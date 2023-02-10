В День науки нефтяники-ученые подвели профессиональные итоги 2022 года

Исследования специалистов НИЦ помогают существенно повысить эффективность производства. Фото: АО «ННК»

Научно обоснованная эффективность

Научно-проектный блок «Роснефти» - крупнейший в Европе научный нефтегазовый центр, объединяющий 30 проектных и исследовательских институтов с общей численностью сотрудников более 18 000 человек. Совокупный экономический эффект от деятельности НПК оценивается более чем в 150 млрд рублей. К настоящему времени Компании принадлежит свыше 950 продуктов интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию. Обладая выдающимся ресурсным потенциалом, нефтяники активно создают и внедряют самые значимые решения века технологий. Они разрабатывают уникальные программные продукты, новые материалы и оборудование, которые значительно повышают эффективность и экологичность производства.

Не наукой единой

День российской науки отпраздновали и сотрудники Научно-исследовательского центра (НИЦ) Новокуйбышевской нефтехимической компании. В прошлом году НИЦ, ставший преемником заводской исследовательской технологической лаборатории, отметил 20-летний юбилей. Структура является важным звеном в работе предприятия: в частности, специалистами НИЦ ведется мониторинг основных технологических процессов. Изучая и анализируя режим установок, сотрудники Центра выявляют причины технологических нарушений и совместно с производством разрабатывают предложения для их устранения. Они же помогают скорректировать режим. Порой даже незначительные поправки позволяют существенно повысить эффективность, снизить затраты сырья, материалов и реагентов. Рынок сырья регулярно пополняется новыми компонентами, и задача сотрудников НИЦ - вовремя их заметить и подготовить научную базу для внедрения в технологический процесс завода.

В 2022 году нефтехимики провели серию исследований, направленных на повышение эффективности работы производств, улучшение качества выпускаемой продукции. Одно из них - исследование новых компонентов, используемых для очистки фенола от органических примесей. Эта работа необходима для расширения конкурентоспособной базы поставщиков, поиска альтернативных и более качественных вариантов компонентов для использования в производстве фенола.

Сотрудники научно-исследовательского центра не только генерируют идеи, но и соответствующим образом оформляют интеллектуальную собственность - на счету коллектива четыре патента на изобретения. Научный потенциал Центра высок - здесь работают три кандидата химических наук. Благодаря опытным руководителям и наставникам в центре создана атмосфера для развития и полета научной мысли. И свидетельство этому - последние достижения сотрудников НИЦ. Так, например, инженер Ян Малькевич завоевал второе место в Межрегиональной НТК, ведущий инженер центра Владимир Шакун удостоен звания «Профессиональный инженер России», а по итогам 2022 года - еще и звания «Лучший наставник» молодых специалистов как предприятия, так и Компании в блоке «Нефтепереработка и нефтехимия». Молодежь не собирается снижать заданную планку. Сейчас активно ведется подготовка к очередной ежегодной корпоративной научно-технической конференции. Научная деятельность не мешает ученым активно участвовать в общественной жизни предприятия. Они входят в заводской спортактив и с удовольствием поддерживают мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

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