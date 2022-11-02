«Ночь искусств»-2022 в Самаре: самая полная афиша мероприятий

В "Ночи искусств" в 2022 году примут участие более 300 учреждений культуры Самарской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области, как и по всей стране, с 3 по 5 ноября пройдет «Ночь искусств». В этом году ее лозунг - «Искусство объединяет». В мероприятии примут участие более 300 учреждений культуры региона. «Комсомолка» расскажет, где можно приобщиться к прекрасному в Самаре.
Лекция «Как смотреть кино?» (12+)
Когда: 3 ноября, 18.30
Где: ЦРК «Художественный» (Куйбышева, 105)
Раньше всех культурная акция начнется в ЦРК «Художественный» с лекции-дискуссии «Как смотреть кино?». Спикеры - киновед Валерий Бондаренко, сценарист, режиссер и кино-блогер Александр Шебанов и аналитик кинопроката Никита Никитин.
Вход 250 рублей.
САМАРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Самарские библиотеки точно не дадут соскучиться в этот уикенд. Учреждения подготовили интересные и разнообразные по тематике мероприятия.
Виртуозная Игра на балалайке и выставка эмальера Дины Богусоновой
Когда: 4 ноября, 15.00-19.00
Где: Областная библиотека (пр. Ленина, 14А)
Ночь искусств в главной библиотеке Самарской области начнется с мастер-класса по флористике «Народные украшения» (12+). Затем живописец и эмальер Дина Богусонова представит свою выставку «Цветение» (0+). В 18.00 в галерее «Новое пространство» запланирован концерт «Песни русской Души» (0+). Вечер завершится выступлением виртуозного балалаечника Дмитрия Буцыкова (0+). Все желающие могут принести книги в дар библиотекам города Луганска.
Для части мероприятий необходима предварительная регистрация в группах «Ночь искусств в СОУНБ 2022» и «Новое пространство» в ВК.
Вход свободный.
Детективный квест «Загадки старой рукописи»
Когда: 4 ноября, 14.00-21.00
Где: Публичная библиотека (Куйбышева, 95)
Публичная библиотека распахнет свои двери уже в обед. Расписание следующее:
14:00 - квест-экскурсия «Три века истории» (0+);
16:00 - концерт хора многодетных семей «Под одним небом» (0+);
17:00 - мастер-класс по играм народов России «Играем всей страной» (0+);
19:00 - интеллектуальная игра «Единство через традиции» (0+);
21:00 - детективный квест «Загадки старой рукописи» (0+).
Вход свободный.
Квест «Леонардо да Винчи и его Вселенная»
Когда: 4 ноября, с 18.00
Где: Центральная городская библиотека им. Крупской (Маяковского, 19)
Гостей библиотеки в этот ноябрьский вечер ожидают экскурсия «Классика+» и квест «Леонардо да Винчи и его Вселенная» (12+). Участникам последнего предстоит исследовать пространство библиотеки и арт-объекты, созданные по чертежам итальянского художника. В программе вечера также лекция поэта Леонида Немцева «Женские сказки» и мастер-класс по современной каллиграфии от Никиты Старостина (12+).
Вход свободный.
Игра «Узоры народов Поволжья» (12+)
Когда: 4 ноября
Где: Модельная библиотека № 8 (Николая Панова, 30)
Модельная библиотека № 8 подготовила для горожан этнографическую игру «Узоры народов Поволжья» (12+). Она познакомит зрителей с костюмами народов России. Для подростков пройдет мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «На здоровье» (6+).
В программе также заявлены лекции «Переосмысление народных сюжетов в современной популярной культуре» (12+) и «Узоры хохломы» (12+), а также мастерская русского языка и литературы с Владимиром Далем «Даль-вблизи: от философии слова до игры в слова» (12+).
Вход свободный.
МУЗЕИ САМАРЫ
Самые обширные культурные программы по традиции готовят музеи.
«Пазломания» и лекция Зои Кобзевой
Когда: 4 ноября, 19.00-22.00.
Где: Художественный музей (Куйбышева. 92)
Много музыки и игр подготовил для самарцев Художественный музей. Весь вечер будет проходить игра «Пазломания» (12+) для фанатов головоломок и ценителей творчества Кустодиева, Лентулова и Менькова. Также пройдут лекция Зои Кобзевой по «сотворчеству» художников по костюмам (12+), концерт группы «Джаз Вояж» (0+), экскурсия «Дом на Дворянской» (0+), выставка резной скульптуры из дерева «Сотворение» (0+), мастер-класс по монотипии «Сотворение миров» (12+).
В программе возможны изменения.
Вход 150-300 рублей.
Выставка «Реклама Ар-нуво»
Когда: 4 ноября, 18.00.
Где: Музей Модерна (Красноармейская, 15)
Музей Модерна представит свою программу под названием «Башня» (12+). В ее рамках - экскурсия по постоянной экспозиции музея, выставки «Реклама Ар-нуво» (12+) и «Темный модерн» (12+), чтение стихов поэтов Серебряного века (0+), игра «Атлас Мнемозины» (12+), мастер-класс по линогравюре (12+) и многое другое. «Гвоздь программы» - создание коллективного произведения искусства в виде башни.
Весь вечер будет играть музыкант Даниил Матыгин.
Вход: 300 рублей.
«Карусель советского прошлого»
Когда: 4 ноября, 16.00 и 18.00.
Где: Дом-музей им. Ленина
Дом-музей им. Ленина приглашает на увлекательное интерактивное путешествие по выставке детской игрушки «Карусель советского детства» (0+).
Вход 150-200 рублей.
Квест-прогулка по Фабрике-кухне
Когда: 2-6 ноября, 21.00
Где: Ново-Садовая, 149
Квест-прогулка (12+) будет проходить пять вечеров подряд. Участники будут бродить с фонариками по еще пустому зданию будущей самарской Третьяковки, выполнять необычные задания, искать подсказки и указатели, чтобы ответить на вопрос «А что же такое искусство?» Однако уже сейчас все места на игру забронированы, запись идет только в резерв.
Мастер-классы по изготовлению кукол и спектакль «Жадный барин»
Когда: 4 ноября, 18.00
Где: музей им. Алабина
В музее им. Алабина самарцы смогут посетить тематические зоны, посвященные обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний (6+). Для детей – экскурсии по постоянной экспозиции «Корни сказок» (0+), мастер-классы от археологов, спектакль «Жадный барин» (0+).
Вход 100 рублей.
Концерт Павла Куприянова и выставка молодых художников
Когда: 4 ноября: 19.00-22.00.
Где: Литературный музей (Фрунзе, 155)
Литературный музей приглашает на мастер-класс по созданию копии известной картины в технике пластилинографии (12+), обзорную экскурсию при свечах по основной экспозиции (0+), встречу литературного клуба «Полюса» (0+), концерт музыканта Павла Куприянова (0+) и выставку работ молодых художников (6+).
Вход 200 рублей.
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