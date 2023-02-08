«Страшно и холодно»: самарский африканец рассказал о купании в проруби, странностях русских и общественном транспорте

Так Ва Уаттара в России уже четыре года.

Так Ва Уаттара, или просто Ваня, приехал в Россию четыре года назад. Тогда он точно не думал, что кожей почувствует, каково это – быть русским. Парень впервые в жизни окунулся в прорубь. Видео с купанием облетело весь русскоязычный интернет.

Мы поговорили с Ваней об ощущениях после купания в проруби, о русских и России и о том, что его поразило в нашей стране.

«Было холодно и страшно»

В прорубь африканец полез не по собственной инициативе, его уговорил известный самарский блогер Сергей Трифонов, он же Серж Морж. С ним Ваня познакомился случайно, в одном из ресторанов.

- Мы сидели в ресторане компанией, Сергей сам к нам подошел. Слово за слово – и Сергей предложил окунуться в прорубь. Я долго не думал, почти сразу согласился, - вспоминает Так Ва Уаттара.

В прорубь лезть было страшно, признается африканец. Он родился в Кот-д’Ивуаре, там морозов, как в России, не бывает никогда. И уж точно никто не подумал бы лезть в мороз в холодную воду.

- Это был мой первый опыт, было очень страшно! На улице было солнечно, но ужасно холодно. Согласился я по большей части из-за Сергея, он очень хороший друг и мне было приятно участвовать в его ролике, - поделился Ваня.

Видео с купанием темнокожего парня взорвало интернет. Одних комментаторов ролик порадовал, они похвалили парня за смелость, вторых – разозлил, они обвинили блогера в расизме. Были и те, кто и сам отпускал расистские шутки. Впрочем, Ваню они не задевают.

- Я не обращаю внимания на некрасивые комментарии в мой адрес, - признался Так Ва. - Я позитивный человек и ничего менять в своем поведении не буду.

Хотел бы остаться жить в России

Ваня Уаттара признался - в России ему нравится, строить свою жизнь он хотел бы именно у нас:

- Я живу в России уже четыре года, мне здесь очень нравится! До переезда у меня было предвзятое мнение о стране, но сейчас все иначе. Надеюсь получить гражданство, чтобы стать своим.

За эти четыре года Так Ва влюбился в Самару. Особенно ему нравится набережная. А еще африканец проникся атмосферой на стадионе «Солидарность Самара Арена».

- Я очень люблю футбол, болею за «Челси», и мне нравится футбольная атмосфера в Самаре. Особое удовольствие – наблюдать за командным духом российских игроков, - отметил ивуариец.

Русские грозные, но добрые

- В России очень грозные, но добрые люди, - поделился впечатлением Так Ва. – Мне интересно узнавать вас, любопытно изучать вашу культуру.

Было кое-что, что очень удивило африканца, когда он только прилетел в Россию.

- Вы все курите! И мужчины, и женщины, и даже бабушки. Для меня это было очень странно, но сейчас я привык.

Еще одна странность связана с общественным транспортом. Несколько раз было так, что Ваня уступал место в общественном транспорте, а на него за это обижались.

- Я действительно не понимаю, почему пожилые люди обижались на меня за это, - разводит руками Так Ва. – И очень странно, что многие молодые сидят, когда пожилые люди стоят.

Сейчас Ваня Уаттара учится в вузе в Самаре, преподает африканские танцы в фитнес-клубе и, судя по постам в соцсетях, наслаждается русской зимой. Кстати, около имени парня ВКонтакте стоит ромбик «Крыльев Советов». Ну чем не признание в любви Самаре?