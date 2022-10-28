Открытие новых фабрик и модернизации производств: какие проекты реализованы при поддержке Фонда развития промышленности региона Самарской области

Поддержка высоких технологий

Что общего у таких разных российских канатных дорог? Самарская организация «СКАДО Строй Монтаж», которая строит новые «канатки» и занимается техническим перевооружением уже бывших в эксплуатации, чтобы те соответствовали самым современным требованиям безопасности. Ответственность огромная, а значит, собственные технические возможности компании должны быть на самом высоком уровне. В 2021 году на «СКАДО Строй Монтаже» началимодернизацию производства элементов канатных дорог с расширенными технологическими возможностями. Чтобы полностью замкнуть на себе технологический цикл по выпуску деталей из листовых материалов, в компании решили закупить установку лазерной резки металла. Ее стоимость составила более 18 млн рублей. Из них 15 млн были предоставлены Государственным фондом развития промышленности Самарской области в качестве займа.

Именно такие бизнес-идеи, связанные с выпуском новой высокотехнологичной продукции, импортозамещением, производством комплектующих и повышением производительности труда поддерживает на условиях софинансирования Фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО).

Эта организация была создана два с половиной года назад по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Фонд предоставляет промышленным предприятиям Самарской области, реализующим инвестиционные проекты, льготные займы как самостоятельно, так и совместно с Федеральным фондом развития промышленности.

В прошлом году при поддержке ГФРП СО профинансировано 11 инвестиционных проектов. Общая сумма предоставленных льготных займов составила 264 млн рублей.

Фонд участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах - по региональной программе финансирования. Вместе с федеральным Фондом развития промышленности были одобрены три инвестпроекта на общую сумму 164,7 млн рублей, из которых почти 50 млн рублей - средства регионального ФРП. Самостоятельно фонд профинансировал 8 проектов, поддержка закупки дорогостоящей лазерной установки для ООО «СКАДО Строй Монтаж» – один из них.

Другие профинансированные проекты компаний «Стальсервис-ТЛ» и «Апекс» позволили расширить производство автокомплектующих. «Самарский гипсовый комбинат», выпускающий строительные смеси под маркой FORMAN, благодаря займу усовершенствовал систему производства сухих смесей, что позволило увеличить объемы производства, сократить простои и потери на линии, улучшить качество готовой продукции и уменьшить срок поставки ее клиентам. «Волжская фабрика упаковки», которая поставляет свою продукцию в 89 регионов России, благодаря займу ФРП Самарской области создала новое производство мультифиламентной нити и повысила эффективность действующего производства мягкой полипропиленовой упаковки. «Фабрика Флексибон» освоила выпуск нового вида продукции.

ООО «Версаль» из небольшого мебельного цеха стало фабрикой с серийным производством. Словом, самарские бизнес-проекты получили реальную помощь для развития.

В десятке лучших

Условия займов, которые получают предприниматели от ФРП, весьма привлекательные.

- Фонд реализует региональную программу, по которой промышленные предприятия могут получить льготные займы до 20млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. А также есть совместные программы с федеральным ФРП с возможностью получить до 100 млн рублей по ставке от 1%, - рассказала генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

В 2021 году возможностями получения льготных займов воспользовалось также ООО «БТС» для открытия трендового производства бетонных стройматериалов под маркой «БЕТЭМА»: тротуарной плитки, дорожных и тротуарных бордюров, полисадов, бетонных и керамзитобетонных блоков. В конце мая этого года завершен монтаж производственной линии и летом выпущена первая продукция.

Работа Фонда по поддержке инвесторов, модернизирующих свои производства и осваивающих новые направления деятельности, продолжается. В 2022 году одобрено 7 проектов на общую сумму 186,05 млн. рублей. Четыре проекта из них уже профинансированы. Будет расширено и модернизировано производство автокомпонентов, фармацевтической продукции, стройматериалов, мебели, и игрушек.

По объемам и качеству поддержки местных производителей ФРП Самарской области занимает 8 место в рейтинге региональных фондов развития промышленности.

За 2021-2022 годы федеральным Фондом развития промышленности профинансированы 7 инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями Самарской области, которым региональный фонд промышленности оказывал консультационную поддержку. Это позволило привлечь в регион 897,6 млнрублей федеральных средств, всего же капитальные вложения по этим проектам составят около 1,5 млрд рублей.

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