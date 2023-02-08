«Я возненавидела яблоки»: модель Plus size рассказала, как переборола себя и поняла, что она - красавица

Девушка признается: принять себя было сложно.

Идеалы женской красоты терпят постоянные деформации: сегодня в моде бразильские бедра, а завтра - снова андрогинность и экстремальная худоба. Пока один стараются похудеть всеми способами, Ольга Стрельникова, самарская визажистка, гордо носит XL и не только не стесняется говорить о еде, но и танцует эротичные танцы направления Frameupstrip. Девушка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться из-за мнения окружающих и как она преодолела себя.

«Я - урод»

- В четыре года меня отдали на танцы, тогда-то все и началось. На одном из первых занятий я услышала, как преподавательница жалуется маме на мой вес. Тогда я не чувствовала, что я как-то отличаюсь от других детей, поэтому достаточно спокойно восприняла ситуацию. После этого разговора, мама перевела меня в другую студию. Став немного старше, с 5 по 8 класс я занималась танцами в школе. В то время тоже были постоянные фразы про диеты, мол «надо похудеть, иначе на тебя костюмов не будет», хотя костюмы шились по нашим меркам.

Сейчас самарчанка понимает, что ощущение на танцах приравнивается к самоощущению в жизни.

- Когда я выросла, то начала заниматься в танцевальных студиях. Тут отношение к моему весу было спокойнее, но я понимала, что нужно выкладываться в разы больше, чем девочкам с «нормальной» фигурой. На отчетниках мне было очень страшно выступать, так как костюмы могли быть открытыми, а я не могла себе позволить, чтобы кто-то увидел мое тело. Тогда в моей голове было четкое осознание - я урод и видеть это никому нельзя. Сейчас в танцах я чувствую себя уверенно. Конечно, Frame up strip - это не всегда про то, что я секси-кошка. Если это новая и сложная хореография, то, конечно, поначалу ты будешь ощущать себя куском картошки, но это не связано с моим телом, а просто с человеческим фактором.

Самооценка сказала «до свидания»

Ольге 26 лет и сейчас многие события из ее жизни уже не кажутся такими невинными, какими казались в силу возраста.

- В классе я была единственной полной девочкой, а время моего взросления пришлось на период культа худобы. В детстве я не боялась дать сдачи и словесно, и физически, поэтому в школьной среде нападок не было. Впервые я столкнулась с травлей в пятом классе. Тогда поехала в детский лагерь. Мне говорили в лицо фразы вроде «Как была жирная, такой и останешься». В тот момент жизни моя самооценка впервые сказала «до свидания», и я начала думать, что я стременная и меня никто не полюбит.

Внимание на весе Ольги акцентировали не только сверстники, но и взрослые, причем даже близкие люди.

- Нападки были даже со стороны семьи, - вспоминает девушка. - Сейчас я понимаю, что у родных присутствует культ похудения. Неосознанные колкие замечания по поводу съеденного, постоянные мысли и разговоры родственников о том, что худоба равна красоте.

Ольга подвергалась нападкам не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых, даже – близких людей.

Падала в голодные обмороки

- Серьезно ограничивать себя в питании я начала себя с восьмого класса. Все началось с того, что моя мама повела меня к эндокринологу по запросу моей полноты. Тогда мне плюс-минус прописали какую-то диету. Помню, что в тот момент я возненавидела яблоки, потому что в любой непонятной ситуации ела только их. Родные хотели мне таким образом помочь. Моя мама воспринимала красоту только стандартную, грубо говоря, для нее, красивый - значит худой и, если девочка не худая, то она некрасивая. Она так проявляла свою любовь и пыталась помочь мне как могла. Сейчас я не считаю, что это правильно, и сама бы так не поступала, но ее за прошлое не виню.

Экстремальный период в похудении для Ольги Стрельниковой начался в 11 классе перед выпускным. Мотивация надеть платье мечты на школьный бал заставила девушку пойти на крайние меры.

- В 17 лет я похудела на 20 кг. Это было максимально неадекватно. В тот период я не ела практически ничего. Могла за весь день выпить бутылку 0,5 кефира и пойти на тренировку. Как-то я пошла с другом на пробежку, домой другу пришлось нести меня на руках. Не смотря на то, что мне удалось скинуть, в голове все равно был сформирован паттерн, что я некрасивая.

«Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы»

Ольга признается, что, несмотря на жизненный опыт, и сейчас ее самооценка нестабильна:

- Сейчас все равно какие-то вещи проскальзывают. Я до сих пор скрываю свой вес. Окружающим не говорю, сколько вешу, потому что для меня все еще это некомфортная зона. Раньше у меня были периоды, когда я себя ненавидела. В те моменты я носила огромную черную толстовку, чтобы спрятаться от окружающего мира.

При этом мужчины не обделяли Ольгу внимание, но даже несмотря на это, девушка очень переживала.

- У меня есть негласное правило для самой себя - я не фотошоплю свои фотографии, поэтому долгое время очень переживала, когда знакомилась с людьми в интернете, пока один парень не сказал мне: «Я с тобой общаюсь, значит ты мне нравишься и мне нравится, как ты выглядишь», - поделилась воспоминанием девушка.

Сейчас Ольга уже год счастлива в браке. С супругом девушка познакомилась в интернете.

- Моего мужа не волнует моя фигура. По моим ощущениям, он этого даже не замечает.

Например, за пару месяцев перед свадьбой я сказала ему о своем нежелании худеть перед торжеством, а он ответил «так не худей». Я была немного удивлена, что такая функция вообще существует.

У Ольги есть правило – она не фотошопит свои фотографии.

Полная девушка платит больше

Амбициозная волжанка не только талантливая визажистка и танцовщица, но и модель.

- Когда-то меня и мою подругу знакомая девушка-фотограф попросила сняться для шоурума одежды для полных. Это были ужасные вещи, абсолютно не стильные, ценник завышен в два раза. Было грустно осознавать, что эта одежда не только не украсит фигуру, а просто изуродует любого человека. Почему полная девушка должна пятить в 2 раза больше за обычный наряд, который еще и отвратительного качества? Сейчас можно спокойно находить одежду L-XL в интернет-магазинах.

Как справится с внутренними комплексами

- Каждый человек уникален, как ментально, так и физически. Если ты отличаешься от массы, то это не плохо. В тебе есть что-то, что тебя характеризует не так, как ты бы хотел, но важно уметь превращать свою особенность в свой плюс. Ты точно не хуже других, - уверена Ольга.

Как справится с внутренними комплексами и стать счастливой сильной личностью? Советы модели Plus size:

- Формируйте свою насмотренность. Сделайте свои соцсети подходящими под себя. Когда ты подписан на 100 худых людей, то ты будешь чувствовать себя неполноценным. Ты будешь видеть со стороны других людей и их красоту

- Не оставайтесь в своей раковине. Чаще всего то, что мы думаем про себя в своей голове - не всегда правда.

- Помни, если про тебя что-то говорят, то говорят не про тебя, а про себя.

- У тебя нет никаких преград!

- Если ты не хочешь ничего менять - тебе придется принять себя.

Нина Ковалюнас, самарский психолог и кандидат философских наук:

- Лишний вес может быть как причиной буллинга, так и следствием. Буллинг чаще характерен для подросткового возраста. Например, мальчики склонны к более агрессивному поведению, а девочки чаще сплетни распускают. В случае подросткового буллинга ребенку необходимо чувствовать поддержку от родителей, преподавателей или психолога. Помочь должны, прежде всего, взрослые - через доверие и безопасность.

Многое в становлении личности зависит от отношения, получаемого в среде. Если вспомнить, то в истории существовало множество звезд, которые превратили свое отличие в достоинство, но это зависит от силы личности.