«Польза кальция - это миф»: стоматолог рассказала о главных ошибках при уходе за зубами

Вместо того, чтобы налегать на кальций - сходите к стоматологу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда ли, что кальций полезен для зубов, как правильно ухаживать за полостью рта и сохранить здоровье зубов до глубокой старости? На эти и другие вопросы в Международный день стоматолога ответила доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), к.м.н., врач-стоматолог Люция Розакова.

Проблема родом из детства

Почему некоторые люди с самых ранних лет не выходят из кабинета зубного врача, а другие посещают стоматолога только профилактически и ставят две пломбы за всю жизнь? Первое, что приходит в голову — плохая наследственность, но на самом деле это совсем не так.

- Доказано, что кариес не является наследственным заболеванием — нет гена кариеса, который бы передавался по наследству, — говорит Люция Розакова. — А если заглянуть на 100-200 лет назад, то мы увидим, что у подавляющего большинства людей были здоровые зубы. Это говорит о том, что кариес — не наследственная патология, а проявление местных факторов, действующих в полости рта.

То, что у одних людей зубы разрушаются с детства, а у других они здоровые до самой старости, в первую очередь связано с особенностями питания, говорит стоматолог. Около 70 лет назад в Швеции был проведен эксперимент: в течение нескольких лет ученые оценивали влияние компонентов питания на стоматологическое здоровье пациентов психиатрической больницы. Было выявлено, что ни избыток, ни недостаток витаминов и микроэлементов не влияет на стоматологическое здоровье и возникновение кариеса.

- Но революционным было заключение, что именно легкофермеруемые, то есть, сладкие продукты, а также их консистенция и частота употребления существенно влияют на здоровье зубов, — говорит Люция Розакова. — Привычки питания формируются с года до четырех лет, и те, кто с детства привык употреблять сладкую пищу, соки, компоты, как правило, с самого момента прорезывания временных зубов имеют проблемы с полостью рта. И эти проблемы переносятся во взрослый возраст, потому что привычки питания остаются.

Причем не так страшны шоколадные конфеты, как сахаросодержащие напитки, подчеркивает врач.

- Сладкий чай, компоты, йогурты, соки, лимонады — все это очень вредно влияет на зубы, — говорит стоматолог. — Причем, чтобы вызвать выделение кислоты в полости рта, не обязательно выпить целый стакан. У стоматологов даже просто глоток сладкого чая независимо от того, сколько ложек сахара вы туда положили, считается приемом пищи, который может вызвать развитие кариеса.

А вот те, кто ест мясо вместо сладкого, наоборот защищены от кариеса. Белок, который содержится в мясе, обладает профилактическими свойствами.

- Употребление белка способствует выработке достаточного количества хорошо минерализованной слюны, которая восстанавливает зубы в промежутках между приемами пищи, — говорит Люция Розакова. — Кроме того, когда мы едим мясо, прилагаем усилия для его разжевывания, тем самым механически очищая зубы от зубного налета. А жиры создают гидрофобную пленку на поверхности зубов, которая снижает скорость образования зубного налета.

Чистим аккуратно

Удивительно, но даже средства гигиены полости рта, которые должны защищать зубы, могут принести вред при неправильном применении. Например, чрезмерное использование отбеливающих зубных паст. Они оказывают отбеливающий эффект за счет абразивного действия, то есть, истирания твердых тканей зубов. Поэтому такие пасты не рекомендуются детям до 18 лет, а взрослым нужно применять их не более двух раз в неделю.

Опасны для зубов могут быть зубные щетки с жесткой щетиной. Они приводят к повреждению твердых и мягких тканей полости рта, опусканию десны, оголению шеек зубов и развитию повышенной чувствительности.

- Неправильная техника чистки зубов тоже играет свою роль, — говорит Люция Розакова. — Например, чрезмерное нажатие на зубную щетку, когда мы хотим побыстрее почистить зубы и достичь желаемой чистоты полости рта. Это вредно влияет на твердые ткани, способствует стиранию эмали в самой тонкой ее части — пришеечной области, и развитию чувствительности. Ну и, конечно, не надо использовать зубы для открывания бутылок, разгрызания орехов и чистки семечек.

Любителям лимонов и кислых напитков стоматолог советует чистить зубы спустя 40 минут после их употребления — кислоты вымывают минералы из зубов, а истирающее действие пасты усиливает этот эффект.

Кальций не поможет

Есть распространенное мнение, что если пить кальций, то зубы станут крепче. Это тоже неправда, говорит Люция Розакова.

- Прием препаратов кальция, особенно уже после прорезывания зубов, не влияет на устойчивость зубов к кариесу, — поясняет она. — Врач-стоматолог даже не имеет права назначать кальций. Его может назначать только врач-эндокринолог после проведения необходимых анализов.

Вообще природой не предусмотрено, чтобы человек с возрастом терял зубы, подчеркивает Люция Розакова. Ею, наоборот, предусмотрена возможность сохранить стоматологическое здоровье до глубокой старости. Но для этого важно правильно ухаживать за зубами. Например, чистить зубы до завтрака не имеет никакого смысла с точки зрения профилактики кариеса. Это нужно делать сразу после еды и минимум два раза в день — утром и вечером.

- В течение 40 минут после приема пищи происходит выделение кислоты микроорганизмами, которые живут в полости рта, — поясняет Люция Розакова. — Поэтому если вы почистите зубы через 40 минут, то для профилактики кариеса это уже не поможет. Также зачастую наши пациенты пренебрегают вечерней чисткой, а на самом деле она самая главная. Если утренняя чистка фторсодержащими зубными пастами защищает в течение четырех часов, то вечерняя защищает полость рта от воздействия кислот, выделяемых микроорганизмами, в течение порядка 12 часов!

Важно также регулярно — дважды в год, посещать стоматолога, даже если ничего не беспокоит. Так врач сможет своевременно выявить кариес или заболевания десен на раннем этапе. И помочь советом или небольшими вмешательством, которое может предотвратить развитие серьезного заболевания.

Люция Розакова подчеркивает: здоровье зубов — это не только красивая улыбка, но и поддержание состояния всего организма в целом. Поэтому следить за зубами нужно обязательно.

- Наличие кариозных полостей, нелеченных зубов, неудаленных корней представляют собой хронические очаги инфекции, то есть, резервуар микроорганизмов, от которого человеческий организм избавиться не может. — говорит врач. — Эти микроорганизмы разносятся по кровеносному руслу и накапливаются в органах-мишенях. Например, в атеросклеротических бляшках в сосудах сердца находят микроорганизмы, выявляющиеся в зубном налете. Кроме того, избыточная микробная нагрузка может способствовать развитию аутоиммунных и аллергических заболеваний.