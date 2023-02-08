Без новаторских идей нет прогресса: в Самаре обсудили проблемы внедрения инноваций

Специалист «Тольяттиазота» рассказал, по каким направлениям ведется научная деятельсность на предприятии. Фото: Дарья Шешунова/НОЦ «Инженерия будущего»

Представители бизнеса, научного сообщества, изобретатели, патентные поверенные и патентоведы встретились в канун Дня российской науки в Самаре, чтобы обсудить роль интеллектуальной собственности в развитии регионов. Конференцию, которая прошла при поддержке правительства Самарской области, организовали АНО «Институт регионального развития» – управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Стратегии в сферах изобретательства и рационализации, коммерциализации и продвижения научно-технических проектов рассмотрели в ходе круглых столов, а механизмы внедрения разработок - на мастер-классах от ведущих экспертов. Практическими решениями поделились и представители предприятий, на которых данная работа проводится десятки лет. С докладом «Опыт совершенствования инновационной производственной деятельности на примере ПАО «Тольяттиазот» выступил д.т.н. профессор, начальник отдела стандартизации и сертификации Сергей Афанасьев. Работа в сфере новаторских разработок на химгиганте налажена давно: в некоторые годы химики по количеству полученных патентов опережали не только другие предприятия, но и научные объединения, вузы.

В резерве «Тольяттиазота» свыше сотни патентов, из которых около трети внедрены в различные производственные процессы. Это серьезный показатель, ведь он значительно превышает среднероссийский уровень. Объектами патентования являются не только технологии, но и оборудование (комплексные удобрения, жаропрочные сплавы, строительные материалы, технологические линии). Причем, здесь принято рассматривать промышленные отходы в качестве вторичного материального ресурса.

Сергей Афанасьев поделился опытом патентования на конференции «Интеллектуальная собственность как драйвер развития науки и технологий в регионах». Фото: Дарья Шешунова/НОЦ «Инженерия будущего»

- Сегодня многие предприятия химической отрасли, следуя зеленой повестке, разрабатывают новейшие технологии, позволяющие вновь использовать отходы производства, давая им вторую жизнь, - говорит Сергей Афанасьев. – Так, например,более десяти лет назад научные сотрудники «Тольяттиазот» разработали для химической отрасли технологию, которая помогла превратить выделяющийся в ходе производства углекислый газ в востребованный продукт - метанол. Тем самым позволив значительно снизить выбросы в атмосферу парникового газа. Свою инновацию предприятие оформило в патент, который востребован и по сегодняшний день.

Химики разрабатывают и патентуют ноу-хау в самых разных областях, даже не касающихся, на первый взгляд, их деятельности. В свое время на площадке завода было создано уникальное производство карбамидоформальдегидного концентрата. Последующее внедрение инновационного продукта на десятках предприятий деревообработки оздоровило их экологическую и экономическую обстановку. По сути, химгигант реализовал собственными силами общероссийский проект, открыв дорогу для расширения ассортимента производимой продукции.

- Без личной инициативы работа в сфере интеллектуальной собственности невозможна, - считает Сергей Афанасьев. – Для научного сотрудника важны не только условия для рождения инновации - слаженный коллектив единомышленников, наличие сильных проектантов, серьезных конструкторов, высококвалифицированных производителей оборудования, но и конечный результат - экономический и экологический эффект от внедренной инновации. Вот и получается, что от идеи до патента необходима серьезная, слаженная и кропотливая работа коллектива всего предприятия.