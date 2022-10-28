«Адаптировались тяжело, но не падают духом»: Ольга Гальцова рассказала о поездке к мобилизованным под Самарой

Частичная мобилизация в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова побывала в военном городке в Рощинском, где проходят подготовку мобилизованные самарцы. О результате поездки на рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Самара».

«На вопросы отвечают бодро»

- Вы были в Рощинском. Как там мобилизованные?

- Мы посещали Рощинский, были на полигоне, смотрели бытовые условия для наших военнообязанных. Мобилизованные не падают духом, я бы сказала, на вопросы отвечают бодро и с оптимизмом. Говорят, что было крайне тяжело адаптироваться к этой ситуации.

- Им было от чего падать духом? - Отрыв от дома, попадание в необычную атмосферу с перспективой отъезда выполнения задач СВО.

- Сколько им лет, в среднем?

- Все разных возрастов, сложно так сказать. Наверное, средний возраст - от 32 до 35 лет.

Полторы тысячи обращений - Лично к вам были какие-то просьбы от мобилизованных?

- Эти просьбы были высказаны в 1433 звонках и в 393 обращениях ко мне за время частичной мобилизации, и не только. С каждым обращением мы разбираемся индивидуально.

- В чем заключаются эти обращения?

- Они совершенно разные. Первый блок - несогласие с призывом на военную операцию в связи с тем, что не отвечают критериям, о которых говорил Президент - не имеет боевого опыта, в военных действиях никогда не участвовал. Есть многочисленные обращения, связанные с состоянием здоровья человека.

- Много ли мобилизованных вернулось благодаря вам?

- Вы знаете, процедура возврата очень непростая, мы очень внимательно изучали ее вместе с командирами воинских частей. В основном возвращены те, у кого есть 3 и более детей.

- Много раненых привозят в самарский госпиталь?

- Мы давно взаимодействуем с госпиталем. Точное количество военнослужащих, которые находятся там сегодня, называть, наверное, было бы не совсем корректно. Дело в том, что оно меняется, раненые поступают каждый день. В целом госпиталь рассчитан на 300 человек, а сейчас заполнено около 80% коек.

- Кого бы вы освободили от частичной мобилизации?

- Я бы освободила тех учителей, которые занимаются военной подготовкой в наших лицеях, школах. На сегодняшний день тема военной подготовки наших школьников и студентов очень важна.

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