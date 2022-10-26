Потеряла два литра крови и слабела на глазах: в Самаре врачи спасли беременную и ее маленького сына

Медики спасли пациентку и помогли появиться на свет здоровому малышу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре врачи не дали погибнуть беременной и ее ребенку. Женщину доставили в больницу № 10 с тяжелой патологией — с сильным кровотечением, которое вызвало предлежание плаценты. Счет шел буквально на минуты. Медики спасли пациентку и помогли появиться на свет ее малышу.
Женщина находилась на 37 беременности, когда внезапно почувствовала себя плохо. Родственники не медля доставили ее в больницу. У будущей мамы выявили полное предлежание плаценты, сильное кровотечение и рубец на матке — последствие кесарева сечения, которое было выполнено в 2018 году. Самарчанка потеряла более двух литров крови и слабела на глазах. Малейшее промедление могло привести к роковым последствиям и для пациентки, и для ее ребенка.
— В течение 10 минут женщину доставили в операционную, где ей начали оказывать экстренную хирургическую помощь. Интраоперационно обнаружив врастание плаценты в рубец, провели оперативное вмешательство, остановили кровотечение и восполнили кровопотерю, — рассказала заведующая акушерским стационаром родильного отделения больницы № 10 Екатерина Костянова.
Вмешательство прошло успешно. Женщина родила здорового мальчика. После этого пациентку и ее ребенка забрали специалисты службы санитарной авиации. Бригада доставила их на реанимобиле в перинатальный центр больницы имени В.Д. Середавина. Именно там обычно наблюдаются женщины с подобной патологией.
Самарчанка и ее сын прошли необходимое лечение. Малыша выписали раньше — сейчас он уже находится дома. А вот мама только готовится к выписке, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Скоро она увидится со своим мальчиком. Теперь ее здоровью ничего не угрожает.