В Самарской филармонии выступит Сергей Пенкин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте 2023 в Самару приедут сразу несколько любимых горожанами артистов – будет повод для ностальгии по «нулевым» и 80-ым. Рассказываем про концерты звезд в Самаре в марте 2023, кто приедет, какие цены на билеты.

Алексей Глызин в Самаре в марте 2023

Когда: 2 марта, 19.00

Где: ДК «Металлургов» (пр. Металлургов, 75)

Билет: 1200-3000 руб.

Автора хитов «Поздний вечер в Сорренто», «Зимний сад», «Я не ангел» Алексея Глызина занесло аж на Металлург. Но от этого его концерт хуже не станет, разве что немного дешевле.

F.P.G. в Самаре в марте 2023

Когда: 3 марта, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 1200-3000 руб.

Российская панк-рок-группа F.P.G. из Нижнего Новгорода во главе с ее солистом Антоном «Пухом» Павловым задаст жару в «Звезде». Ребята играют с 1998 года и давно обрели свою армию поклонников, кои есть и в Самаре.

Сергей Пенкин в Самаре в марте 2023

Когда: 9 марта, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 1400-4500 руб.

На концерте (6+) зрители услышат unplugged-версии песен из репертуара Сергея Пенкина «Не друзья, не любимые», «Не забывай», «Полуночный дождь» и другие. Также будут исполнены главные хиты артиста, его авторские песни, современные романсы, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Парад звезд 80-ых в Самаре в марте 2023

Когда: 10 марта, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билет: 800-2500 руб.

По словам музыкальных критиков, это один из немногих проектов на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами настоящих составов ретро-коллективов. В концерте (12+) примут участие экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков, экс-солист «Аракса» и «Рок-Ателье» Валерий Каримов и экс-солист ВИА «Синяя птица» Владимир Преображенский.

Света в Самаре в марте 2023

Когда: 16 марта, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: 1200-20000 руб.

Пик славы певицы Светы давно прошел, но это не мешает ей активно гастролировать по клубам и ресторанам страны. Звезда «нулевых» продолжает писать простые песни о любви и без устали исполнять старые хиты - «Дорога в аэропорт», «Хватит, довольно» и другие. 18+

«Мураками» в Самаре март 2023

Когда: 23 марта, 19.00

Где: бар «Без названия» (ул. Бр. Коростылевых, 170)

Билет: 1500-2500 руб.

Группа родом из Казани с их суперхитами «0 км» и «Бред» соберут своих фанатов в камерной обстановке бара в рамках тура ADIOS (12+).

Маргарита Позоян в Самаре март 2023

Когда: 23 марта, 20.00

Где: ресторан «Жизнь удалась» (ул. Лесная, 23к49а)

Билет: 1500-3000 руб.

Финалистка шоу «Голос» с сильным вокалом и армянским колоритом Маргарита Позоян даст концерт (16+) в самарском ресторане. Порадует она авторскими композициями и мировыми хитами.