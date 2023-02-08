Дуэль, измена и брошенные дети: необычная история семейной жизни родителей Алексея Толстого в Самаре

Любовный треугольник – Николай Толстой, Александра Толстая и Алексей Бостром.

В канун Дня святого Валентина «КП-Самара» рассказывает о любовных историях минувших лет по материалам книги доктора исторических наук Глеба Алексушина «Самарские любовные истории». Участниками одной из самых драматичных были родители известного писателя Алексея Толстого: с изменой, расставаниями, манипуляциями и даже дуэлью. Делимся подробностями.

«Называйте меня как хотите, хоть подлой тварью»

Граф Николай Толстой, отец известного писателя Алексея Толстого, в молодости был состоятелен, хорош собой, но пил и кутил безудержно. Набор этих качеств иногда вызывает в женщинах смесь сострадания и очарования, пленил он и юную Сашу Тургеневу - дальнюю родственницу известного писателя. В 1873 году, когда девушке было 19 лет, она обвенчалась с графом, перед этим написав отцу: «Я прежде думала о графе с жалостью, потом как о надежде выйти за него замуж и успокоиться, потом, видя его безграничную любовь, я сама его полюбила. Да, папа, называйте меня, как хотите, хоть подлой тварью, как мама называет, но поймите, Христа ради, недаром же у меня бывают минуты, когда я пью уксус и принимаю по пяти порошков морфию зараз».

Женитьба не изменила графа, остались прежними характер и привычки. Вскоре после венчания он особенно отличился: публично оскорбил самарского губернатора Федора Климова. О скандале узнал император Александр II, и молодожена отправили остудить пыл в северный город Кинешму. Только благодаря помощи родственников всего через полгода Николай смог вернулся в Самару.

За семь лет семейной жизни Александра родила от графа четверых детей и натерпелась унижений и издевательств. Николай Александрович был типичным мужем-абьюзером и в приступе гнева даже как-то стрелял в супругу, но промахнулся.

Побег и ребенок от нелюбимого мужа

Видимо, когда уксус и морфий же не помогали, Александра переключилась на другого мужчину. Встретила на светском вечере Алексея Бострома - либерала-народника, председателя уездной земской управы и члена уездного земского правления, и влюбилась в него. Он жил в маленьком городке Николаевске Самарской губернии (ныне это город Пугачев Саратовской области). После трагического события в 1881 году - смерти одной из дочерей, Александра сбежала к Бострому, оставив троих детей с графом. Но начать жизнь с чистого листа Сашеньке не удалось, давало о себе знать прошлое: от мужа «прилетали» то просьбы вернуться, то угрозы, от отца - слова осуждения, а мать слегла со смертельной болезнью и нуждалась в помощи.

Она вернулась в Самару при условии, что с мужем они теперь будут проживать раздельно. Николай обещал измениться и даже сделал широкий жест: в 1882 году на собственные деньги издал ее толстенный, 500-страничный роман «Неугомонное сердце». Она писала тогда Бострому: «Ясно я вижу намерение мужа - опять овладеть мной, опять сделать меня вполне своей женой». И ему это удалось, потому что после одной из встреч с графом в апрельском письме она признается возлюбленному: «Какая горечь и унижение; я чувствовала себя женщиной, не смеющей отказать в ласках и благоволении». И чуть позже пишет: «Первое и главное, что я почти уверена, что беременна от него... Во мне первую минуту явилось желание убить себя... Желать так страстно ребенка от тебя и получить ребенка от человека, которого я ненавижу». Она спрашивала Бострома, сможет ли тот принять ее беременной от другого? Очевидно, он ответил утвердительно, и через месяц Александра снова к нему уехала.

Случайная «дуэль»

Граф в связи с очередным бегством жены действовал решительно и неожиданно. Обратился к властям, заявив, что жена его душевнобольная и любовник удерживает ее силой. Это не подтвердилось, и Николай Толстой вызывал Бострома на дуэль, от которой его соперник отказался.

Тем не менее, дуэль состоялась позже, но весьма необычным образом. Сохранились заметки из газет того времени: «20 августа 1882 года граф, направляясь в Петербург по Оренбургской железной дороге в купе первого класса, вдруг узнает от своего лакея Сухорукова, что в одном с ним поезде едет его жена... во втором классе. Граф пришел в купе к жене.

«В поезде едет пол-Самары, соблаговолите перейти в мое купе, — сказал он. - Вы компрометируете меня, что едете здесь. В это время в купе вошел Бостром». Граф дал ему 2 пощечины и выхватил револьвер. Хотел напугать Бострома, но ранил его».

Суд оправдал Николая Толстого, признав выстрел случайным. За две недели до этой «дуэли», 29 декабря, в имении Бострома родился Алексей. Будущий писатель считал его отцом, долго жил под его фамилией, а графом Толстым стал только в 1896 году - дворянский титул потребовался, чтобы продолжать образование.

«Оставить во всегдашнем безбрачии»

Осенью 1883 года брак Толстых был расторгнут, а графиню постановили «оставить во всегдашнем безбрачии». Со своим возлюбленным Бостромом она жила без возможности обвенчаться. И без детей, рожденных во время совместной жизни с графом, они остались с ним в Самаре на попечении бабушки. В одном из писем бывшему мужу Александра пыталась оправдаться: «...детей я Вам оставила, потому что я слишком бедна, чтобы их воспитывать, а Вы богаты».

В 1888 году граф Николай Толстой повторно женился, «отпустив» историю с Александрой. Но годом позже они снова оказались в одном городе: Бостром купил имение в Самаре. То самое, на Фрунзе 155, которое сейчас называется музеем-усадьбой Алексея Толстого. Он перебрался туда со своей неофициальной женой и пасынком. Будущий писатель прожил там всего два года, пока учился в Самарском реальном училище.

Сейчас в усадьбе, где когда-то жил Алексей Толстой, находится музей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Граф Николай Толстой умер в Ницце в 1900 году, но был привезен в Самару и похоронен на кладбище Иверского женского монастыря. Александра ушла из жизни шестью годами позже. Она скончалась в нынешней больнице Пирогова. По легенде, один из сыновей был тогда неподалеку, но отказался подходить к ней, сказав, что матери у него нет уже давно. А ее возлюбленный Алексей Бостром пережил ее на 15 лет, повторно женился на молодой женщине и умер в Самаре во время голода в Поволжье.