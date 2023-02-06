«Пригнали бульдозеры и начали разбирать»: что известно о попытке сноса уникального элеватора в Самаре

Башни элеватора - одно из первых впечатлений о городе для гостей Самары. Фото: Анастасия Назарова

5 февраля по самарским соцсетям прошла волна публикаций, извещающая о начавшемся сносе уникального элеватора на стрелке рек Самары и Волги. На следующий день стало известно, что работы на объекте приостановлены, но эта история еще далека от завершения. «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

Ворота в Самару

Элеватор на берегу реки Самары недалеко от впадения ее в Волгу появился в пейзажах тогда еще города Куйбышева в 1980 году. На тот момент это был первый в мире вертикальный элеватор. Перед архитекторами и инженерами была поставлена нетривиальная задача уместить зернохранилище на небольшой территории.

При создании этого объекта было запатентовано и реализовано несколько десятков технических и инженерных новшеств. В архитектурном же плане самарские «башни-близнецы» стали яркой доминантой и одним из символов города. К тому же для многих гостей Самары элеватор на высоком берегу реки уже более 40 лет — одно из первых впечатлений от города, так как вид на него открывается из окна поезда при въезде на мост через реку Самару.

«Только два из пяти признаков»

Относительная молодость этого сооружения стала одним из аргументов против того, чтобы признать его объектом культурного наследия.

- У элеватора есть только два из пяти признаков объекта культурного наследия, в том числе и по времени возникновения или дате создания. Также нет историко-архивных сведений и сведений о техническом состоянии объекта, из которых бы следовало, возможно ли его безопасно эксплуатировать в будущем. Этого достаточно, чтобы признать вопрос о включении элеватора в реестр несвоевременным, - такой вердикт вынесло в 2021 году управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Такая позиция охранного ведомства позволила вести разговоры о предстоящем сносе башен и постройке на их месте жилого комплекса. В сети появился эскиз предполагаемой застройки, в нем показано, что очертания двух домов должны будут напоминать нынешний силуэт элеватора.

Письма из Европы

За самарский шедевр брутализма вступились многие европейские архитекторы и сообщества.

- Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки. «Две башни» - ключевая доминанта панорамы города и крайне важный символ его истории, - говорилось в письме группы архитекторов из Нидерландов в адрес губернатора Дмитрия Азарова и мэра Самары Елены Лапушкиной.

Однако в число объектов культурного наследия элеватор до сих пор так и не включен. Вопрос сейчас решается в суде, куда Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) обратилось с иском в отношении регионального УГООКН.

Башни хотят признать аварийными?

Пока идут суды, на территории спорного объекта появились бульдозеры. На фотографиях, опубликованных ВООПИК, видно, что сами башни не тронуты, но разрушен один из пристроев.

Бульдозеры снесли пристрой, примыкавший к башне. Фото: СОО ВООПИК

- Мы считаем, что работы по демонтажу элементов здания незаконны, так как статус объекта решается в суде. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности. К тому же элеватор включен в предмет охраны исторического поселения как архитектурная доминанта, что предполагает его сохранение. Налицо нарушение Федерального закона №73 "Об объектах культурного наследия", - заявляет председатель совета Самарского областного отделения ВООПИК Нина Казачкова.

По словам Нины Васильевны, представители нынешних собственников здания уверяют, что они не имеют отношения к людям на бульдозерах. Но тогда возникает вопрос, как посторонние лица попали на закрытую охраняемую территорию?

- Есть версия, что разрушение пристроя может повлечь за собой изменение нагрузки на фундамент и последующее разрушение конструкций башен. Это позволит признать здание аварийным и обосновать его снос. В самом ли деле так, мы не знаем, но это пока единственное объяснение происходящим событиям, - предполагают в ВООПИК.

Снос остановлен. Надолго?

На поднявшееся общественное возмущение отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Связался с собственником объекта. Он объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию. Договорились, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся, - заверил парламентарий.

По словам Хинштейна, дальнейшие решения по судьбе элеватора невозможны без участия региональных властей.

- К сожалению, пока в защиту элеватора выступают только общественники, - подчеркнул депутат.

Татуировка на память

Общественники, опасаясь, что судьба элеватора все-таки может оказаться печальной, ищут порой альтернативные способы сохранить память о нем. Так, Антон Черепок, журналист, градозащитник, бывший ведущий проекта «Городская среда» на «Радио КП-Самара», не так давно набил себе на руке татуировку с изображением башен элеватора.

Градозащитник Антон Черепок теперь носит башни элеватора на своей руке. Фото предоставлено Антоном Черепком

- Когда-нибудь молодые жители Самары будут спрашивать меня, "Дед, а что это за татуировка у тебя?" и я буду ненадолго замолкать, глаза мои увлажнятся и я подожму губы от обиды за родной город. А потом расскажу им, что когда-то на въезде в исторический центр Самары стоял один из памятников брутализма, огромные железобетонные башни, напоминающие крепость. Они символизировали защиту от страшного голода, который неоднократно терзал наш край. Эти башни доказывали, что промышленная архитектура может и должна быть не только функциональной, но и поражать взгляд, - аргументировал градозащитник свое решение.

По мнению Антона, есть масса вариантов, как можно использовать башни, не трогая их внешнего вида.

- Например, нашему краеведческому музею остро не хватает площадей для хранения экспонатов. Это может быть айтишный дата-центр, офисное здание, музей голода в Поволжье, да что угодно! - перечисляет общественник.

Мировой опыт сохранения подобных сооружений в новом качестве уже насчитывает не один пример.

- Весь мир в последние годы наблюдает множество по-настоящему крутых реконструкций старых промышленных зданий и зернохранилищ: Zeitz MOCAA в Кейптауне Томаса Хизервика — крупнейший в мире музей африканского искусства, Тайчжоуский музей современного искусства в бывшем бункере в Китае, музей Армани в старом бункере в Милане и т.д. Причем все эти примеры касаются зданий, которые намного старше самарского элеватора и до этого много лет стояли заброшенными. Таким образом, мы можем быть уверены, что нынешнее состояние его конструкций можно смело использовать для новых целей; что его можно укрепить и приспособить для новой функции с сохранением первоначального исторического облика, - считает итальянский архитектор Стефано Боэри.

«КП-Самара» продолжит следить за ситуацией вокруг самарского элеватора.