В Постниковом овраге хотя обустроить Студенческий квартал. Фото: СамГТУ

В Самаре хотят обустроить межвузовский Студенческий квартал. Такой проект по заданию Совета ректоров Самарской области разработали студенты факультета архитектуры и дизайна СамГТУ. Реализация первого этапа проекта может начаться уже в ближайшее время. Зачем нужен Студенческий квартал и что в нем будет, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали руководители проекта «Межвузовский студенческий кампус. Студенческий квартал» - кандидат архитектуры, доцент кафедры Градостроительство СамГТУ, руководитель студенческого клуба «Urban club» Анна Жоголева и профессор кафедры Градостроительство Сам ГТУ, кандидат архитектуры, заместитель заведующего кафедрой Александра Терягова.

Анна Жоголева и Александра Терягова рассказали подробности проекта Фото: Ольга НОВИКОВА

Запрос на благоустроенные пространства

Как рассказали авторы проекта, задачу разработать проект межвузовского кампуса перед ними поставил Совет ректором Самарской области.

- Между Московским шоссе и Постниковым Оврагом есть большая территория, принадлежащая двум крупнейшим самарским вузам - Самарскому университету им.Королева и Политеху, - пояснила Анна Жоголева. – Там расположены и научные и учебные корпуса, и спортивные объекты, и общежития. То есть необходимая инфраструктура учебная есть, но вот окружающая среда совершенно не проработана.

Студенты сами придумали, как преобразить пространство кампуса. Фото: СамГТУ

Авторы проекта отметили: студенческая среда всегда накладывает отпечаток на город, задает тон, создает живое пространство, в которое хочется включиться не только студентам, но и жителям города.

- Эта среда должна быть безопасной, доступной, комфортной, информативной, должна иметь характер и облик, - отметила Александра Терягова. - Именно такую задачу нам поставили. На этой территории проживает и учится множество студентов, кроме того в эту среду включено огромное количество местных жителей нового густонаселенного района. Но есть сложности и в перемещении студентов между объектами, и во взаимодействии между учащимися разных факультетов и вузов, и в том, что совершенно отсутствуют места для досуга, и поэтому студенты выезжают за пределы своего квартала чтобы отдохнуть. Есть большой запрос на благоустроенные общественные пространства в этом районе.

Проект предусматривает строительство спортивных площадок. Фото: СамГТУ

Студенты боятся ходить мимо гаражей

Еще одна проблема – обеспечение безопасности

- Путь от остановки «Постников овраг» до общежитий студенты проходят через разные пространства, - говорит Анна Жоголева. - Сначала – по спланированной асфальтовой дорожке, потом - через частную застройку, потом по пустырю между гаражами. Идти там неуютно и местами просто небезопасно. Когда мы проводили опрос, то многие, особенно девочки, прямо говорили, что боятся там ходить в темное время суток. Такая же ситуация с дорогой от остановки на Московском шоссе вниз вдоль Ботанического сада. Там ходят и студенты, и местные жители, но среда крайне некомфортная.

Сиреневый сквер запланировали недалеко от остановки в Постниковом овраге. Фото: СамГТУ

Сиреневый сквер и «сенсорный огород»

Работа над проектом Студенческого квартала длилась около полугода. В разработке приняли участие 25 студентов с разных кафедр. Сначала появилась общая концепция, потом каждый из участников взял в работу отдельный участок, а потом все снова соединили воедино. Как рассказали авторы, проект разбили на три стадии. В первую очередь предполагается обустройство уже существующих участков, улиц и пространств.

И студентам, и местным жителям не хватает мест для прогулок. Фото: СамГТУ

- Их не нужно создавать заново, просто надо благоустроить, - пояснила Анна Жоголева. – В первую очередь это улица Врубеля, Лукачева, Революционная. Там нужны пешеходные части, небольшие примыкающие пространства – скверы, лавочки, спортплощадки, многофункциональные пространства, где студенты могли бы проводить время между парами и после них, во всяком случае в теплое время. Очень востребована велосипедная инфраструктура – дорожки, парковки. Часть расходов могли бы взять на себя вузы, часть - городские власти, например, по программе формирования комфортной городской среды.

Так, например, на улице Врубеля в районе станции юннатов предлагается создать «Сад дождя» с контактным зоопарком, «сенсорным огородом» и теплицами. Недалеко от остановки в Постниковом овраге предлагают сделать Сиреневый сквер с кустами сирени. Между общежитиями СНИУ на ул.Лукачева может появиться многофункциональная площадка для спорта и отдыха, чуть дальше - Work-out площадка, а перед кафе «Полет» - открытая зона стрит-фуда и другие площадки.

Таким студенты видят велопешеходный мост в Постниковом овраге. Фото: СамГТУ

Новые улицы и кварталы

Вторым этапом предполагается создать в микрорайоне единый планировочный каркас.

- В отличие от исторического центра и от застройки спальных районов территория этого квартала не спланирована – сначала возник комплекс аэрокосмического университета в окружении частной застройки, потом к нему добавлялись отдельные объекты. Здесь нет нормальной дорожной сети, что очень мешает жителям, - отмечают эксперты. – Необходимо продлить улицу Авроры до Постникова оврага, примкнуть к ней ул.Мичурина, ул. Революционную - и тогда получится грамотный каркас и новые условия проектирования.

Третья стадия – наиболее амбициозная. Авторы проекты предлагают развитие кампуса не только Самарского университета и Политеха, но и создание межвузовского кампуса, в который войдет, например, расположенный через Московское шоссе медицинский университет, и новые территории с жилой застройкой для студентов.

Мост пройдет над будущим продолжением улицы Авроры. Фото: СамГТУ

- Нужен центр научных компетенций, коворкинги для студентов, центр для развития стартапов, бизнес-инкубаторы для междисциплинарной работы, - перечисляет Анна Жоголева. – И при этом хочется включить механизмы развития уже существующих проблемных территорий в городе, на которых уже обитают студенты.

Авторы проекта предполагают строительство велопешеходного моста через Постников овраг для связи комплексов бывших аэрокосмического и Государственного университета. Кроме того, предлагается использовать для развития кампуса и строительства новых объектов площадки, которые сейчас заняты частным сектором и гаражами.

Что из этого удастся воплотить в жизнь, покажет время.