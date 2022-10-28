В Волгу выпустили речных «мелиораторов»

Осень - самое благоприятное время для переселения мальков в реку. Фото АО «КНПЗ»

«Санитары» рек

Было время, когда сазан считался одной из основных промысловых рыб в Самарской области. Но реки мелеют, берега застраиваются, развиваются промышленность и судоходство. Рыбе становится все тяжелее выжить, размножаясь естественным путем, поэтому на помощь реке приходит человек. Сегодня главная река нашей губернии является объектом федерального проекта «Оздоровление Волги» - повсеместно идет сокращение сброса сточных вод, расчистка и дноуглубление рыбоходных каналов, строительство и реконструкция водопропускных сооружений, подъем и утилизация затонувших судов. Однако, чтобы вернуть Волге славу рыбной реки, этими мерами не обойтись: для увеличения популяции рыб необходимо искусственное воспроизводство биоресурсов.

Виды рыб, численность которых нужно пополнять, определяют ученые. На протяжении нескольких лет в Волгу выпускают тысячи выращенных в питомниках мальков стерляди, толстолобика, сазана. Последний попал в этот список не случайно, сазан - ценная промысловая рыба, которая в благоприятных условиях может вырасти до 50-70 см и набрать до шести килограммов веса. Но важность его не исчерпывается вкусовыми качествами: этот речной житель помогает естественному очищению водоема, поедая избытки растительности.

Осенний марафон

В октябре в Волгу отправились 49 тысяч мальков сазана в ходе экологической акции, организованной Куйбышевским НПЗ. Рыбу по заказу производственников вырастили в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре, который находится в селе Винновка. Разведением мальков здесь занимаются восемь лет. За это время в Волгу было выпущено два миллиона мальков. Сазана разводят в искусственных озерах: когда мальки набирают вес в 20-30 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. И не случайно встреча сеголеток (рыб первого года жизни) с родной стихией происходит осенью - для мальков это оптимальное время, когда вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны.

- Молодые рыбки очень шустрые - попадая в воду, моментально уплывают, - рассказывает инженер Испытательной лаборатории сточной воды и воздушной среды АО «КНПЗ» Ольга Миронова. - Очень здорово чувствовать свою причастность к доброму делу. Надеюсь, все мальки выживут и принесут большую пользу реке.

Кстати, предприятие поддерживает экосистему региона не только восполнением биоресурсов Волги. Заводчане участвуют в акциях по очищению речных берегов и родников, помогают восстанавливать леса региона, ежегодно высаживая тысячи молодых деревьев, собирают и сдают на переработку макулатуру, пластиковые крышки и отработанные батарейки. Акция по выпуску мальков, к которой в воспитательных целях нефтепереработчики привлекают детей и студентов, имеет свою историю - ей более 10 лет. В этом году она уже вторая по счету: в августе в Волгу было выпущено 27 тысяч мальков краснокнижной стерляди.

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