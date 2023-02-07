Волжские дельфины: зачем телекому подводные работники?

Волжские дельфины и Климовский мост

Штат сотрудников телекоммуникационной компании немаленький: это не только те люди, которые встречают в офисе или отвечают на звонки об условиях предоставления услуг, но и огромная команда профессионалов, которые следят за качеством сети и ее бесперебойной работой. Это и волшебники, владеющие опытом прокладки оптоволокна даже в отдаленных от больших городов местах, люди, умеющие сварить два тончайших провода даже на морозе. Это и высотные работники, проверяющие исправность оборудований на столбах… А в команде Самарского филиала «Ростелекома» есть еще и «волжские дельфины» - команда профессионалов-водолазов. Зачем они нужны компании и какие важнейшие задачи решают, рассказал журналистам руководитель отряда Виктор Уваров, профессионал с 47-летним стажем. С ним журналистов познакомили во время пресс-тура.

Связь под водой

Зачем же «Ростелекому» нужны подводные работники? Все дело в том, что у крупнейшей телекоммуникационной компании есть магистральные линии связи, соединяющие регионы, находящиеся на разных концах страны и даже на разных континентах. Оптоволоконные кабели как кровеносная система проходят по всей России и становятся основой для сети передачи данных в каждом ее уголке. Например, через Самарскую область тянется участок «интернет - шоссе» Москва – Хабаровск. Часть оптоволоконного кабеля немалого диаметра проложена по дну Волги. Ремонтные работы на этом участке бывают нужны не слишком часто, но иногда такая необходимость возникает. Например, во время половодья оказавшиеся в воде огромные предметы могут повредить кабель. Или же дно размоет течением и коммуникации окажутся на поверхности. Вот тогда на помощь приходит подводная команда.

У всех водолазов на службе в телекоммуникационной компании есть огромный опыт сложнейших погружений. Работают специалисты четко по системе: один уходит под воду, второй страхует, третий ожидает на берегу. Это помогает избежать любого форс-мажора. Работать приходится на разной глубине – если она большая, то используется барокамера, через которую проходит поднявшийся с глубины человек, чтобы у него не возникла декомпрессионная болезнь.

Но не только в экстренных ситуациях требуется помощь «волжских дельфинов». Они занимаются и профилактикой, проверяют целостность подводных магистралей, углубляют траншеи для кабеля, если их размыло..Команда может выезжать и в соседние регионы – такой вот подводный спецназ быстрого реагирования.

Подготовка к погружению

Освободили место для моста

А два года назад у самарской команды «волжских дельфинов» появилась непростая задача. Власти решили построить мост через Волгу в районе села Климовка, он должен войти в транспортный коридор Европа-Западный Китай, соединить две части страны. Строители начали изучать проект и поняли, что строить мост придется ровно там, где проложен кабель.

Откуда же такое совпадение? Все дело в том, что именно здесь самое узкое место Волги в районе Жигулевского моря - 3,7 км. Это выяснили еще в 70-е годы прошлого века, когда проектировалась магистральная сеть. Но ради грандиозного инфраструктурного проекта «Ростелеком» согласился немного подвинуться.

- Мы немного сдвинули линии: резервную и основную, одну немного выше, другую – чуть ниже по течению, затем заглубили кабель в дно, чтобы он не мешал при проведении работ. Но и сейчас наши дежурства тут – не редкость, мы помогаем избежать случайного обрыва магистралей. Нас зовут каждый раз перед тем, как передвинуть плавучие краны, мы выставляем предупредительные буи и обозначаем охранную зону кабеля, - рассказывает Виктор Уваров.

Все работы по перемонтажу линии заняли около месяца. А сейчас пропускная скорость кабеля составляет 160 тысяч Гбит/с.

И зимой, и летом

Работать «волжским дельфинам» приходится не только летом. Серьезные работы часто планируют на зиму, когда водоем сковывает лед. Тогда добраться до места повреждения легче - лунка во льду выпиливается непосредственно над тем местом, куда должен попасть сотрудник, а затем водолаз погружается и производит ремонт. В специальном костюме все равно, в холодную или теплую воду нырять, зато и плыть далеко не нужно!

В глубине ищут повреждения кабеля или траншеи, куда он уложен

Как рассказывает Виктор Уваров, зона около будущего Климовского моста требует постоянно внимания, так что встретить здесь «волжских дельфинов» можно часто. Под водой здесь находится бывший участок леса, коряги, пни, деревья, все это осложняет работу и требует большого внимания. Но подводные сотрудники «Ростелекома» справляются и обещают: сделают все, чтобы связь была как можно более устойчивой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Доступный интернет шагает по селам

В том же пресс-туре журналистам показали, как компания устраняет цифровое неравенство в регионе. Не так давно оптическое волокно провели в Ширяево - теперь в селе, которое летом становится меккой для туристов, есть скоростной интернет, отличная связь. А рядом с администрацией появилась точка доступа к бесплатному WI-FI – туристы и путешественники уже оценили. В ближайшее время Ширяево ждут еще большие перемены, так что хорошая связь будет точно востребована.

Первый этап федерального проекта завершился в октябре прошлого года. За семь лет компания построила 1200 км волоконно-оптических линий связи и смонтировала точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона. Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тыс. жителей.