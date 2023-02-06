«У родителей были вопросы»: самарец бросил профессию психолога и стал пилить ногти

Самарец бросил профессию психолога и стал мастером маникюра. Фото: Дмитрий Литинский/ВКонтакте

Бюти-мастера, косметологи, специалисты ногтевого сервиса… Все эти профессии ассоциируются у большинства с «женской» работой. Ну, мол девчачьи забавы — друг дружке красоту наводить. Только вот мир индустрии красоты движется вперед. Скромно, но талантливо в ряды фей бьюти-сферы врываются мужчины. Получается у них весьма неплохо. Смелые парни рушат стереотипы и добиваются успехов в тех самых «женских» профессиях. Например, Дмитрий Литинский из Самары бросил работу психолога и стал мастером маникюра. Волжанин признался: ни о чем не жалеет. Он рассказал журналисту «КП-Самара», почему решил делать девочкам ноготочки и как на его новое увлечение отреагировали близкие.

«Увидел по телевизору мужчину-мастера маникюра»

Дмитрий Литинский по образованию психолог, но пару лет назад мужчина твердо решил сменить профессиональную деятельность. Причем кардинально.

- Получилось все как-то случайно. Я просто смотрел дома телевизор, а там как раз показывали сюжет про мастеров маникюра. Среди девушек был и специалист мужчина, - рассказывает Дмитрий. – Ну, посмотрел, чем занимаются, как делают ногти. Взвесил все «за» и «против» и решил тоже попробовать.

Долго самарец думать не стал. Почти сразу записался на курс по ногтевому сервису. Уже там Дмитрий понял — новое ремесло пришлось по душе. К этому делу мужчина подошел ответственно, много учился.

- Эта профессия меня затянула. Правда, на обучении было очень интересно, столько познавательной информации тогда узнал. Кроме того, я люблю работать с людьми, а тут еще и красоту им даришь. Здорово!

Дмитрий за работой. Фото: Дмитрий Литинский/ВКонтакте

Мужчина признался: привлекла и достойная оплата труда. Мастером маникюра Дмитрий трудится около года. Клиенты есть, но не так много, как хотелось бы. Пока волжанину приходится успевать на двух работах.

- Набрать клиентскую базу оказалось действительно сложно. Для этого нужно много работать, но я не расстраиваюсь. Это нормально. Продолжаю развиваться.

«Жена ходит ко мне на маникюр»

В новом увлечении самарца активно поддерживает и семья. Правда, еще в самом начале пути у родителей Дмитрия возникла пара вопросов.

- Трудно было объясниться с отцом и матерью, для них это женская профессия. Сначала они отказывались меня понимать, но результаты моей работы их переубедили. Сейчас все хорошо. Нет никаких проблем, - поделился с журналистом «КП-Самара» Дмитрий Литинский.

Мужчина делает вот такую красоту. Фото: Дмитрий Литинский/ВКонтакте

А вот с супругой найти точки соприкосновения было проще. Разговор о новой работе обошелся лишь легким удивлением. Сейчас женщина поддерживает любимого мужа во всем. Что уж говорить, она преданная клиентка Дмитрия.

-Конечно, жена ходит на маникюр ко мне. Я рад, что в этом вопросе у нас есть понимание. Она никак не осуждает меня, хотя сама трудится в совсем далекой от всего этого сфере.

Стереотипному мышлению Дмитрий не подвержен. Для него ногтевой сервис ничем не отличается от любой другой работы.

- Прекрасно работать на себя. Я сам себе начальник. Могу планировать и выходные, и рабочие дни, как мне удобно, - говорит волжанин. – Да, в этой сфере крайне мало мужчин, это очень плохо. Здесь нет ничего сложного, мужчины могут здесь работать. Бояться нечего, с серьезным негативом я не сталкивался. Конечно, все зависит от желания. Только с ним все получится.

На маникюр Дмитрий тратит 1,5 часа. Фото: Дмитрий Литинский/ВКонтакте

«Ко мне записывались из-за интереса»

Дмитрий на клиентов не жалуется. К нему приходят адекватные и спокойные люди. Были, конечно, забавные случаи. Например, некоторые дамочки записывались на процедуру ради собственного интереса. Мол, посмотреть, как же мужчина справляется с маникюром. Кто-то даже после подобных экспериментов остался, результат понравился. В клиентском сообществе Дмитрий прекрасно себя зарекомендовал.

- Я считаю, здесь важна психологическая совместимость. Комфортно должно быть и мастеру, и клиенту. От этот зависит многое.

Дмитрий подчеркнул, на разговоры тратить время не любит. Поэтому пожаловаться на личную жизнь или злого начальника не получится.

- Для этого есть психологи, психотерапевты, например. Для меня прежде всего профессиональность и компетентность, - объясняет Дмитрий Литинский. - Но если я вижу, что это правда нужно, то я могу поддержать добрым словом. Тогда клиентка сможет расслабиться.

Некоторые из работ Дмитрия. Фото: Дмитрий Литинский/ВКонтакте

Мастер обозначил: в среднем на маникюр он тратит примерно полтора часа. Это оптимальное время. Дмитрий не особо понимает коллег по цеху, которые убивают на ту же работу больше двух часов.

-Быстро и качественно — результат настоящего профессионала.

По словам мужчины, с дамами ему легко найти общий язык. Работать с ними приятно.

- Я уважаю женщин, они для меня самые хорошие и замечательные. Мне комфортно и легко. Для меня это не в новинку. Долгое время работал в женском коллективе. Чувства прекрасные!

Дмитрий активно ведет социальные сети, делится с подписчиками своими работами. Комментарии встречаются только добрые. От женщин. Самарского мастера поддерживают и осыпают комплиментами.