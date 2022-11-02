«Ночь искусств»-2022 в Самаре: самая полная афиша мероприятий

В "Ночи искусств" в 2022 году примут участие более 300 учреждений культуры Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, как и по всей стране, с 3 по 5 ноября пройдет «Ночь искусств». В этом году ее лозунг - «Искусство объединяет». В мероприятии примут участие более 300 учреждений культуры региона. «Комсомолка» расскажет, где можно приобщиться к прекрасному в Самаре.

Лекция «Как смотреть кино?» (12+)

Когда: 3 ноября, 18.30

Где: ЦРК «Художественный» (Куйбышева, 105)

Раньше всех культурная акция начнется в ЦРК «Художественный» с лекции-дискуссии «Как смотреть кино?». Спикеры - киновед Валерий Бондаренко, сценарист, режиссер и кино-блогер Александр Шебанов и аналитик кинопроката Никита Никитин.

Вход 250 рублей.

САМАРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

Самарские библиотеки точно не дадут соскучиться в этот уикенд. Учреждения подготовили интересные и разнообразные по тематике мероприятия.

Виртуозная Игра на балалайке и выставка эмальера Дины Богусоновой

Когда: 4 ноября, 15.00-19.00

Где: Областная библиотека (пр. Ленина, 14А)

Ночь искусств в главной библиотеке Самарской области начнется с мастер-класса по флористике «Народные украшения» (12+). Затем живописец и эмальер Дина Богусонова представит свою выставку «Цветение» (0+). В 18.00 в галерее «Новое пространство» запланирован концерт «Песни русской Души» (0+). Вечер завершится выступлением виртуозного балалаечника Дмитрия Буцыкова (0+). Все желающие могут принести книги в дар библиотекам города Луганска.

Для части мероприятий необходима предварительная регистрация в группах «Ночь искусств в СОУНБ 2022» и «Новое пространство» в ВК.

Вход свободный.

Детективный квест «Загадки старой рукописи»

Когда: 4 ноября, 14.00-21.00

Где: Публичная библиотека (Куйбышева, 95)

Публичная библиотека распахнет свои двери уже в обед. Расписание следующее:

14:00 - квест-экскурсия «Три века истории» (0+);

16:00 - концерт хора многодетных семей «Под одним небом» (0+);

17:00 - мастер-класс по играм народов России «Играем всей страной» (0+);

19:00 - интеллектуальная игра «Единство через традиции» (0+);

21:00 - детективный квест «Загадки старой рукописи» (0+).

Вход свободный.

Квест «Леонардо да Винчи и его Вселенная»

Когда: 4 ноября, с 18.00

Где: Центральная городская библиотека им. Крупской (Маяковского, 19)

Гостей библиотеки в этот ноябрьский вечер ожидают экскурсия «Классика+» и квест «Леонардо да Винчи и его Вселенная» (12+). Участникам последнего предстоит исследовать пространство библиотеки и арт-объекты, созданные по чертежам итальянского художника. В программе вечера также лекция поэта Леонида Немцева «Женские сказки» и мастер-класс по современной каллиграфии от Никиты Старостина (12+).

Вход свободный.

Игра «Узоры народов Поволжья» (12+)

Когда: 4 ноября

Где: Модельная библиотека № 8 (Николая Панова, 30)

Модельная библиотека № 8 подготовила для горожан этнографическую игру «Узоры народов Поволжья» (12+). Она познакомит зрителей с костюмами народов России. Для подростков пройдет мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «На здоровье» (6+).

В программе также заявлены лекции «Переосмысление народных сюжетов в современной популярной культуре» (12+) и «Узоры хохломы» (12+), а также мастерская русского языка и литературы с Владимиром Далем «Даль-вблизи: от философии слова до игры в слова» (12+).

Вход свободный.

МУЗЕИ САМАРЫ

Самые обширные культурные программы по традиции готовят музеи.

«Пазломания» и лекция Зои Кобзевой

Когда: 4 ноября, 19.00-22.00.

Где: Художественный музей (Куйбышева. 92)

Много музыки и игр подготовил для самарцев Художественный музей. Весь вечер будет проходить игра «Пазломания» (12+) для фанатов головоломок и ценителей творчества Кустодиева, Лентулова и Менькова. Также пройдут лекция Зои Кобзевой по «сотворчеству» художников по костюмам (12+), концерт группы «Джаз Вояж» (0+), экскурсия «Дом на Дворянской» (0+), выставка резной скульптуры из дерева «Сотворение» (0+), мастер-класс по монотипии «Сотворение миров» (12+).

В программе возможны изменения.

Вход 150-300 рублей.

Выставка «Реклама Ар-нуво»

Когда: 4 ноября, 18.00.

Где: Музей Модерна (Красноармейская, 15)

Музей Модерна представит свою программу под названием «Башня» (12+). В ее рамках - экскурсия по постоянной экспозиции музея, выставки «Реклама Ар-нуво» (12+) и «Темный модерн» (12+), чтение стихов поэтов Серебряного века (0+), игра «Атлас Мнемозины» (12+), мастер-класс по линогравюре (12+) и многое другое. «Гвоздь программы» - создание коллективного произведения искусства в виде башни.

Весь вечер будет играть музыкант Даниил Матыгин.

Вход: 300 рублей.

«Карусель советского прошлого»

Когда: 4 ноября, 16.00 и 18.00.

Где: Дом-музей им. Ленина

Дом-музей им. Ленина приглашает на увлекательное интерактивное путешествие по выставке детской игрушки «Карусель советского детства» (0+).

Вход 150-200 рублей.

Квест-прогулка по Фабрике-кухне

Когда: 2-6 ноября, 21.00

Где: Ново-Садовая, 149

Квест-прогулка (12+) будет проходить пять вечеров подряд. Участники будут бродить с фонариками по еще пустому зданию будущей самарской Третьяковки, выполнять необычные задания, искать подсказки и указатели, чтобы ответить на вопрос «А что же такое искусство?» Однако уже сейчас все места на игру забронированы, запись идет только в резерв.

Мастер-классы по изготовлению кукол и спектакль «Жадный барин»

Когда: 4 ноября, 18.00

Где: музей им. Алабина

В музее им. Алабина самарцы смогут посетить тематические зоны, посвященные обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний (6+). Для детей – экскурсии по постоянной экспозиции «Корни сказок» (0+), мастер-классы от археологов, спектакль «Жадный барин» (0+).

Вход 100 рублей.

Концерт Павла Куприянова и выставка молодых художников

Когда: 4 ноября: 19.00-22.00.

Где: Литературный музей (Фрунзе, 155)

Литературный музей приглашает на мастер-класс по созданию копии известной картины в технике пластилинографии (12+), обзорную экскурсию при свечах по основной экспозиции (0+), встречу литературного клуба «Полюса» (0+), концерт музыканта Павла Куприянова (0+) и выставку работ молодых художников (6+).

Вход 200 рублей.

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