«Ты похожа на мою мертвую сестру»: самарская онлифанс-модель откровенно рассказала о работе на сайте для взрослых

Самарская онлифанс-модель откровенно рассказала о работе на сайте для взрослых Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Правильный ракурс, свет, тоненькое кружево и…пошла запись. И нет, речь сейчас не про съемки пикантной сцены фильма. Единственное сходство — наличие прописанного сценария. Пару гаджетов для качественной видео-картинки и маленькая комнатка самарской квартиры становится съемочной площадкой для онлифанс-модели. За несколько пятиминутных ролик с горячим сценарием можно заработать нескромные деньги. Но вот стоило ли оно того? Девушки признаются: точно нет. Поломанная психика, ненависть к себе и жуткие запросы от клиентов еще долго будут мучать барышень, которые рискнули когда-то стать частью адалт-индустрии. Самарская онлифанс-модель рассказала «КП-Самара», как попала на сайт для взрослых, и кто готов платить круглые суммы за контент 18+. Вишенка на торте — жуткие запросы клиентов.

«Я успокаивала себя спиртным»

Мыслей и уж тем более желания стать онлифанс-моделью у меня, конечно, никогда не возникало. Скажу сразу, в эту сферу явно идут не от хорошей жизни. Тогда меня вынудили обстоятельства. К счастью, они же и вытащили меня оттуда. Прошел год, как я сбежала из этого ада. Правда, мерзкие воспоминания мучают меня по сей день. Ведь мне часто приходилось переступать через себя и выполнять отвратительные пожелания клиентов. По ту сторону экрана за моим обнаженным телом наблюдали больные на голову люди. Их запросы уходили далеко за рамки хоть какой-то адекватности.

После каждой записи ролика оставался неприятный осадок. Честно признаюсь: у меня начались проблемы с психикой. Все, что происходила в виртуальном мире отражалось на реальной жизни. Я чрезмерно увлеклась алкоголем и походами в ночные заведения. Так я пыталась себя успокоить.

«Мой самый большой заработок — 500 тысяч»

Раскрутить свой аккаунт на платформе очень сложно. Поэтому я обратилась к менеджерам. За их работу приходилось отдавать где-то 70% от заработка. Зато я всегда была уверена в стабильном доходе. За все время самая большая сумма, которую я получила на руки — 500 тысяч рублей. А так, в среднем выходило 300-350 тысяч. Из минусов, все мои фото и видео перед отправкой клиентам всегда просматривали рекламодатели. Они не скупились на советах и замечаниях. Мол, в следующий раз лучше нанести побольше макияжа. Мне часто приходилось тратиться и на реквизиты, без них видео вряд ли прокатит. Я не скупилась в расходах на нижнее белье и игрушки. Важно было следить и за обстановкой в кадре. За качественную картинку платили в разы больше. Никто не хочет смотреть на пиксели.

Здесь, как в кино. Часто все не по-настоящему

Конечно, часто я просто играла. Главное — подобрать удачный ракурс. Не всегда приходилось выполнять какие-то действия (я думаю, вы понимаете, о чем речь) по-настоящему. Мои коллеги делали так же. Кстати, девушкам завлечь клиентов можно только взрослым контентом. А вот парням даже раздеваться не надо. Им готовы платить огромные деньги за обычное общение.

«Клиент нашел меня в социальных сетях»

Если вы думаете, что онлифанс-модели защищены от преследований клиентов, то я вас разочарую. Найти можно кого угодно. Проверено это, к сожалению, на личном опыте. Не так давно мою страницу в социальных сетях нашел старый заказчик. Он написал мне Вконтакте! Я была жутко напугана. Мужчина поинтересовался, где я и почему пропала с сайта. Я предполагаю, он нашел меня через гугл-фото.

«Он сказал, что я похожа на его мертвую сестру»

Дичи в этой сфере я повидала много. В основном приходилось выполнять грязные развратные вещи. Но на моей памяти есть пара странных клиентов. До сих пор вспоминаю о парочке случаев и становится не по себе.

Один мужчина просил записывать для него видео-монологи. Десять минут я должна была просто сидеть за столом (в обычной одежде) и рассказывать какие-то добрые истории из жизни. На столе всегда стоял чайник и кружка. Наверное, для создания уюта. Как оказалось, он пытался заменить мной близкого человека, которого уже давно нет в живых. Менеджеру он сказал, что я похожа на его мертвую сестру.

А еще был клиент, который заказал видеопоздравление на свой день рождения. Только выглядеть я должна по-особенному. Внимание! Как аниме-персонаж Пикачу. Тогда я несколько часов убила на грим. Вот тебе и «пика-пика» …

«Скажи мне, что любишь меня»

Должна сказать, что на онлифанс большой процент людей, которые просто нуждались во внимании и любви. Это глубоко одинокие люди. Клиенты просили меня говорить им приятные слова. «Ты красивый», «я в тебя верю», «у тебя все получится»: излюбленные фразы мужчин. Даже извращенцев. Я, можно сказать, подрабатывала психологом, часто выслушивала проблемы людей. Чувства у меня были смешанные. Кстати, раньше я думала, что на подобных сайтах сидят старики и люди среднего класса, но иногда попадались до ужаса богатые клиенты.

Я искренне рада, что вытащила себя за шкирку из этого кошмара. Я думаю, уйдет еще много времени на восстановление моего психологического равновесия.