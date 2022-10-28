Каникулы: нескучные идеи для детей и их родителей

Осенние каникулы — бесценное время, которое можно провести с семьей

Насыщенные каникулы, в которых будут путешествия, яркие события, новые увлечения и творчество, - это реально? С нашей подборкой - да. В помощь родителям составили чек-лист нескучных активностей, которые можно предложить своему чаду или реализовать всей семьей.

Колесим по Самарской области

Осень – не повод отказываться от прогулок на природе и путешествий. Одеваемся теплее, запасаемся горячим чаем с бутербродами и отправляется в семейную поездку по области. Рассказываем, где стоить побывать.

Подняться на Царев курган

Одно из излюбленных туристических мест с невероятными видами. Со смотровой площадки у большого креста отличный вид на Волгу, Сок, Самару и Жигулевские горы. Обязательно сделайте семейное селфи на вершине! Кроме подъема на курган рекомендуем погулять по окрестностям: у подножия кургана расположена церковь, часовня и святой источник.

Наслаждаться красотой Царев кургана можно в любое время года

Как добраться: на автомобиле – до поселка Волжский, на перекрестке повернуть налево. На автобусе № 78, 79, на маршрутном такси № 113, 389, 392, 406, 447.

Координаты: 53.422128, 50.123093

Сфотографироваться в Ягодном

Очень красивый лес, расположенный между селами Ягодное и Подстепки, выходящий на берег Волги. Здесь можно гулять по всему побережью – от Подстепок до Вислы – везде есть потрясающей красоты локации для фотосъемки. Кстати, делиться впечатлениями можно с места событий – МТС модернизировала сеть в Ставропольском районе, так что в путешествии будете на связи. Недалеко от Подстепок расположена деревня ездовых собак «Серебро Севера». А дальше по побережью, в часе езды от леса – поселок Хрящевка, где находится замок Гарибальди.

Ягодное впечатляет своей живописностью

Как добраться:

- село Ягодное - координаты: 53.610925, 49.039328, добраться можно на автомобиле или из Тольятти на автобусе №172 от ТРЦ «Парк Хаус»;

- Замок Гарибальди - село Хрящевка, Речной переулок, 8, координаты: 53°49′19″N 49°5′6″E, добраться на автомобиле или из Тольятти на автобусе №320 от ТРЦ «Парк Хаус».

Погулять на Самарской Луке

Самарскую Луку вполне справедливо называют местом силы – это уникальный природный парк рядом с мегаполисом. Если погода позволяет, отправляйтесь на прогулку по самым красивым местам, составить маршрут поможет аудиогид МТС «Место Силы: Самарская Лука», который озвучил голос «Русского радио» в Самаре — Дмитрий Кузнецов. В Ширяево можно заглянуть в дом-музей Ильи Репина, где восстановлена атмосфера подворья XIX века. А в Подгорах и Зольном есть частные сыроварни, которые можно посетить с экскурсией.

Национальный парк Самарская Лука ежегодно входит в число самых посещаемых туристических мест Самарской области

Как добраться: на теплоходе – до Рождествено, Ширяево, Зольного, Винновки, плюс – частная перевозка на катерах.

На автомобиле – по трассе М5. Координаты одного из самых известных мест парка — Молодецкого кургана: 53°24’21″С 49°18’47″. Следует доехать до КПП, где можно оплатить вход и оставить машину.

Изучить Самару

Чтобы получить новые впечатления, иногда достаточно сменить угол зрения – например, прогуляться по знакомому городу, как турист, заново открывая для себя привычные места. Загляните к стене почтовых ящиков на улице Ленинградской, сфотографируйте все муралы города, потрите на желание нос бронзовой «кошке на батарее», загляните в творческие кластеры Самары. Аудиогид «Виртуальная прогулка по Самаре» поможет составить маршрут - аудиогид охватывает более 90 объектов – от старого города до Вертолетной площадки.

Прогуляйтесь по областному центру, словно вы турист Фото: Предоставлено "КП"

Остались дома

Освоить новое хобби

Свободное время можно использовать для творчества – обучающие мастер-классы и группы по интересам есть во всех социальных сетях. А можно учиться у звездных наставников на платформе благотворительного проекта «Поколение М». На сайте размещены мастер-классы по разным дисциплинам – от танцев до фотографии. В наставниках «Поколения М»: Полина Гагарина, Оксана Федорова, авторы знаменитых «Смешариков» и многие-многие другие.

Кроме обучения можно принять участие в одном из творческих конкурсов, для этого достаточно загрузить свою работу на сайт. У победителей будет возможность пройти стажировку у звезд или представить свои работы на известных площадках. Например, в этом году работа юной художницы из Самары украсит выставку в Третьяковской галерее в Москве.

Время дома может оказаться не менее интересным и занимательным

Играть в настолки

Это отличный повод провести время с семьей, прокачать коммуникационные навыки и даже освоить азы бизнеса, например, с известной всем «Монополией», или погрузиться в мир фантазий и подсознания с игрой «Имаджинариум». А вот еще парочка интересных игр, которые понравятся вашему тинейджеру: -Cluedo: Sherlock Edition от Hasbro (12+) - игра-детектив, созданная в 1948 году по мотивам приключений Шерлока Холмса. Игроки должны выяснить, кто, чем и где совершил преступление. Или «Пандемия» (10+), в которой игроки должны справиться с угрозой эпидемии и разработать вакцину.

Гулять по музеям онлайн

Практически любые знаменитые музеи мира можно посетить в режиме онлайн – для тинейджеров это может оказаться интереснее, чем реальные экскурсии. Во-первых, технологии - это круто, во-вторых, экспонаты можно увидеть с необычных ракурсов, наконец, многие площадки в виртуальных экспозициях используют элементы дополненной реальности, а это еще круче.

VR-экскурсии по российским музея можно найти на сайте culture.ru, кстати, здесь есть и самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. В этом году музей вместе с МТС создали виртуальный музейный тур: 37 круговых панорам залов музея, 30 видеороликов и 130 фотографий, запечатлевших самые интересные выставочные объекты. Съемки велись в том числе и с помощью дронов, так что есть вполне реальная возможность «полетать» по залам.

Посещать музеи, не выходя из дома — то еще приключение!

Специально для родителей: в каникулы ребенок будет больше времени проводить один. Современные цифровые сервисы могут помочь обеспечить его безопасность как в реальном, так и в виртуальном мире. Например, специальный детский тариф «Нетариф Junior» - кроме достаточного количества минут и интернета защитит от спама, ребенок не сможет звонить и писать SMS на платные короткие номера и подключать ненужные подписки. А еще в подписке детские фильмы в KION, музыка, развивающие игры, детские книги, плюс учебники с 1 по 11 класс. Для контроля местоположения ребенка можно использовать приложение «Мой поиск», которое покажет точную геолокацию ребенка, сообщит о его перемещениях, а также даст информацию о балансе на счету, заряде батареи и подключении Wi-Fi. Также можно подарить ребенку умные часы – они помогут ему быть всегда на связи, в часах есть кнопка SOS и датчик снятия с руки, чтобы родители были спокойны за безопасность своих детей.