружбу при условии, что она больше не будет воровать. Аня пообещала это и сдержала слово.

КОНКРЕТНО

Как организовать работу службы примирения в школе:

1.Определить педагога, который будет курировать работу службы. Лучше, чтобы это был уравновешенный человек с хорошим жизненным опытом. Педагог должен пройти дополнительный курс по медиации, они бесплатны и есть в каждом регионе.

2. Набрать детей, готовых выступить в роли медиаторов. Нужны 2 девочки и 2 мальчика, лучше всего – ученики 7 класса. Дети также проходят начальный обучающий курс, а впоследствии подкрепляют знания на регулярных семинарах

3. После того, как костяк набран и служба начала работать, к медиации привлекаются и другие желающие ребята. В среднем школе необходим 1 медиатор на 100 учеников.

4. Службы примирения работают по заявкам. Индивидуальные ссоры разбирают в разговорах тет-а-тет, а при массовых конфликтах проводят несколько «кругов». Сначала с условными «обидчиками», потом с «жертвами» и только в конце – общую встречу и обсуждение проблемы совместно.

5. Очень важно сохранить доверие. Встречи и беседы проводят сами ребята-медиаторы, педагог-куратор подключается только в ситуациях, которые дети не могут решить самостоятельно.