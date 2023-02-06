Нимфа с лицом возлюбленной и безумный муж: какие загадки скрывает старинный особняк Сандры Курлиной

Так выглядел особняк Курлиных в 30-х годах

Писатель Алексей Толстой назвал особняк Курлиных «нелепо-роскошным», сейчас же это здание считается одним из самых интересных в Самаре. В этом году ему исполнится 123 года. По материалам книги доктора исторических наук Глеба Алексушина «Самарские любовные истории» рассказываем о необычной судьбе супругов Курлиных, его первых владельцев: о раннем браке, помешательстве мужа, и переезде его прекрасной хозяйки в московскую коммуналку.

Дом для возлюбленной

Александра Курлина, или как ее называли - Сандра, была незаконнорожденной дочерью купца Журавлева и невероятно красивой девушкой. Этот самородок в совсем еще юном возрасте рассмотрел Александр Курлин. Он тоже был молод, но, там менее, считался из самых завидных женихов в городе. Когда ему исполнилось 22, а Сандре - всего 16, они обвенчались в Успенском соборе Самары.

Одна из самых загадочных любовных историй в Самаре связана с именем Курлиных

Через год у них родилась долгожданная дочь Лидия, но умерла еще совсем крохой - ей был год с небольшим. Говорят, что Сандра тогда очень горевала, замыкалась и отдалялась от мужа. У него же в тот период случился финансовый подъем. Получив блестящее образование в Московском императорском университете, он вскоре понял, что может вести дела независимо от отца - купца первой гильдии, крупнейшего торговца хлебом. Александр Георгевич преуспевал. Он начал развивать в Самаре биржевое дело, занимался благотворительностью, и задумал преподнести жене необычный подарок: дом в стиле модерн, который тогда «захватывал» и очаровывал Европу. Проект он заказал именитому архитектору Александру Зеленко.

Парящая нимфа

В особняк, в котором сейчас находится музей модерна, они въехали в 1903 году. Нежная цветовая гамма, необычный фасад, ажурная ограда и ворота, похожие на крылья бабочки - все это можно было «срифмовать» с прекрасной хозяйкой, с ее легкостью и стилем. Но есть и более буквальные о ней упоминания. Говорят, что лепнина на потолке будуара Александры Павловны - парящая нимфа - создана именно по ее образу.

За особняк Александр Курлин отдал огромные по тем временам деньги - 14 тысяч, но оно того стоило. Он был с электричеством, водоснабжением и канализацией, хорошо обогревался. И еще супруги стали одними из первых абонентов телефонной станции.

В здании особняка Курлиных сейчас находится музей модерна

Пока Александр занимался делами, его жену можно было увидеть на конных прогулках, которые привлекали всеобщее внимание. Толпа зевак собиралась посмотреть как она выезжала на обитой темно-синим сукном пролетке, в которую была запряжена белая, в серых яблоках лошадь.

В особняке Курлины прожили вместе пять лет: устраивали музыкальные вечера, принимали гостей - к ним даже заезжал Шаляпин во время гастролей в Самаре. Но в 1908 году все неожиданно изменилось.

Последние сокровище

Александр был признан недееспособным и поступил в больницу для душевнобольных (сейчас это психиатрическая больница на Нагорной), которую сам же до этого и спонсировал. Болел он долгих шесть лет. Опекуном была признана жена. Оказалось, что она не только красива, но и умна: дела у Александры шли отлично.

В возрасте 43 лет, в 1914 году Александр Курлин умер он паралича. Похоронили его на кладбище Иверского женского монастыря почему-то в закрытом гробу. Тогда судачили, что умереть он мог не своей смертью.

После смерти мужа Александра стала полноправной хозяйкой особняка. Говорят, тогда у нее был роман с купцом и миллионером Антоном Шихобаловым, но замуж женщина-нимфа так больше и не вышла.

Через год после революции, когда начались обыски и конфискация имущества, Александра Курлина уехала почти с пустыми руками в Москву. Поселилась там в коммуналке, где и провела всю жизнь. Умерла она почти в сто лет. Перед смертью передала своей соседке последнее свое сокровище - личную печать Александра Георгиевича Курлина из горного хрусталя с просьбой вернуть его домой. Женщина выполнила просьбу и передала его в музей.

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