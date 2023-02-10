На новокуйбышевском предприятии улучшили качество топлива

Строгий контроль и анализ на каждом этапе - залог высокого качества продукции. Фото: АО «НК НПЗ

Импортозамещение и технологический суверенитет, повышение эффективности производства, его экологической безопасности и, конечно же, выпуск качественной продукции - вот лишь несколько важнейших задач, которые в последние годы стоят перед нефтеперерабатывающими производствами России. В Компании «Роснефть» решаются они не в одиночку: полноценное сотрудничество у предприятий выстроено с профильными институтами, как корпоративными, так и внешними. Ученые помогают предприятиям провести постановку на производство новых видов продукции, внести изменения в рецептуру продуктов, провести испытания топлив по тем или иным направлениям. Вот как это работает на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Диктует рынок - внедряет завод

Постановка на производство того или иного вида продукции - сложный процесс, который длится несколько месяцев. Он включает в себя изменение компонентного состава продукта, улучшение его качеств, совершенствование технологии производства, безопасность транспортировки и использования продукта и многое другое. В ходе реализации процесса контролируется каждый этап. Научно-исследовательские институты, аккредитованные для работы с определенными видами продукции, помогают провести дополнительные внешние испытания в добавок к внутренним лабораторным на заводе на соответствие ГОСТам и другим регламентам

Задачу поставить на производство тот или иной вид продукции диктует рынок - нюансы потребительского спроса или изменение ситуации у поставщиков. Так, в 2022 году новокуйбышевский завод сконцентрировался на работе с дизельными топливами. Один из ярких примеров - постановка на производство дизельного топлива Евро зимнего класса 2 с расширением компонентного состава, выполненная совместно с научным институтом. Этот процесс позволил улучшить низкотемпературные свойства топлива - до -32 градусов, что чрезвычайно актуально для российской зимы.

- Расширив компонентный состав, мы смогли увеличить сырьевую базу для производства этого вида топлива, выпускать его больше примерно на 10% и удовлетворить растущий спрос. А с учетом того, что это высокомаржинальный продукт, - получить хороший экономический эффект, - прокомментировал главный технолог новокуйбышевского предприятия Константин Молчанов.

В числе других постановок на производство дизельного топлива - Евро зимнее, класса 1, межсезонное (летнее), летнее по контрактной спецификации.

Переходят на российское

Импортозамещение в нефтеперерабатывающей отрасли началось с 2015 года и сейчас находится на пике активности. Так, в 2022 году новокуйбышевские нефтепереработчики завершили большую работу по применению отечественных реагентов и присадок производства на установках первичной переработки нефти АВТ-9 и АВТ-11 для всей линейки топлив. В процессе работы опытные образцы тестировались несколько раз: сначала внутренним контролем завода, а затем проводились масштабные внешние испытания в профильных институтах. Испытания прошли успешно, и таким образом на государственном уровне стандартизации была подтверждена возможность и перспективность применения отечественных компонентов для производства топлив.

В планах на 2023 год - переход на отечественные катализаторы для изомеризации низкой и средней температуры, постановка на производство дизельного топлива Евро межсезонного (летнего) и маловязкого судового топлива с температурой использования до -20 градусов - это еще один чрезвычайно актуальный продукт.

Увеличивают эффективность

Сотрудничество ученых и производственников помогает не только улучшать продукты, но повышать эффективность использования технологического оборудования. Главный технолог Новокуйбышевского завода привел такой пример. В 2020 году в начале производства судового топлива с низким содержанием серы по новым стандартам возник ряд технических нюансов, в том числе избыточные отложения на слое катализатора установки гидроочистки. О проблеме сообщили в профильные институты НК «Роснефть», испытания проводились в РН-ЦИР в Москве и в Средневолжском НИИНП. Решение было найдено - немного изменили диаграмму загрузки катализаторов защитного слоя, а так же реализовали ряд технических мероприятий. Благодаря этому при производстве экологичного судового топлива получили увеличение межремонтного пробега установки более чем в два раза.

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