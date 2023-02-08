«Брал отпуск и ехал спасать людей на Кавказ»: в Самаре умер известный анестезиолог-реаниматолог Михаил Гречищев

Михаил Гречищев был прекрасным врачом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 65 году ушел из жизни самарский анестезиолог-реаниматолог Михаил Гречищев. Врач больше 16 лет проработал в отделении реанимации, а его общий стаж в медицине составил аж 37 лет. Мужчина скончался в ночь с 6 на 7 февраля 2023 года. О трагедии сообщили в официальной группе медицинской клиники «Медгард».

Прямолинейный доктор

Коллеги рассказывают: в последнее время у Михаила Гречищева возникли проблемы со здоровьем. Не так давно случилась беда - разрыв аневризмы. Он выжил и вернулся с того света, конечно, не без помощи коллег. Тогда удалось спасти.

Все единогласно твердят, что Михаил Гречищев был прекрасным врачом и не боялся браться за сложные случаи.

- Как жалко! Такой хороший врач, чуткий к пациентам, своим чувством юмора прогонял страх перед операцией! Потрясающий человек, - комментирует одна из пациенток клиники.

- Он обладал замечательным качеством – прямолинейностью. Где надо поругает, где надо пожалеет - это и вызывает доверие в докторе, - рассказывает другая пациентка.

На счету медика немало спасенных жизней. Фото: Медгард

-Михаил буквально жил медициной. Он много лет проработал в условиях реанимации областной больницы Середавина. Мы были однокурсниками, и я помню, что Михаил был очень одаренным студентом с феноменальной памятью, - рассказал журналисту «КП-Самара» заведующий отделением анестезиологии-реанимации Михаил Филатов.

"Любил походы и Заволгу"

Михаил Гречищев был общительным человеком с легким характером и имел немало друзей. Летние выходные он любил проводить в самарском Заволжье

-Он любил компании, часто ездил со своими близкими друзьями за Волгу. Всегда ждал выходные, когда сможет рвануть на другой берег, - вспоминает товарищ покойного Владимир Поповкин.

Михаил Филатов отметил: с сослуживцем его связывало не только прошлое и общая работа, но и увлечения.

-Он любил заниматься горным туризмом: много лет посвятил походам, причем не только горным, но и комбинированным! Часто рассказывал, как справлялся по реке и ходил пешим маршрутом. Больше 10 лет Михаил посвятил работе в качестве врача в горно-спасательной службе на Кавказе. Почти всегда в свои отпуска он уезжал на Кавказ, служил в качестве горного спасателя. Многие удивлялись, мол «как ты в отпуск и работать», а он смеялся, так как для него это тоже были своеобразные каникулы.