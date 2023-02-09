Путают веревки и визжат от радости: как я примерила на себя роль каюра собачьей упряжки

Журналист «КП-Самара» на день стала каюром и прокатилась на собачьей упряжке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жгучее февральское солнце, снежная гладь и собачья упряжка. Ах, какая романтика! Стая голубоглазых хаски несет тебя по сказочному зимнему пейзажу живописного села. Катание на собачьих упряжках быстро покорило сердца любителей активного отдыха. Сейчас это популярное зимнее развлечение и профессиональный спорт. Журналисты «КП-Самара» тоже не остались в стороне и решили провести один день в питомнике хаски. Корреспондент «Комсомолки» попробовала себя в роли настоящего каюра и рассказала о всех прелестях и трудностях работы с собаками.

«Кошка-коза в собачьем обличии»

Желание прокатиться на собачьей упряжке поселилось в моей голове уже давно, но вот только никак не подворачивался удобный случай. А тут — два в одном! И поработала, и приятно провела время. Вместе с фотографом мы решили отправиться в село Сухая Вязовка в питомник «Стая на Снежном». Подъем был ранний — собаки ждать не будут. На месте мы были в 8:30 утра, как раз время кормежки. Здесь нас встретил хозяин питомника Сергей Кириллов. Мужчина уже около десяти лет занимается ездовым спортом. Он с удовольствием рассказал нам об особенностях породы хаски и собачьего транспорта.

18 голодных хвостиков встретили нас громким воем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 голодных хвостиков встречали нас громким воем. То ли радовались нашему приезду, то ли намекали, что пора приниматься за работу. Для начала мне вручили ведро с рубцом и отправили кормить стаю голубоглазых. Процесс кормления, конечно, доставляет одно удовольствие. При виде сочного кусочка мяса пушистики покорно садились на свои мягкие попы и выжидали, когда же долгожданное лакомство попадет в зубастую пасть. Задачку мне облегчили работники питомника — еда-то уже была подготовлена. А вот теперь представьте, как каждое утро сотрудница Ирина рубит мясо на 18 порций для хаски… Вечером еще и ужин.

Когда меня пустили в вольер к целой стае, мой внутренний ребенок завизжал от счастья. До этого мне всего лишь пару раз доводилось повстречать хаски, но никакого контакта с этой породой, увы, не было. Теперь я знаю, что это вообще за создания эдакие. Мокрые носы накинулись на меня с объятьями и слюнявыми поцелуями, ластились, как кошки. Один хитрец несколько раз даже пытался своровать у меня варежку. Мне кажется, в этот момент я поняла, что такое собакотерапия. Хотелось забрать пушистых к себе домой. Кстати, я далеко не первая, кто загорелся желанием завести себе эту чудо-породу.

Сергей признался: часто отговаривает гостей питомника от заведения хаски. Собаки очень подвижные и требуют много внимания.

-Многие ведутся на голубые глаза, а зря. Это кошка-коза в собачьем обличии. Часто мы предлагаем нашим посетителям прогуляться с собакой. Итог всегда один — после прогулки мечты о хаски сразу куда-то пропадают, - смеется Сергей. – Если не заниматься с собакой, то от скуки она может разнести весь дом.

Вольеры для собак работники питомника убирают ежедневно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нарта без единого гвоздя»

После теплого знакомства меня ждали лопата и ведро. Хаски — порода крупная. Следы жизнедеятельности оставляют регулярно и в большом количестве, а отодрать их, пардон, кучки от мерзлой земли оказалось не так уж просто. Пару штук я закинула в бадейку и подумала, что на этом хватит — я молодец.

Настал момент X — катание на нарте, собачьем транспорте. По сути, это большие деревянные сани. Сзади есть специальное место для каюра. Погонщик встает на заднюю часть полозьев и держится за ручку-петлю. Между полозьями есть и тормоз. Так каюр может контролировать скорость передвижения. Кстати, ездовая нарта сделана без единого гвоздя. Такая конструкция позволяет транспорту «играть» — быть более маневренным.

Первым делом нужно было запрячь собак. Зрелище со стороны забавное, но вот на месте каюра становится не так уж и смешно. Собрать стаю хаски довольно-таки сложно, одна бы я точно не справилась. На каждого песика нужно надеть шлейку. Мокрые носы, конечно, очень умные — помогали мне, подавали лапки. Одну из собак я решилась сама привести поближе к нарте. Покрепче взялась за экипировку и пошагала к повозке. Правда, ощущения были, что собака привела меня, а не наоборот. Хаски разбегались врассыпную, путали веревки и визжали от радости. Им хотелось быстрее броситься в путь. И чтобы в одно мгновение возбужденные хвостики не удрали куда подальше — нарту обязательно якорят.

Хаски очень дружелюбные и ласковые собаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Хаски развивают скорость до 40 км/ч»

Управлять пушистыми комками энергии нелегко. Для первого раза мне запрягли нарту опытными пенсионерами. Возглавляли повозку хаски Север и Граф. Они лидеры и «мозг» нарты, самые опытные и сообразительные собаки.

-Вожаки направляют упряжку и слушают команды каюра. Следующая за ними пара поддерживает темп и корректирует траекторию движения. Те хаски, что бегут первые от нарты — «колеса». На них приходится самая большая нагрузка. Здесь главное сила и выносливость, - объясняет Сергей.

Обучать щенков начинают после шести месяцев. «Право», «лево», «мимо», «стоим» и «ждем» — основные команды, которые должна знать собака. Ведь упряжкой каюр может управлять только голосом.

Теоретические знания были получены. Я уже предвкушала свою первую поездку, но… меня усадили в сани. А все потому, что стартовая скорость составляет порядка 40 километров в час. Новичок попросту может не удержаться, а в сидячем положении я особо не напрягалась и просто наблюдала за бегущими впереди хвостами, что не скажешь о собаках. Им пришлось тащить нас вместе с каюром в горку. Но хаски это не в новинку, их ведь тренируют. Честно говоря, носики сами были не прочь потаскать сани. Когда хаски выдохлись и перешли на рысь, мы с каюром поменялись местами. Честно говоря, никакого страха и волнения у меня не было.

Часто хозяева питомника отговаривают своих гостей заводить хаски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я встала на полозья и чуть согнула колени, это мне подсказал каюр. Помогает держать равновесие и избежать травм. Ведь нарта может подпрыгнуть на какой-нибудь неровности и удариться о землю.

Мы еще не успели тронуться, как из моих глаз выступили горячие слезы. Меня окутали невероятные ощущения. Снежная гладь, собаки и скорость. Я почувствовала слияние с природой. Посоветовала бы я кому-то испытать тоже самое? Конечно, да. Только вот были нюансы, о которых я хочу предупредить заранее, чтобы ваши впечатления не были испорчены погодой.

Вожаки направляют упряжку и слушают команды каюра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КАТАНИЮ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

-Во-первых, я замерзла. Это была моя самая большая оплошность. Хозяева питомника согрели меня гостеприимством и горячим чаем. Хоть и температура воздуха не такая низкая, да и день был солнечным — при езде я окоченела. Поэтому настоятельно рекомендую одеваться теплее. Не забудьте прихватить теплые варежки и шарф (лучше подлиннее, чтобы можно было обмотать им лицо). Хорошо, если на вас будет кофта или куртка с капюшоном.

-Оставьте новые вещи дома. Пальто или светлый пуховик не подойдет для подобных развлечений. Надевайте, что не так жалко. Тогда вы сможете вдоволь натискаться и поиграть с дружелюбными шустриками.

-Прихватите с собой фото или видеоаппаратуру, чтобы запечатлеть ваши эмоции и все происходящее. Но только держите камеру или телефон покрепче. Иначе ваш гаджет придется искать всем селом. Если его и удастся найти, то не факт, что «живым».