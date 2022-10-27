Осенние каникулы 2022 в Самаре: куда пойти с ребенком, программа мероприятий

В Самаре начинаются каникулы, как провести их с пользой? Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенние каникулы 2022 в Самаре начнутся 29 октября и продлятся до 6 ноября 2022 года. Целая неделя свободы от занятий и учителей кружит голову своими возможностями. И родителям стоит сделать все для того, чтобы эти дни дети не провели уткнувшись в телефоны и компьютеры, ведь каникулы даны для отдыха, в том числе от книг и гаджетов.

Увы, но синоптики не обещают на осенние каникулы 2022 в Самаре хорошей погоды: если в воскресенье и понедельник еще будет до +6 +7 градусов, то уже со вторника, 1 ноября температура опустится до +2, а ночью будет ноль градусов. Так что с походами в лес и за грибами лучше разобраться в первые же каникулярные выходные, а потом запланировать полезный и интересный досуг в помещении. Тем более вариантов для этого в Самаре достаточно. Мы расскажем, куда пойти с ребенком в осенние каникулы 2022 в Самаре и получить максимально позитивные эмоции.

В «Парке чудес Галилео» вы погрузитесь в мир удивительных механизмов и иллюзий

Идем за чудесами

В «Парке чудес Галилео» вы погрузитесь в мир удивительных механизмов и иллюзий, прогуляетесь по зеркальному лабиринту, изучите невероятные интерактивные экспонаты. Здесь не только можно, но и нужно все трогать, нажимать и крутить. А в Лаборатории чудес гостей ждут познавательно-развлекательные программы: научные шоу и мастер-классы.

Когда: ежедневно с 10.00 по 20.00

Касса работает до 19.00

Где: «Парк чудес Галилео», ул. Дачная, 2, корпус 1

Цена билета: посещение парка - от 450 руб., посещение лаборатории - 350 руб., комплексный билет с прогулкой по парку и программой в лаборатории - от 800 руб.

Во время каникул действует акционное предложение «Каникулы в Галилео»: безлимитное посещение парка, две программы в Лаборатории чудес на выбор, сувенир на память - и все по фиксированной цене - 1200 руб./чел.

Сайт «Парка чудес Галилео».

Бременские музыканты в театре оперы и балета

«Бременские музыканты»

"Бременские музыканты" - советский рисованный мультфильм 1969 года, музыкальная фантазия на тему одноимённой сказки братьев Гримм, ставшая популярной в СССР благодаря музыке, написанной Гладковым с элементами рок-н-ролла. Молодой Трубадур и его друзья - Осел, Кот, Пёс и Петух - приезжают в город на выступление. В конце выступления Трубадур влюбляется в Принцессу, но отец Принцессы - Король - выступает против и выгоняет артистов из города. (0+)

Когда: 5 ноября, 11:00

Где: Самарский академический театр оперы и балета

«Золотой ключик»

Веселый деревянный человечек с длинным носом уводит нас в мир трогательных и поучительных приключений за счастьем - ЗОЛОТЫМ КЛЮЧИКОМ. Неунывающий, озорной, умный и мужественный мальчуган Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за обиженных и слабых. Он оказывается достойным предводителем маленького кукольного народа, борющегося против злого Карабаса Барабаса, и после долгих опасных приключений добивается счастья. (0+)

Когда: 28 октября, 11:00, 29 октября, 11:00

Где: Самарский академический театр оперы и балета

"Репка" для самых маленьких

«Репка»

Чтобы знакомая всем с детства сказка стала самой настоящей оперой, пусть и рассчитанной на очень маленького зрителя, в сюжет были внесены дополнения. Кроме привычных персонажей, здесь действуют и новые герои – поющие или иначе звучащие деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох. (0+)

Когда: 6 ноября, 10:00, 12:00

Где: Самарский академический театр оперы и балета

«Снежная королева»

Этот спектакль - попытка разговора с современным ребенком на понятном ему, но небанальном театральном языке. Режиссер стремится дать почву и создать условия для того, чтобы детское воображение заработало на "полную катушку", чтобы маленький зритель сидя в зале стал как бы сотворцом спектакля. Спектакль представляет собой режиссерскую интерпретацию текста Г. Х. Андерсена в переводе Анны и Петра Ганзен. Автором спектакля внесены сюжетные коррективы и дополнения. (9+)

Где: театр «Город»

Когда: 6 ноября, 11:00

Мюзикл по мотивам "Холодного сердца"

Мюзикл «Холодное сердце. Замороженные»

В дни школьных каникул в Самаре новый музыкальный спектакль для детей, продолжение мюзикла "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. ЗАМОРОЖЕННЫЕ", сценической интерпретации самого успешного анимационного фильма всех времен. Спектакль наполнен любимыми песнями, танцами и поразительными спец эффектами с уникальной компьютерной графикой, погружающей зрителей в волшебную атмосферу захватывающих приключений. (3+)

Когда: 30 октября, 17:00

Где: Окружной дом офицеров

«Сказки Пушкина»

В Концертном зале Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022» популярная актриса театра и кино Екатерина Гусева будет «творить» сказки А.С. Пушкина! В сопровождении Рапсодии оркестра имени Осипова прозвучат «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». (0+)

Где: Самарская филармония

Когда: 6 ноября, 13:00

Московский театр кошек В.Куклачева - премьера «Танцующие Кошки»

Герои спектакля «Танцующие Кошки» – хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. Свою премьеру Московский театр кошек Владимира Куклачева покажет на сцене ОДО. В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и десять артистов-людей. (0+)

Когда: 6 ноября, 12:00, 15:00

Где: Окружной дом офицеров

Семейный квест с онлайн-технологиями «В поисках потерянного времени»

Вместе со смешными старичками, у которых злые волшебники украли время, зрители попадают в волшебное Часолесье. Все испытания проводятся в отдельных помещениях. Оставшиеся в Часолесье зрители, могут подсказывать своим товарищам, болеть за них, так как все происходящее транслируются на большой экран. Спасая таких же детей, как и они, юные зрители учатся разбираться в часах, беречь свое время. (0+)

Когда: 30 октября 11:30 билеты по 400р. и семейные (на троих членов семьи) по 1100р. 30 октября 14:00 билеты по 550р. и семейные по 1500р.

Где: ул Фрунзе 96, Самара

Фестиваль роботов Самаре

Фестиваль роботов

На фестивале демонстрируют популярных во всем мире моделей роботов. Посетители смогут сыграть в шахматы с искусственным интеллектом, поиграть на большом диджейском пульте, овощах, протестировать зоны виртуальной реальности, увидеть ожившие картины, созданные нейросетями. Возрастное ограничение: 6+.

Когда: с 20 октября по 19 декабря Где: ТРК «Эль Рио» (Московское шоссе, 205)

Кобяков. Шоу Пушка

Кобяков - видеоблогер, певец. Обладатель платиновой сертификации за трек "Пушка". Также исполнитель таких молодежных хитов, как: "Понеслось", "Тик-Ток", "Ромашки". Суммарное количество подписчиков в социальных сетях Кобякова - больше 10 миллионов человек. (6+)

Где: Клуб «Звезда»

Когда: 4 ноября, 19:00

Магический экспресс — путешествие на настоящем поезде с полным погружением в тематику

На протяжении всей поездки взрослых и детей ждёт насыщенная развлекательная программа: Волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания и прочее. Всех пассажиров ждут подарки, а также сюрпризы и угощения. (6+)

Когда: 30 октября, 14:10

Где: ж/д вокзал