Поможет в зоне СВО: в Самарской области разработали уникальный экзоскелет для пациентов больниц и военных

Уникальная разработка позволит восполнить утраченные функции человека. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В Самарской области стартовало производство экзоскелетов с широким диапазоном применения. Это уникальная разработка, которая позволит восполнить утраченные функции человека. В дальнейшем технологию планируют направить в зону спецоперации. Рассказываем, что известно о новом производстве.

Экзоскелет – это удобный механизм, который может быть применим в самых разных областях. Он бывает двух видов: активный и пассивный. Последний состоит из электродвигателей, рычагов, гидравлики и других технологических решений. При их помощи экзоскелет перераспределяет нагрузку на части тела. Помимо восполнения утраченных функций человека, разработка способна увеличить мышечную силу и расширить амплитуду движений.

Созданием механизма в Самарской области занялась компания «Машиностроение», которая является резидентом «Жигулевской долины». Сейчас на предприятии разрабатывают модульную платформу и уникальные соединения, которые позволят снизить нагрузку на поясницу, руки и ноги. Это позволит носящему экзоскелет человеку меньше уставать во время активной работы.

– Конструкция экзоскелета изначально предполагает модульность. Именно поэтому наши разработки могут быть применимы в самых разных областях: в медицине, в промышленной, строительной, аэрокосмической и военной отраслях, – рассказал гендиректор компании «Машиностроение» Николай Шишкин.

Сейчас компания разрабатывает уникальные соединения, которые позволят снизить нагрузку на поясницу, руки и ноги. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В дальнейшем предприятие планирует приступить к производству другого типа экзоскелетов – активному. Он отличается от своего «собрата» наличием электромоторов и программного обеспечения. Благодаря этому способности человека значительно увеличатся.

Интересно, что разработка компании «Машиностроение» (резидента технопарка «Жигулевская долина») – уникальная. Ее можно будет регулировать под различные физические характеристики человека. Заказчикам не придется подбирать экзоскелет под каждого конкретного оператора или задачу. Они смогут настроить механизм под нужные параметры. Эта особенность позволит значительно обойти конкурентов.

– Сегодня в «Жигулевской долине» работают более 290 компаний, и для каждой категории проектов есть свой комплекс инструментов поддержки. Технопарк оказывает помощь на каждом этапе реализации проекта, привлекает федеральные инструменты для быстрого выхода резидентов на рынок, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Отмечается, что самарские экзоскелеты планируется использовать в зоне СВО и предоставить их региональным предприятиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.