Бьют мониторы, врут близким: как обычные геймеры превращаются в игровых маньяков, и что с этим делать

Компьютерные игры – легкий способ быть тем, кем в жизни ты быть не можешь. Фото: Василий Вахрин

Виртуальные миры - неотъемлемая часть 21 века. Более 2000 самарцев состоит в геймерском сообществе, если верить соцсетям, но играют гораздо больше. Каждый день стены игровых клубов пополняются новыми лицами. Что же влечет молодых людей переходить из реальности в миры компьютерных игр и почему большинство выбирают виртуальную жизнь. Попробовали разобраться.

Врал родителям и целыми днями сидел в клубе

- Все киберспортивные игры - это социальный сектор, - рассказывает руководитель отдела киберспортивных турниров сети CyberX Евгений Леонов. Кто-то, как с футболом, всерьез хочет этим заниматься, тратит на тренировки по пять и больше часов, развивается, ищет команды и турниры. Игроки знают, что здесь можно спокойно поиграть, а киберспорт - это быстрый эндорфин: отыграл, выкинул негатив - получил позитив.

Приятное возбуждение от возможной награды в игре появляется благодаря дофамину, так называемому «гормону счастья». Но как не потерять себя и не променять реальную жизнь на симуляцию, когда счастье там достается так легко? Евгений Леонов уверен – нужно во всем знать меру.

- Я сам иногда играю, но не до трясучки. Один мой товарищ совсем на этой теме поехал: целыми днями проводил в клубах, играл дома. Когда мы учились в колледже, он обманывал родителей, говорил, что пошел на учебу, а сам в клубе сидел, - вспоминает Евгений.

Ctrl+z не нажмешь

- В один день, я в порыве злости бросил джойстик в стол, а тот отскочил от него и попал в мой любимый и очень дорогой монитор. Не забуду тот момент – чувствуешь опустошение, глядя на разбитый экран. Не важно, что ты не хотел, чтобы так произошло, монитор-то не вернешь. Ctrl+z не нажмешь, назад время не отмотаешь, - поделился с корреспондентом «КП-Самара» самарский геймер Максим Колпаков.

Истории с разбитой техникой, криками, доносящимися из комнаты игроков, - не редкость. В народе даже бытуют шутки про разъяренных геймеров, не понимающих, где виртуальный мир, а где - реальный.

Впрочем, в виртуальные миры сбегают не только заядлые игроки, но и обычные люди. Для многих это способ расслабиться, забыть на время о проблемах.

- Не могу назвать себя геймером, но в свободное время посещаю мир Тейвата [фантастический мир игры Genshin impact, - прим. ред . «КП-Самара»], это отличный способ расслабиться и успокоится, - считает самарчанка Дарья Матвеева.

Побег от реальности

Люди бегут в виртуальные миры подальше от проблем, которые, как им кажется, решить невозможно, и когда его не устраивает своя жизнь, - так считает психолог, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Ангелина Сигал:

- Часто люди убегают от реальности в виртуальное пространство, чтобы снизить уровень тревоги, а также, чтобы не решать жизненные проблемы и задачи, когда они кажутся недостижимыми. Например, человеку не нравится его профессия. Чтобы сменить ее, нужно приложить усилия, возможно, вступить в конфликт с родственниками, отстоять свое право делать то, что хочется. Внутренние противоречия и страхи часто мешают это сделать. Тогда человек идет играть в игру, где персонаж реализовывает себя, например, строит города и заводы. Возникает иллюзия достижения. Однако, возвращаясь в реальность, игрок чувствует еще больший дискомфорт, и снова убегает в иллюзорный мир, где проблемы решить проще и легче.

Как говорят эксперты, отсутствие жизненного контроля приравнивается к отсутствию дофамина. Игры - легкий путь для получения нового опыта и достижений. В результате наш мозг сам поощряет зависимость от игр. Эксперт отметила: геймерство - это вид зависимости, поэтому лечить надо не пристрастие к компьютерным играм, а причины, которые заставляют человека убегать от реальности.

- Можно, конечно, попытаться лишить геймера доступа к компьютеру, однако результата это не принесет. Человек просто "сбежит" в другую зависимость, - отметила Ангелина Сигал. - Нужно смотреть в корень проблемы. Лучше всего отвести геймера к психологу, который выяснит, в чем причины зависимой формы поведения. Если же сам геймер не хочет обращаться к психологу, сделать это следует его близким. Специалист поможет им убедить геймера обратиться за помощью.