К очищению Волги приступили 16 тысяч мальков толстолобика

Новокуйбышевские нефтепереработчики выпускают в Волгу мальков более 10 лет. Фото АО «НК НПЗ»

На вольные хлеба

Пойманный толстолобик - в буквальном смысле большая радость для любого рыбака: взрослые особи достигают в длину одного метра, весом - 20-35 килограммов. А для реки его значение и вовсе трудно переоценить: эта рыба - настоящий природный фильтр, пропускающий через цедильный ротовой аппарат мутную, цветущую воду с планктоном и превращающий ее в прозрачную. Однако популяция толстолобика в Волге давно перестала быть величиной постоянной, как и других рыб.

- Человек должен помогать природе, - говорит главный государственный инспектор Росрыболовства по Самарской области Владимир Кадушников. - Стерлядь, например, вообще была на грани исчезновения. Сазана стало мало - прекратил нереститься в Волге, потому что не стало быстрого течения. А он, между тем, активный поглотитель зеленых водорослей, заставляющих Волгу цвести - как и толстолобик. Поэтому мальков этих видов в последние годы активно «подселяют» в наши волжские просторы. И благодаря усилиям предприятий, в том числе самарских обществ компании «Роснефть», популяция редких видов в Волге возобновляется.

В октябре с пологого волжского берега у села Винновка в реку запущен очередной «экологический десант» - крупная партия толстолобика. Мальки выращены в рыбпитомнике Свято-Богородичного мужского монастыря, где занимаются разведением рыбы с 2014 года, накопив немалый опыт по выращиванию жизнеспособных особей. Естественная среда обитания - «дикие джунгли» по сравнению с безопасными прудами, где родились и росли мальки. Много ли их приживается в суровых новых условиях? Конечно, рыбок не чипируют, поэтому отследить их судьбу сложно. Но факт роста поголовья налицо: почти исчезнувшая, и поэтому занесенная в Красную книгу Самарской области стерлядь сегодня готова выйти и из разряда вымирающих видов, и из книги. Выращенный людьми остроносый малек даст потомство лишь через пять лет - и только при благоприятных условиях. Поэтому искусственное воспроизводство будет продолжаться - именно оно подстраховывает стерлядь от вымирания.

- В сетях промысловиков стерлядь теперь попадается в большом количестве, - рассказал Владимир Кадушников. - Пока это их не радует - приходится выпускать добычу, чтобы не схлопотать большой штраф за поимку краснокнижной рыбы. Можно с уверенностью сказать, что наши меры по поддержанию популяции стерляди увенчались успехом. И работа продолжается - предприятия Самарской области из года в год закупают в рыбопитомниках и выпускают тысячи мальков.

Выпуск мальков — одна из любимых экологических акций волонтеров Сызранского НПЗ. Фото АО «СНПЗ»

В помощь Волге

На этот раз 16 тысяч мальков толстолобика, выращенных монахами, отправились покорять волжские просторы с легкой руки работников Новокуйбышевского НПЗ. Еще весной эти 25-граммовые рыбки (именно такой вес оптимален для адаптации к естественной среде обитания), устремившиеся в глубину, были икринками. Выпуск рыбы прошел совместно с сотрудниками Сызранского НПЗ. Два завода выпустили в Волгу 70 тысяч мальков толстолобика и сазана. В общей сложности этой осенью предприятия Самарской группы Роснефти выпустили в акваторию Волги 200 тысяч мальков семейства карповых.

- Сегодня у нас второй этап акции по воспроизводству речных биоресурсов, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Этим летом мы выпустили стерлядь - около 32 000 сеголеток. Акции по выпуску мальков проводим регулярно - это и наша компенсация реке за забор воды для технических нужд, и просто хорошее дело - множить биоразнообразие родной, самой главной реки нашего региона.

Помощь Волге в росте «населения», которую завод оказывает более 10 лет, - лишь одна из заводских акций, имеющих большое социальное и экологическое значение. Нефтепереработчики выходят на субботники по очищению берегов и родников, занимаются озеленением родного края. В этом году волонтеры предприятия посадили около 600 берез и кедров, а завод выделил средства на озеленение городских и дворовых территорий Новокуйбышевска. Коллектив НК НПЗ уже несколько лет занимается раздельным сбором мусора - около 80% всей массы отходов отправляются на вторичную переработку. Заводчане не только понимают личную ответственность перед природой, но и воспитывают ее в подрастающем поколении: у школьников - на экоуроках, у студентов Политеха - в ходе экологических акций, к которым активно привлекают будущих коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгу выпустили речных «мелиораторов»

Сазан улучшает экосистему, очищая водоемы от излишней растительности (подробнее)

Рыбалка наоборот: В Волгу выпустили крупную партию мальков

В октябре население реки увеличилось на 64 тысячи особей сазана (подробнее)