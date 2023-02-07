Возможно ли землетрясение в Самаре: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Самые сейсмоопасные районы области находятся вблизи Самарской Луки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное землетрясение в Турции и Сирии в феврале 2023 не на шутку взволновало самарцев. К сочувствию к пострадавшим и волнению за соотечественников, которые сейчас находятся в этих странах, примешивается и беспокойство – существует ли угроза землетрясения в Самаре? Ведь не секрет, что на территории нашего региона проходит сразу несколько разломов земной коры. Журналист «КП-Самара» узнала у экспертов, возможно ли землетрясение в Самаре и что делать во время этого стихийного бедствия.

Землетрясение в Самаре: риск возникновения

Как говорят эксперты, Самарская область расположена на Восточно-Европейской платформы, у которой тектоническая активность слабая. Однако факторы риска возникновения землетрясения в Самаре все же имеются.

- По территории региона проходят сразу четыре крупных разлома мантийного заложения – Жигулевский, Сергиевский, Азово-Камский и Покрово-Шунакский, а также около 10 менее значимых разломов, - рассказал журналисту «КП-Самара» старший преподаватель ИНГТ СамГТУ, научный сотрудник Института экологии волжского бассейна Владимир Моров. – Поэтому в Самарской области отмечается регулярная сейсмическая активность. Но интенсивность подземных толчков слабая и составляет не более 1-3 балла.

Вместе с тем, как говорят эксперты, по крупным разломам в регион могут поступать отголоски сейсмических событий, которые удалены от нас на расстояние до нескольких тысяч километров.

- Это так называемые отзывные землетрясения, - говорит старший преподаватель кафедры «Общая физика, геология и физических процессов нефтегазового производства» СамГТУ Алена Морова. – Эти отголоски долетают от эпицентра уже в течение нескольких минут, однако они настолько слабые, что человек их не чувствует, зарегистрировать такое отзывное землетрясение в Самаре может только специализированное оборудование. Скорее всего, отголоски турецкого землетрясения до нас тоже долетели, но их просто никто не заметил.

Где происходили землетрясения в Самаре

Как говорят специалисты, чаще всего сейсмические события на территории Самарской области происходят вдоль Жигулевского разлома.

- Там они сильнее проявляются по южному краю, где на поверхность выходят известняки и другие каменные породы, - пояснил Владимир Моров. - Редкие 5-6-балльные сейсмические события в центре и на юге Татарстана захватывают и смежные районы Самарской области, однако здесь они менее интенсивны.

По имеющимся у экспертов данным, эпицентры всех изученных местных землетрясений в регионе, как правило, концентрируются вблизи разрабатываемых нефтегазовых месторождений и разломов.

- В истории Самарской области было всего несколько ощутимых землетрясений, - говорит Владимир Моров. – Это 5-балльное землетрясение около Клявлино в 1916 году и землетрясение в Нефтегорском районе с эпицентром в районе сел Утевка и Максимовка в 1986 году. Это второе землетрясение в Самарской области было приурочено к неглубоко залегающему очагу и ощущалось в радиусе до 30 км. Однако его связь с нефтедобычей не доказана.

Как говорят специалисты, слабые техногенные землетрясения интенсивностью до 3 баллов регулярно наблюдаются в весеннее время в районе плотины Жигулевской ГЭС. Однако рисков для плотины этот факт не несет.

- Сейсмоустойчивость плотины с большим запасом предусмотрена проектом, - успокоил горожан Владимир Моров.

Сейчас отдельный мониторинг сейсмической активности в регионе не ведется, но в начале 2000-х на Самарской Луке работала сеть сейсмостанций. А согласно принятой в 1997 году уточненной карте сейсмического районирования России территория Самарской области включена в 7-балльную зону сейсмического районирования.

- Пугаться не стоит, эта потенциальная опасность неоднородна по площади. Наибольшей сейсмичностью обладают территории вблизи населенных пунктов Жигулевск, Бахилова Поляна, Усолье, Переволоки, Нефтегорск и микрорайон Шлюзовой в Тольятти, - говорит Владимир Моров.

КОНКРЕТНО

Как вести себя при землетрясении

В ГУ МЧС по Самарской области напомнили, как вести себя при землетрясении:

- Если вы ощутили колебания здания, увидели качающиеся светильники, падающие предметы, услышали гул и звук бьющегося стекла – не поддавайтесь панике. Помните: от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний есть 120 секунд.

- За это время возьмите документы, деньги, предметы первой необходимости и быстро покиньте здание. Спускайтесь не на лифте, а по лестнице. Оказавшись на улице, отойдите на открытое пространство.

-Если вам пришлось остаться в помещении, встаньте в безопасном месте – у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. При возможности спрячьтесь под стол, чтобы защититься от падающих предметов и обломков.

- Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели

- Укройте детей своим телом.

- Не пользуйтесь свечами, зажигалками и спичками – возможны утечка газа и пожар. Опасайтесь оборванных проводов.

- Если землетрясение застало вас в автомобиле, не покидайте его и оставайтесь на открытом месте, пока толчки не прекратятся.