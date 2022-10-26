Ручей в Коптевом овраге станет каньоном для туристов: активисты завершили прокладку маршрута Большой Самарской тропы

Ручей в Коптевом овраге может стать туристическим местом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Активисты завершили прокладку маршрута Большой Самарской тропы и приступили к приведению в порядок обширной территории, по которой будет пролегать путь будущих туристов. 26 октября волонтеры выехали в Коптев овраг в поселке Управленческий и дружно убрали скопившийся мусор, очистили ручей до водопада и костровую площадку. Журналисты «КП-Самара» побывали на месте уборки. Рассказываем подробности.

Сейчас ручей сильно загрязнен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От «Самара Арены» до памятника Татищеву

Большая Самарская тропа – будущий трехдневный туристический маршрут между Самарой и Тольятти. К его разработке активисты приступили с начала осени 2022 года при поддержке Фонда Президентских грантов. Информационным партнером проекта выступает «КП-Самара».

- В Самарской области есть красивейшие места, и потребность в едином туристическом маршруте на несколько дней с вариантами коротких однодневных выходов давно назрела, - рассказывает автор идеи Дмитрий Шипуля.

Длина Большой Самарской тропы составит 100 км Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект предполагает разработку трехдневного маршрута со стартом от стадиона «Самара Арена» до памятника Татищеву в Тольятти. Длина маршрута составила 100 километров. Также в тропу вошли 22 отдельных радиальных и параллельных однодневных маршрута общей длиной 113 км.

Ручей очищали от мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В сентябре и октябре мы занимались прокладкой маршрута, и сейчас эта работа завершена, - рассказала журналисту «КП-Самара» менеджер по развитию проекта Валерия Жирнова. – Это сто километров от Самары до Тольятти и 113 километров радиальных и параллельных маршрутов. Сейчас мы занимаемся очисткой тех участков маршрута, которые загрязнены человеком. Параллельно начали разрабатывать мобильное приложение Большой Самарской тропы и информационных щитов для маркировки маршрутов.

Маршрут раздвоится

26 октября активисты в сопровождении большой группы студентов-волонтеров из Колледжа сервисных технологий и дизайна выехали в Коптев овраг в поселке Управленческий, чтобы убрать оттуда мусор.

В леву скопилось немало мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В этом месте тропа будет раздваиваться, - рассказал журналисту «КП-Самара» Дмитрий Шипуля. – Одна часть уйдет наверх, на смотровую и костровую площадку, обустроим там место для отдыха и пикника. Вторая часть пройдет вдоль ручья до водопада и оттуда к вертолетной площадке. Места здесь очень красивые, и если расчистить ручей от мусора, убрать сухие ветки, то получится настоящий лесной каньон. А поселок Управленческий и остановки общественного транспорта здесь совсем недалеко, так что это место может стать завершающим этапом для однодневного похода от стадиона «Самара Арена».

Ребята активно подключились к уборке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всегда готовы помочь

В уборке территории приняли участие 26 студентов, три преподавателя и четыре участника команды проекта. Ребята разделились на три группы. Одна убирала мусор на костровой площадке, другая выкорчевывала скопившиеся в ручье покрышки, третья прошла вдоль ручья до водопада, собирая остальной мусор.

Мусора удалось собрать немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы часто принимаем участие в субботниках, неоднократно убирались в парках, скверах, во дворах и даже на кладбище, - поделился с журналистом «КП-Самара» волонтер Роман Леонидов. – Волонтерское объединение нашего колледжа ревностно относится к охране окружающей среды и всегда готовы помочь в этом.

Студенты охотно откликнулись на призыв о помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За один день волонтерам удалось вывезти из леса около 12 кубометров мусора. Следующим этапом волонтеры планируют очистить территорию около Вертолетной площадки.

Следующий этап - уборка территории около Вертолетной площадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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