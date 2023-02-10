«Это наша жизнь»

Представительницы прекрасного пола рассказали про свою профессиональную жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. К этой дате был приурочен круглый стол на тему «Женщины в науке: миф или реальность», который прошел в Самаре в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда».

Статистика, мифы и реальность

Статистика утверждает, что женщин-исследователей во всем мире - не более трети от общего числа научных сотрудников. При этом в России женщин - докторов наук - более 28 %, а кандидатов наук - более 43 %.

Руководитель управления профессионального образования и науки Министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина дополнила эта статистику любопытными данными по нашему региону.

- В 2022 году на награждении молодых ученых денежными премиями из 100 человек было 33 представительницы прекрасного пола. Причем спектр выполняемых ими разработок очень разнообразен и включает в том числе технические направления, - рассказала Кристина Кузьмина.

Существуют ли в науке гендерные стереотипы, или это в большей степени миф?

- Пока я не узнала тему круглого стола, я даже не задумывалась о гендерных различиях в науке и никогда не сталкивалась с их проявлениями, - призналась доктор технических наук, старший научный сотрудник Института проблем управления сложными системами РАН - обособленного подразделения Самарского федерального исследовательского центра РАН Татьяна Моисеева.

В институте, в котором она работает, среди сотрудников, занятых в научных разработках - например, по тематике интерсубъективного управления, женщин даже больше, чем мужчин.

- В современном мире у молодежи больше наблюдается клиповое мышление. Это позволяет принимать стремительные решения в определенных ситуациях, но для занятий наукой нужен иной, аналитический склад ума. Поэтому, мне кажется, применительно к науке имеет смысл говорить больше не о гендерных различиях, а о характере мышления, - подчеркнула Татьяна Моисеева.

В развитие темы доктор философских наук, профессор кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского технического университета Татьяна Борисова рассказала об эксперименте, который она проводила со своими аспирантами. И эксперимент показал, что те же люди, которые признают наличие гендерных стереотипов в науке, в реальной ситуации руководствовались бы профессионализмом сотрудников, а не их полом.

- Мы сами порой придаем излишнее значение этой теме. На практике для любого руководителя важны профессиональные компетенции. А если кто-то и придерживается гендерных предрассудков, это уже вопрос личных качеств руководителя, а не науки, - сделала вывод ученый-философ.

В России женщины-исследователи играют существенную роль в научном сообществе. Фото: Дмитрия Терещенко

Козырь женщины - многозадачность

Заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета имени Королева Надежда Развейкина высказалась об отличиях в мышлении у мужчин и женщин.

- Мужчины умеют хорошо сосредоточиться на одной проблеме. Женщины же способны держать внимание сразу в нескольких сферах и не упускать то, что происходит за границами исследования. И такой подход науке тоже необходим, - считает Надежда Развейкина.

Наука и производство

Научный подход к производственным процессам в современном мире очень востребован. Начальник производственной лаборатории крупнейшей региональной пивоварни «Балтика-Самара» Алла Мурашкина говорит, что построить успешную корпоративную карьеру ей помогла именно научная деятельность. Свой трудовой путь Алла начинала в сфере образования и на данный момент является преподавателем микробиологии, доцентом Самарского государственного аграрного университета, членом ГАК Высшей биотехнологической школы Самарского политеха. На «Балтику» Алла пришла именно благодаря научному бэкграунду, так как на современном пивоваренном производстве оказалась востребована квалификация, связанная с микробиологией, в частности, с культивацией дрожжевых культур.

- На современных производствах есть новейшее оборудование, технологии, и должны быть люди, которые с ними «на ты». Существует мнение, что сотрудники должны быть исполнительными и следовать инструкциям. Соблюдение стандартов действительно очень важно. Но производство двигают вперед именно люди творческие, изобретательные, с научным подходом. И это очень ценится в компании, так как позволяет внедрять инновационные решения, которые помогают компании конкурировать, а потребителям - получать качественный продукт и новинки, - подчеркнула Алла Мурашкина.

Она рассказала, что сотрудники, предложившие и реализовавшие что-то сверх своих должностных обязанностей, премируются, получают различные поощрения - материальные и нематериальные. Например, «сотрудников года» из регионов руководство компании собирает в Санкт-Петербурге, номинантам устраивается культурная программа, экскурсии. Это позволяет дополнительно ощутить свою ценность, мотивирует быть не рядовым исполнителем, а творческой единицей, мыслить неординарно, применять тот же научный подход.

Увлеченных сотрудников филиал «Балтика-Самара» ищет в том числе в вузах среди студентов.

- Мы тесно сотрудничаем с Самарским политехом. Когда студенты приходят к нам на практику, то они получают тему в рамках каких-то улучшений, внедряемых на производстве. И они эту тему разрабатывают: создают 3D-модели инновации, проводят эксперименты, смотрят, что есть в мире на эту тему, в смежных производствах, как это можно применить у нас. Многие приходят к нам по окончании вуза, потому что у нас нескучная и интересная работа, - поделилась Алла Мурашкина.

Семья и наставничество

В ходе дискуссии спикеры заострили также внимание на том, как важно молодым людям и девушкам, стремящимся заниматься наукой, ощущать поддержку со стороны семьи.

Тему развил директор Самарского центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. Он отметил, что от позиции и чуткости родителей зависит, будет ли ребенок развиваться в соответствии со своими природными склонностями.

- Я знаю много случаев, когда девочки проявляли большой интерес к робототехнике, к инженерии. И здесь важно не последовать за стереотипами - чем должны заниматься мальчики, а чем девочки, - а увидеть настоящий интерес ребенка, - уверен Алексей Богатов.

Студентка 5 курса института инженерно-экономического и гуманитарного образования СамГТУ Алина Омелькович подчеркнула роль наставника в увлечении студентов наукой.

- Я выбрала для себя дальнейшее развитие в науке. Сейчас возглавляю студенческое научное общество, дальше буду поступать в аспирантуру. И большую роль в этом сыграл мой наставник, сумевший привить мне интерес к науке. Хотя понимаю, что это путь непростой, и материальные плоды он начнет приносить не сразу, - говорит Алина.

Именно материальный аспект часто становится решающим при выборе студента, идти ли дальше в науку или начинать зарабатывать. В качестве возможного стимула при таком выборе Алина предлагает на уровне государства улучшать жилищные условия ученым.

- Это действительно так. Мы работаем, можно сказать, не за деньги, а из собственного интереса. Но этот интерес - главное. Я не считаю, что я хожу на работу, я этим живу. Мы порой не обращаем внимания на выходные, и во время отпуска не забываем о своих исследованиях, и это прекрасно. Наука - это наша жизнь, - это высказывание доктора технических наук Татьяны Моисеевой можно считать ключевой мыслью, проходящей через всю дискуссию.

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