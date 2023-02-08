Февраль принесет Самаре стужу и снегопады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях Росгидрометцентр России сообщил, что в страну возвращается арктический воздух, а значит, во многих регионах вновь стукнут морозы. Так, например, в Сибири похолодает до -30...-32 градусов, а в Хабаровском крае и вовсе ожидают до -45 градусов. В Самару стужа вернулась вчера. Мы выяснили, надолго ли вернулись морозы в Самарскую область в феврале 2023 и когда они закончатся.

По сообщению Приволжского УГМС, в Самарской области морозы будут не такими крепкими, как на Урале. До конца недели в 63-м регионе погоду будет формировать преимущественно область повышенного давления, и как следствие, установится по-зимнему морозная погода. В первую половину недели существенных осадков не ожидается, во второй половине, с прохождением фронта окклюзии, местами пройдет небольшой снег.

Сегодня, 8 февраля, в Самаре -10 градусов, солнечно. Ночью столбик термометра опустится до -16 градусов, а в некоторых частях региона похолодает до -21 градуса. Стужа усилится западным ветром, 5-10 м/с.

Завтра, 9 февраля, днем будет уже не так холодно: -5...-10 градусов. Облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. А в ночь на 10 февраля снова ударит мороз до -21 градуса.

В выходные, по данным Gismeteo.ru, дневные температуры будут колебаться в пределах -6...-8 градусов. По ночам станет немного теплее: -8...-10 градусов. Прогнозируется небольшой снегопад. На следующей неделе, с 13 февраля, ожидается потепление.