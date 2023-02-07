«Маленького Диму выносили на руках»: очевидцы рассказали подробности обрушения жилого дома под Тулой

Очевидцы рассказали подробности обрушения жилого дома под Тулой. Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Во вторник 7 февраля 2023 в Ефремове Тульской области произошло жуткое ЧП. По предварительным данным, в одной из квартир жилой пятиэтажки произошел хлопок газа. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях и поделились видео.

«Четверо погибли, еще трое пострадали»

Все произошло вечером на улице Химков в доме №2. В результате хлопка газовоздушной смеси обрушился подъезд. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, четыре человека погибли, еще трое пострадали. Есть и хорошие новости, на данный момент спасено семь человек. По предварительной информации, под грудой обломков остается ещё один человек.

От половины жилой пятиэтажки почти ничего не осталось. Фото: Прокуратура Тульской области

-От РСЧС привлечено 80 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека,14 единиц техники. К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. К месту происшествия направлена аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Тульской области, - сообщили в ведомстве.

«Позвонила внучке, но было уже поздно»

Жильцы дома эвакуированы. Сейчас для них организованы пункты временного размещения на базе гостиничного комплекса «Ефремов» и «Детского сада №5 города Ефремов». На месте все еще работают спецслужбы. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.

Судя по опубликованным кадрам, здание серьезно пострадало. От половины дома почти ничего не осталось.

По словам очевидцев, за несколько минут до трагедии пенсионерка, проживающая в доме, где произошло ЧП, услышала запах газа. Она позвонила своей внучке, чтобы та вызвала экстренные службы, но было уже поздно.

В ЧП погибли четыре человека, еще трое пострадали. Фото: Прокуратура Тульской области

«Мой муж вытащил ребенка из-под завалов»

-Мы живем в другом микрорайоне, но даже у нас был слышен хлопок, - поделилась с журналистом «КП-Самара» жительница Ефремова Анастасия Прусакова.

По рассказам свидетелей, из-под завала достали 3-летнего мальчика. Малыш Дима чудом отделался царапинами и испугом. Сейчас он находится в больнице вместе с матерью.

-Мой муж с ребятами вытаскивал ребенка из-под завалов. Слава богу, ребенок живой, - написала в социальных сетях Кристина Толстикова.

Еще одна жительница дома оказалась зажата обломками после хлопка на третьем этаже. Спасатели и местные жители смогли спустить ее с помощью лестницы.