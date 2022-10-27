«Даже у полусгнившего чердака есть потенциал»: жителям исторического центра Самары помогут сберечь свои дома

Жителям исторического центра Самары помогут увидеть и раскрыть потенциал их домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартует проект для жителей исторического центра и ценителей старых домов «Сохранить как…». На протяжении двух лет под эгидой музея им.Алабина будут проходить встречи с экспертами, выставки и акции в старом городе. Зачем нужен проект и что он даст горожанам, в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказала замдиректора по развитию музея им.Алабина, участник команды проекта «Сохранить как…» Екатерина Орлова.

Главный ресурс - люди

Главная особенность и визитная карточка исторического центра Самары – старые дома, возраст которых перевалил за 100-150 лет. Но если необходимость сохранения роскошных купеческих особняков на главных улицах ни у кого не вызывает сомнения, то с небольшими, ничем не примечательными 1-2-этажными домиками в глубине кварталов все не так однозначно. Зачем их сохранять, и можно ли с комфортом жить в столь стары стенах, понимают далеко не все горожане. Екатерина Орлова уверена - без таких домиков Самара просто потеряет свое лицо.

- Мы ценим эти дворики, дома, неспешные прогулки, Волгу – весь этот уют старого города, который мы хотим сохранить, - отметила она. - Но самое главное – люди, которые там живут, которые ценят свой дом, его детали, резные наличники на окнах и т.д. И главная цель проекта – объединить жителей старых домов Самары и тех, кто ведет бизнес в этих домах, в единое комьюнити, дать им мотивацию и инструменты для решения самых насущных вопросов, вызванных особенностями их жилья, научить правильно и с комфортом жить в пространстве исторических объектов и ответственно к ним относиться.

12 встреч с экспертами

Екатерина Орлова рассказала подробности проекта Фото: Ольга НОВИКОВА

Инициатором проекта «Сохранить как…» выступил краеведческий музей им.Алабина, который стал победителем конкурса благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Информационным партнером выступала "КП-Самара". Как рассказала Екатерина Орлова, проект рассчитан на два года.

- В первый год мы планируем провести серию паблик-токов- 12 встреч, дискуссий с экспертами по самым насущным вопросам, которые волнуют жителей старого города и тех, кто ведет там бизнес, - рассказывает Екатерина Орлова. – Конечно, мы не ЖЭУ, и не решим проблемы туалета на улице или изношенных труб. Но мы организуем консультации юристов, дизайнеров, реставраторов, риэлторов и других специалистов, в которых будет потребность, поможем придумать и продумать, как наполнить дворы и домики новыми смыслами, организуем творческие акции, выставки, спектакли и экскурсии в этих двориках и т.д., познакомим горожан с успешными кейсами, будем стимулировать развитие добрососедства и взаимопомощи между жителями старого города. Для участников проекта будет запущен отдельный телеграм-канал, где можно будет обмениваться опытом и мнениями.

Объединят неравнодушных

Принять участие в проекте могут все желающие. В музее Алабина приглашаю самарцев заполнить анкету, чтобы организаторы проекта могли точнее определить запросы на консультации экспертов.

- Уже сейчас у нас есть около 25 жителей старого города, заинтересованных в сохранении своих домов и в обустройстве там бизнеса, - рассказывает Екатерина Орлова.-\

- Когда я – сама житель старого дома, переделанного из бывшей мельницы – только выбирала себе жилье, риэлтор часто говорила, мол, у этого дома есть потенциал. И действительно, такой потенциал есть и у полусгнившего чердака, и у никому не нужного цокольного этажа – главное его разглядеть и использовать. У нас уже есть ребята, которые хотят устроить во дворе своего дома театральную студию, есть те, кто планирует давать в небольшом цоколе занятия по йоге и т.д. За два года, которые будет длиться проект, мы хотим собрать вокруг музея сообщество неравнодушных, заинтересованных людей, которые бы убедились сами, что в центре города можно комфортно, здорово жить в старых домиках, и убедили бы в этом других.

Первая встреча и презентация проекта «Сохранить как…» пройдет в музее им.Алабина 27 октября в 18.30.