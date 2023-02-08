Муниципальный транспорт на сжатом воздухе - это реальность: в регионе выстраивают систему патентования научных разработок

Спикеры поделились опытом работы с интеллектуальной собственностью и наметили векторы развития данной сферы. Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего»/Дарья Шешунова

На два дня Самара стала местом притяжения специалистов ведущих структур по работе с интеллектуальной собственностью в России. В рамках межрегиональной конференции «Интеллектуальная собственность как драйвер развития науки и технологий в регионах», организованной АНО «Институт регионального развития» – управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, они делились бесценным опытом по работе с РИД. Спикеры отметили важность развития патентования в России.

Роль интеллектуальной собственности в современных геополитических и экономических реалиях растет ежечасно. Наша задача - защищать свои разработки и идти на опережение, чтобы наши изобретения никуда не утекали,а оставались в России и использовались во всем мире, - говорит руководитель Центра интеллектуальной собственности Агентства инновационного развития Ульяновской области и распределенной рабочей группы Центра патентной аналитики НОЦ «Инженерия будущего» Ирина Павлова.

Ездить на сжатом воздухе и использовать промышленный мусор повторно

По данным Роспатента, Самарская область входит в десятку ведущих регионов РФ по количеству поданных заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности - это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. В 2022 году поступило 2021 заяление. Это хорошие показатели, но их можно и нужно улучшать за счет количества и качества поданных заявок, за счет грамотно выстроенной системы патентования и анализа разработок.

В этом должен помочь заработавший в январе этого года в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Центр патентования технологий и инноваций. Он будет аккумулировать информацию по шести регионам-соинициаторам НОЦ, вести ученых от идеи до регистрации ее как результата интеллектуальной собственности. Задача ЦПТИ - создать единую работу по сопровождению разработок, использовать лучшие практики, говорит управляющий директор научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Денис Гусев.

Последними как раз и делились на конференции представители вузов и предприятий.

Сергей Афанасьев рассказал про опыт патентования на Тольяттиазот

Д.т.н. профессор, начальник отдела стандартизации и сертификации «Тольяттиазот» Сергей Афанасьев рассказал, как изобретатели помогают производству развиваться, а их разработки дают положительный экономический и экологический эффект. Одна из таких технологий - использовать промышленные отходы для нового производства.

Сегодня многие предприятия химической отрасли, следуя зеленой повестке, разрабатывают новейшие технологии, позволяющие вновь использовать отходы производства, давая им вторую жизнь, - говорит Сергей Афанасьев. – Так, например, более десяти лет назад научные сотрудники «Тольяттиазот» разработали для химической отрасли технологию, которая помогла превратить выделяющийся в ходе производства углекислый газ в востребованный продукт - метанол. Тем самым позволив значительно снизить выбросы в атмосферу парникового газа. Свою инновацию предприятие оформило в патент, который востребован и по сегодняшний день.

Если использование промышленных отходов в производстве - уже воплощенная в реальность идея, то транспорт на сжиженном газе - пока еще задел на будущее. Правда, участники конференции отмечают, эту разработку уже сейчас можно брать, патентовать и внедрять в жизнь. Они уверены, что перевести на такой экологичный и более дешевый вид топлива муниципальный транспорт можно уже сейчас.

Сергей Афанасьев отмечает, что разработка должна приносить экономическую и социальную пользу, а чтобы проанализировать и запатентовать нужна слаженная работа многих участников процесса, а не одного ученого.

Ученым будут помогать регистрировать интеллектуальную собственность

Какие инструменты помогают изобретателям зарегистрировать свою разработку, рассказала помощник директора, аналитик Центра развития института интеллектуальной собственности Университет ИТМО (Санкт-Петербург) Анастасия Сенникова.

Существует патентная аналитика, патентный ландшафт. Анализируется новизна разработки, потенциальные заказчики и другие показатели. Патентование состоит из нескольких этапов: планирования, разработки, правовой охраны, учета, коммерциализации. На каждом этапе есть определенные сложности. Всем этим занимаются специалисты. Но если в Москве и Санкт-Петербурге, в них нет дефицита, то регионы в этом плане отстают. Поэтому создание ЦПТИ на базе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - значительный шаг вперед в работе с интеллектуальной собственностью в регионах.

Технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин поддерживает: в Самарской области не так развита система оценки разработок. На это повлияла в том числе специфика региона.

В Самарской области много закрытых производств и, как правило, в закрытых секторах научные разработки не популярно патентовать. Но мир движется вперед и нам надо и в закрытых и открытых технологиях создавать патентную базу. Мы должны отладить систему регистрации интеллектуальной собственности. Ученые должны получать роялти, сертификационные оплаты - это все признаки развития больших стран. Интеллектуальная собственность - доходная и рентабельная отрасль.

Чтобы и в России этот вид деятельности приносил прибыль, а регионы могли наравне с федеральным центром оценивать, регистрировать и коммерциализировать разработки, НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и Роспатент выстраивает совместную работу, которая включает в себя проведение мероприятий, обучающих семинаров и создание экспертных центров.