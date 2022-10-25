Массовая авария произошла в Кошелеве вечером во вторник. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером во вторник, 25 октября, на территории Самары произошло крупное ДТП. В Кошелеве столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них грузовые и легковые машины, а также пассажирский транспорт. Информацию о происшествии «КП-Самара» сообщили очевидцы.

По словам самарцев, авария случилась около восьми часов вечера на бульваре Финютина в районе дома №21. Здесь столкнулись автобус №67, ЗИЛ, два грузовых авто и три легковые машины.

– Говорят, что у автобуса отказали тормоза, он вилял по дороге. К счастью, там было мало пассажиров. Люди серьезно не пострадали. При мне одну бабушку увели к машине скорой помощи – вроде как, у нее растяжение, – поделились с «КП-Самара» очевидцы.

Очевидцы сообщают, что у автобуса отказали тормоза. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По данным самарцев, легковые машины получили механические повреждения. У нескольких грузовых автомобилей смяло переднюю часть. Пострадал и пассажирский транспорт – у автобуса разбито лобовое стекло. Из-за происшествия движение в микрорайоне оказалось парализовано.

– Перегородили все полосы. Кошелев стоит в плотной пробке. Не думаю, что она быстро исчезнет, стоять будем как минимум до ночи. К счастью, пострадавших действительно мало – учитывая масштаб и ужас аварии, это просто чудо, – делятся собеседники «Комсомолки».

В полиции подтвердили информацию о ДТП.

– По предварительной информации, напротив одного из домов по бульвару Финютина произошло столкновение семи транспортных средств, в том числе автобуса. Прибывшие на место сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В ООО «СамараАвтоГаз» журналисту «КП-Самара» прокомментировали ситуацию.

– Автобус №67 был на маршруте, от маршрута не отклонялся. По неустановленным причинам водителю не удалось сразу затормозить, в результате чего произошло столкновение с другими участниками движения. Пассажиры в автобусе были, однако в момент ДТП салон был заполнен не полностью. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. По нашей информации, за помощью медиков никто не обращался, – рассказали в компании.

Отметим, что прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным надзорного органа, на контроле находится исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.