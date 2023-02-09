Риэлтор рассказал, в каком районе Самары лучше купить квартиру в 2023 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Покупка жилья остается насущным вопросом для самарцев. Риэлтор Вячеслав Федисов рассказал «Комсомолке», в каком районе Самары лучше купить квартиру.

Каком районе Самары лучше купить квартиру 2023

- Очень тяжело ответить на этот вопрос объективно, так как сейчас практически во всех районах Самары все более или менее налажено. В спальных районах инфраструктура проработана еще с советских времен. В старом городе - либо дорогие квартиры, хозяева которых могут себе позволить частные детские сады и школы, либо старый фонд, для жильцов которых хватает мест в госучреждениях. А в новых районах города с инфраструктурой все хорошо, ее там планируют заранее.

Проблема старой Самары (Ленинский и Самарский районы) - недостаток парковочных мест. А машиноместо в подземном паркинге не все могут себе позволить купить, так что этот фактор тоже нужно учитывать при покупке жилья.

В каком районе Самары лучше не покупать квартиру 2023

Мнения жителей о том, в каком районе Самары лучше не покупать квартиру в 2023, разнятся.

- Могу сказать что плохо, например в 113-м микрорайоне, но его жители скажут, что это самое лучшее место в городе, как и основная масса жителей скажут так про свой район, - говорит Вячеслав.

Эксперт предупреждает: лучше не покупать квартиры в тех районах Самары, где находятся старые и аварийные дома. Такие места есть в каждом районе города - например, 66-й квартал, несколько участков на Металлурге, на улицах Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и др. Как отмечают специалисты, в районах со старыми и аварийными домами часто растет преступности и число граждан, злоупотребляющих алкоголем.

В каком районе Самары самое дорогое жилье 2023

На данный момент самый дорогим районом в Самаре считается Ленинский, так как за последние несколько лет там было построено и все еще строится много высотных домов, в которых квартиры достаточно дорогие.

В каком районе Самары самое ликвидное жилье 2023

Ликвидное жилье для будущей быстрой продажи находится в районах «ТЦ Аврора», вблизи парка «Воронежские озера», кинотеатра «Шипка». И с парковками тут все неплохо. Новые микрорайоны (Южный город, например) также пользуются спросом, и эта тенденция, скорее всего, долго не изменится.

Самое дешевое жилье в Самаре можно найти на окраинах города и в новых микрорайонах.