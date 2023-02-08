Искали двое суток в двух городах : бабушка из Казани отправилась в Самару в поисках родни

По Самаре было расклеено более 200 объявлений. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области

В поиске 72-летней жительницы Казани были задействованы волонтеры из двух регионов: Татарстана и Самарской области. Историю со счастливым концом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Вышла из дома и пропала

Об исчезновении 72-летней жительницы Казани стало известно утром 4 февраля 2023 года. Вышла из дома, и больше ее не видели. В медучреждения региона пациентка с указанной фамилией не поступала.

Волонтеры решили отработать версию, что бабушка могла поехать в Самару навестить своих родственников, которых не видела более 15 лет.

- Пожилые люди часто пытаются добраться на адрес, который когда-то они знали. Иногда для этого им приходится преодолевать большие расстояния. Некоторые гуляют в своем городе, пытаясь найти улицу с похожим названием или похожий дом. А кто-то действительно правдами и неправдами доезжает в другие регионы, - поясняет инфорг отряда «ЛизаАлерт» Дарья Р.

Зацепка и ложный след

Поиски в районе железнодорожного вокзала дали первую зацепку: женщину там видели утром. Шестеро добровольцев осмотрели территорию вокзала, ближайшие магазины — безрезультатно.

В это же время поступил сигнал из парка, где обычно гуляла бабушка. Похожую женщину там видели всего час назад. Вероятно, просто похожую, как выяснилось чуть позже. Потому что за час далеко уйти пожилая женщина не могла, а осмотр всех уголков парка и близлежащих улиц к успеху не привел.

Самарская хроника событий

Утром следующего дня, 5 февраля, к поиску подключилась Самара. И сразу же указание на правильную версию: женщину зафиксировали видеокамеры на самарском вокзале.

- Бабушка в чужом городе, скорее всего, будет стремиться попасть на адреса своих родственников, которые она помнит. Но ведь родни там уже нет, - приводит инфорг Дарья Р. ход мыслей поисковой группы.

Самарская группа быстрого реагирования «Лиза Алерт» проверила все предполагаемые адреса. Женщину нигде не видели.

- 21:30, мороз. Начинает работу полноценный штаб поиска. Распечатано и расклеено по Самаре более 200 ориентировок. 10 человек успели выполнить еще 4 масштабные задачи протяженностью 54 км, - приводит поисковая группа хронику событий.

«Мы ее нашли!»

Наконец, в 23.40 поступает радостный сигнал.

- Мы ее нашли! - рапортует группа, работавшая в районе железнодорожного вокзала.

Волонтеры нашли женщину около полуночи живой и здоровой. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области

Оказывается, бабушка все же весь день посещала адреса, которые помнила, никого не нашла и решила переночевать на вокзале. Наутро она вновь собиралась пойти по тем же адресам.

Спустя час Любовь Степановна (так зовут женщину) уже пила чай в квартире своей двоюродной сестры в Самаре. А затем благополучно вернулась домой в Казань.

- Спасибо всем, кто в Татарстане, Самаре вышел и выехал на этот поиск, отложил домашние дела и начал прозвон больниц, печать ориентировок и многое другое, чтобы на ориентировке в сети появился статус «Найдена. Жива», - завершают изложение истории активисты «ЛизаАлерт».