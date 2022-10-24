Испугался и выкинул взятку за забор: в Самаре экс-полицейский, который брал мзду с большегрузов, обжалует приговор

Удастся ли осужденному за взятки полицейскому смягчить приговор, предстоит решать суду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре полицейский, осужденный за взятки с большегрузов, подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор. Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД по Красноармейскому району Евгения Кудряшова. началось в Самарском областном суде. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании и выяснила подробности.

Брал по 8-10 тысяч за машину

Евгения Кудряшова осудили за получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в ноябре и декабре 2020 года он в два этапа получил от директора самарской организации, занимающейся грузоперевозками, взятку в размере 180 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственный проезд большегрузов через территорию Пестравского района.

Как стало известно в суде, бывшему сотруднику ГИБДД предлагали взятку за пропуск машин с перевесом от 8-10 тысяч рублей за каждую. При этом все разговоры с Кудряшовым взяткодатели записывали.

Районный суд с доводами следствия согласился и признал бывшего полицейского виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3, 6 млн рублей.

«Деньги брал, но ничего не делал»

Однако адвокаты осужденного полицейского с таким приговором не согласились и подали апелляцию. Защитник бывшего сотрудника полиции считает, что ему нельзя инкриминировать взятку в особо крупном размере, ведь он получал от 8 до 10 тысяч рублей за пропуск конкретной машины с конкретными госномерами, а, следовательно, это несколько эпизодов получения мелкой взятки. Также адвокаты обвиняемого считают, что это преступление вообще можно считать мошенничеством, ведь за полученные деньги их подзащитный никаких действий не предпринимал и не собирался предпринимать. По славам, адвоката, его клиент испугался содеянного и выкинул полученную взятку за забор.

- Однажды мне позвонили сказали, что конкретную машину задержали, я позвонил инспектору и узнал, что никаких нарушений не допущено. Я сказал пропустить эту машину, — рассказал бывший сотрудник ГИБДД.

Допрошенные инспектора ДПС пояснили, что в интересующий следствие период от Кудряшова указаний не поступало, и работали они в общем порядке. Таким образом, по мнению адвоката, Кудряшов просто присвоил переданные взяткодателем деньги.

Согласится ли суд с этими доводами и удастся ли мздоимцу смягчить наказание, пока неизвестно.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре убили 29-летнего мужчину и расчленили его тело. Рассказываем все обстоятельства случившегося

По подозрению задержаны три человека, которые избивали убитого разными предметами (подробности)