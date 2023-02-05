Читал отцовское письмо перед всем классом: боец получил послание, которое всех удивило

Ребята отправили письма солдатам. Фото: Дмитрий Холин

Трогательная история произошла с бойцами самарского батальона, находящимися в зоне СВО. В новогодние праздники военнослужащие получили письма от школьников, которые всех очень удивили. Историю, похожую на новогоднее чудо, рассказал в соцсетях мобилизованный депутат Самарской губдумы, майор Дмитрий Холин.

Новогоднее чудо

В предновогоднюю пору бойцы одного из батальонов из Самарской области получили более сотни писем от школьников. Детские послания собирали в Самаре в одну большую посылку. На конвертах не указывались адреса, и когда письма привезли «за ленточку», военные решили разделить их поровну. Письма развезли по блиндажам, в которых живут солдаты. Бойцы с удовольствием прочли трогательные письма и написали ответы.

Одно из писем особенно удивило солдат. Оказалось, по неведомой игре случая в посылке для самарского батальон оказались письма школьников из Ульяновской области. При разделении конвертов одно из них, от ученика 4 класса из 76 школы Ульяновска, попало в руки солдату, сын которого учится в той же школе всего на класс старше.

Читал письмо всему классу

Бойцов поразило число удивительных совпадений. Письма из ульяновской школы не только попали в другой город, но и оттуда на машине их передали в батальон, именно в ту роту и отделение, где служит отец мальчика.

- Вероятно, кто-то сверху направлял этот процесс, ведь любое доброе дело творит чудеса, - отмечает Дмитрий Холин.

Бойцы решили отправить ответы школьникам из другой области. Военнослужащие нашли телефон директора, которую также искренне удивило происходящее. Оказалось, письма писали для ульяновской бригады. Солдатам пришлось обратиться за помощью в правительство Ульяновской области и получить разрешение на посещение школы. К счастью, все подтвердилось.

Ответные послания бойцов успешно доставили в школу, где учится сын военного. В результате мальчик смог с гордостью прочитать отцовское письмо перед всем четвертым классом.

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