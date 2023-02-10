Быстрее, точнее и ближе: как меняется онкологическая помощь в Самарской области

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В 2022 году в Самарской области было выявлено 15368 первичных случаев онкологических заболеваний. В 2021 году - около 14 тысяч. Сейчас медики «наверстывают» упущенное в ковидное время, когда в течение двух лет люди реже проходили обследования. Предполагается, что и в 2023 году врачи будут выявлять новые случаи у пациентов, не дошедших в поликлинику в 2020-2021 годах.

Что сегодня делается для того, чтобы путь от обследования до получения высококачественного лечения был максимально простым и быстрым, в пресс-центре «КП» рассказали - главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью СОКОД Татьяна Золотарева и заместитель главного врача по медицинской профилактике Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин.

Эксперты уверены: ранее выявление онкологии дает больше всего шансов на выздоровление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главные обследования

Как отметила Татьяна Золотарева, список наиболее распространенных локализаций среди онкологических заболеваний не меняется уже много лет. Лидирует рак кожи, который, к счастью, достаточно легко излечивается. Достаточно много гормонозависимого рака: молочной железы у женщин и простаты у мужчин. По раку легкого есть небольшое замедление динамики примерно с 1500 до 1200 случаев в год – здесь играет роль уменьшение табакокурения. К сожалению, в регионе тяжелая ситуация с колоректальным раком, который напрямую связан с образом жизни и характером питания.

- Для профилактики мы рекомендуем уменьшить влияние факторов риска: пребывание на солнце без защиты (рак кожи), отказ от курения (рак легкого), здоровое питание с минимумом красного мяса, продуктов, подвергающихся глубокой переработке, с большим количеством овощей (рак толстой кишки), - рассказал Юрий Мальшин. – И обязательно проходить диспансеризацию. Сейчас это удобно делать: есть запись через Госуслуги, можно прийти и в вечернее время до 20 часов, а также по субботам.

Андрей Орлов подчеркнул, что для выявления основных локализаций онкологической патологии не надо сдавать дорогостоящие анализы: в объем диспансеризации входят все пять основных, признанных во всем мире, скринингов:флюорографический скриниг, маммографический и другие. При отклонениях пациент будет в течение трех дней направлен на прием к онкологу для проведения второго этапа диспансеризации или уточняющей диагностики. Для удобства прохождения диспансеризации в соответствии с законодательством гражданам предоставляется 1 оплачиваемый день на рабочем месте.

ЦАОП – значит помощь близко

С 2019 года в губернии выстраивается новый маршрут пациента, у которого заподозрили онкологическое заболевание. Если раньше основная работа ложилась на онкологический диспансер, то сейчас создание специализированных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту жительства с мощной современной материальной базой помогает пациентам пройти путь от диагностики до получения лечения намного быстрее.

При этом диагностические возможности ЦАОПов не уступают тем, что существуют в онкологическом диспансере.

- В рамках реализации нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и его регионального сегмента за 4 года в регион поступило свыше 240 единиц современного высокотехнологичного оборудования, которое направляется не только в СОКОД, но и в ЦАОПы. Они оснащаются аппаратами УЗИ и эндоскопическим оборудованием экспертного класса, оборудованием для лабораторий и патоморфологической службы, компьютерными томографами, аппаратами МРТ и т.д., - сообщил Андрей Орлов.

ЦАОПы и СОКОД замкнуты в единую информационную сеть, поэтому специалисты онкологического диспансера могут изучать результаты обследований, проведенных в центрах, и консультировать пациентов. Это значительно увеличивает скорость обследования.

- В ЦАОПах идет концентрация не только диагностического, но и кадрового потенциала: сейчас 51 врач-ординатор проходит обучение для дальнейшей работы именно в этих центрах. Роль ЦАОПов будет усиливаться, например, с 2023 года большая доля противоопухолевых лекарственных препаратов вводится здесь. В дальнейшем пациенты будут оставаться там для диспансерного наблюдения, - рассказал Андрей Орлов.

Сейчас в губернии работает 8 амбулаторных центров онкопомощи: в Самаре на базе СГБ №4, 6, 7, 8, 10, в Тольятти – в городской поликлинике №3 и 4 и в Сызрани на территории городской больницы. В 2023 году откроется ЦАОП на базе Чапаевской городской больницы и МСЧ №5, а затем - в Сергиевске и Кинель-Черкассах.

Самое главное, что нужно каждому гражданину – дойти до врача и проверить здоровье. Помощь придет!