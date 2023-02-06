«Я счастлив быть русским»: итальянец Джангуидо Бреддо переехал в Россию и открыл свой ресторан

Самара подарила Джангуидо новый дом и любовь.

Коренной итальянец Джангуидо Бреддо перебрался из солнечной Флоренции в Россию 26 лет назад. Все это время мужчина живет в Самаре. Весной 2022 года Джангуидо наконец получил и российский паспорт, чем безмерно гордится. 76-летний итальянец покоряет сердца волжан доброй душой и ароматной неаполитанской пиццей. Джангуидо Бреддо рассказал журналисту «КП-Самара», почему решил переехать в Россию и что его бесит в русской пицце.

Рабочая поездка затянулась на 26 лет

Джангуидо родился в небольшом городке, что расположен недалеко от жаркой Венеции. Правда, большую часть жизнь итальянец провел во Флоренции. Возможно, там бы мужчина и остался, если бы не одна случайная поездка в Россию.

-В 1995 году я впервые приехал в Самару по работе. Тогда я заключил контракт с небольшой строительной компанией на три месяца, по образованию я инженер, - рассказывает Джангуидо.

Только вот три месяца затянулись на 26 лет. Волжская земля не отпустила итальянца обратно.

-Сердце подсказало мне остаться здесь. Сейчас Самара — это мой родной дом. Даже, когда я уезжаю погостить в Италию, то уже через три дня внутренний голос говорит мне, что пора домой в Россию.

Со строительством у Джангуидо не сложилось, зато он нашел другое призвание - готовить. По словам итальянца, разрываться между двумя работами не хотелось. Пришлось выбирать.

- Долго не думал, выбрал кухню. Инженерия за столько лет мне уже надоела, а готовка всегда занимала в моей жизни особое место, - признался мужчина.

Итальянец проводит в Самаре мастер-классы и гастрономические вечера.

Родился в Италии, а выбрал Россию

Самара подарила Джангуидо и любовь. С супругой Ириной итальянец познакомился на работе. Через 7 лет отношений пара решила пожениться. Волжанка взяла двойную фамилию. Весной 2022 года в жизни Джангуидо Бреддо произошло еще одно важное событие. Мужчина наконец-то получил российское гражданство. Об этом он гордо заявил в социальных сетях.

- Я родился в Италии, но я это не выбирал. Самара – это то, что я выбрал сознательно. Я 26 лет мечтал получить гражданство России и горжусь новым паспортом, - написал на своей странице ВКонтакте Джангуидо. – В 2021 году ввели новый закон, который разрешает иметь двойное гражданство. Я подал заявку, как только узнал. Все получилось.

Сейчас Джангуидо Бреддо 76 лет. Итальянец признался: на свой возраст себя не ощущает. Еще бы! Мужчина не сидит на месте и активно развивает свое дело в Самаре. В январе вместе со своим соотечественником он открыл ресторан «Anima», что с итальянского переводится как «душа». В заведении можно попробовать неаполитанскую пиццу, приготовленную руками итальянца Джанни.

- Мой товарищ - профессиональный пиццайоло, неаполитанец. Он прекрасный специалист. Остальные сотрудники ресторана местные, - рассказывает Джангуидо. –Я тоже иногда заглядываю на кухню, но не так часто. Не успеваю.

Джангуидо не только кормит самарцев, но еще и просвещает. Он проводит мастер-классы и гастрономические вечера.

- Я рассказываю своим гостям, как правильно готовить пиццу. Делюсь своими рецептами, даю советы.

Самая вкусная пицца - из печи и с пылу с жару.

Доставка пиццы — зло

Джангуидо Бреддо признался журналисту «КП-Самара», что его бесит в русской пицце. Ну, во-первых, итальянец никак не может смириться с доставкой. Он уверен: пиццу нужно есть сразу после того, как ее достали из печи.

- Если пицца лежит в картонной коробке больше часа, то это уже другое блюдо. Ее привозят холодной, а потом еще и разогревают в микроволновке, где она варится и теряет свой вкус, - поделился Джангуидо. – У нас пицца всегда выпекается при высоких температурах, где-то 450-460 градусов, а готовится 60-90 секунд максимум. Дегустировать нужно сразу.

Нельзя сказать, что итальянец в восторге от русской пиццы, куда мы привыкли класть ананасы и картошку, но и осуждать «рашн» идеи Джангуидо не стал.

- Это не итальянские традиции, это просто русское блюдо. Могу сказать, что в России есть рестораны, где неплохо готовят пиццу.

Джангуидо не ставит перед собой цели доказать, какой должна быть настоящая пицца. Он просто делает, что любит и знакомит волжан с культурой своей второй родины.

-Мой ресторан — это уголок Италии в Самаре. Уголок той Италии, которая любит Россию. Для меня важно только это.

СОВЕТЫ ОТ ИТАЛЬЯНЦА

Джангуидо все же одарил надеждой любителей домашней готовки. По его словам, приготовить классическую итальянскую пиццу дома реально. Главное соблюдать пару важных нюансов.

-Мука должна быть из твердых сортов пшеницы. Индекс твердости должен быть не менее 310-320. Чаще в магазине встречается мука с индексом твердости 80, но она подходит, например, для десертов.

-Температурный режим — это важно. Однако если в ресторане пиццу выпекают в особой печи при температуре порядка 400 градусов, то домашняя духовка может прогреться максимум до 280. В этом случае тесто лучше замешивать менее плотным. Добавляйте меньше муки. После замеса оно должно быть немного липким.

-Не отходите от традиционного рецепта. Здесь, конечно, нюансов предостаточно, но в Интернете при большом желании можно отыскать список правильных ингредиентов.

-В каждое блюдо нужно вкладывать душу. Без любви ничего не получится.