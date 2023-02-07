Возможно ли землетрясение в Самаре: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Самые сейсмоопасные районы области находятся вблизи Самарской Луки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Страшное землетрясение в Турции и Сирии в феврале 2023 не на шутку взволновало самарцев. К сочувствию к пострадавшим и волнению за соотечественников, которые сейчас находятся в этих странах, примешивается и беспокойство – существует ли угроза землетрясения в Самаре? Ведь не секрет, что на территории нашего региона проходит сразу несколько разломов земной коры. Журналист «КП-Самара» узнала у экспертов, возможно ли землетрясение в Самаре и что делать во время этого стихийного бедствия.
Как говорят эксперты, Самарская область расположена на Восточно-Европейской платформы, у которой тектоническая активность слабая. Однако факторы риска возникновения землетрясения в Самаре все же имеются.
- По территории региона проходят сразу четыре крупных разлома мантийного заложения – Жигулевский, Сергиевский, Азово-Камский и Покрово-Шунакский, а также около 10 менее значимых разломов, - рассказал журналисту «КП-Самара» старший преподаватель ИНГТ СамГТУ, научный сотрудник Института экологии волжского бассейна Владимир Моров. – Поэтому в Самарской области отмечается регулярная сейсмическая активность. Но интенсивность подземных толчков слабая и составляет не более 1-3 балла.
Вместе с тем, как говорят эксперты, по крупным разломам в регион могут поступать отголоски сейсмических событий, которые удалены от нас на расстояние до нескольких тысяч километров.
- Это так называемые отзывные землетрясения, - говорит старший преподаватель кафедры «Общая физика, геология и физических процессов нефтегазового производства» СамГТУ Алена Морова. – Эти отголоски долетают от эпицентра уже в течение нескольких минут, однако они настолько слабые, что человек их не чувствует, зарегистрировать такое отзывное землетрясение в Самаре может только специализированное оборудование. Скорее всего, отголоски турецкого землетрясения до нас тоже долетели, но их просто никто не заметил.
Как говорят специалисты, чаще всего сейсмические события на территории Самарской области происходят вдоль Жигулевского разлома.
- Там они сильнее проявляются по южному краю, где на поверхность выходят известняки и другие каменные породы, - пояснил Владимир Моров. - Редкие 5-6-балльные сейсмические события в центре и на юге Татарстана захватывают и смежные районы Самарской области, однако здесь они менее интенсивны.
По имеющимся у экспертов данным, эпицентры всех изученных местных землетрясений в регионе, как правило, концентрируются вблизи разрабатываемых нефтегазовых месторождений и разломов.
- В истории Самарской области было всего несколько ощутимых землетрясений, - говорит Владимир Моров. – Это 5-балльное землетрясение около Клявлино в 1916 году и землетрясение в Нефтегорском районе с эпицентром в районе сел Утевка и Максимовка в 1986 году. Это второе землетрясение в Самарской области было приурочено к неглубоко залегающему очагу и ощущалось в радиусе до 30 км. Однако его связь с нефтедобычей не доказана.
Как говорят специалисты, слабые техногенные землетрясения интенсивностью до 3 баллов регулярно наблюдаются в весеннее время в районе плотины Жигулевской ГЭС. Однако рисков для плотины этот факт не несет.
- Сейсмоустойчивость плотины с большим запасом предусмотрена проектом, - успокоил горожан Владимир Моров.
Сейчас отдельный мониторинг сейсмической активности в регионе не ведется, но в начале 2000-х на Самарской Луке работала сеть сейсмостанций. А согласно принятой в 1997 году уточненной карте сейсмического районирования России территория Самарской области включена в 7-балльную зону сейсмического районирования.
- Пугаться не стоит, эта потенциальная опасность неоднородна по площади. Наибольшей сейсмичностью обладают территории вблизи населенных пунктов Жигулевск, Бахилова Поляна, Усолье, Переволоки, Нефтегорск и микрорайон Шлюзовой в Тольятти, - говорит Владимир Моров.
КОНКРЕТНО
Как вести себя при землетрясении
В ГУ МЧС по Самарской области напомнили, как вести себя при землетрясении:
- Если вы ощутили колебания здания, увидели качающиеся светильники, падающие предметы, услышали гул и звук бьющегося стекла – не поддавайтесь панике. Помните: от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний есть 120 секунд.
- За это время возьмите документы, деньги, предметы первой необходимости и быстро покиньте здание. Спускайтесь не на лифте, а по лестнице. Оказавшись на улице, отойдите на открытое пространство.
-Если вам пришлось остаться в помещении, встаньте в безопасном месте – у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. При возможности спрячьтесь под стол, чтобы защититься от падающих предметов и обломков.
- Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели
- Укройте детей своим телом.
- Не пользуйтесь свечами, зажигалками и спичками – возможны утечка газа и пожар. Опасайтесь оборванных проводов.
- Если землетрясение застало вас в автомобиле, не покидайте его и оставайтесь на открытом месте, пока толчки не прекратятся.