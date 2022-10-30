Биокамин и ковер из прошлого: показываем, что есть в огромной «трешке» за полмиллиона долларов в Самаре

Квартиру с ковром из прошлого продают в Самаре. Фото: Авито

В Самаре трехкомнатную квартиру с ковром из прошлого продают за полмиллиона долларов. Такое объявление появилось на популярном сайте. Показываем, что есть в огромной «трешке», которую хотят продать за столь внушительную сумму.

В роскошной трешке остается вся мебель и техника. Фото: Авито

Квартира за 35 миллионов рублей (около полумиллиона долларов) выставлена на продажу в ЖК «Империал» на ул.Самарской, 200А. Общая площадь «трешки» с учетом балконов и лоджий составляет 131,47 квадратных метров, без них – 106 кв.метров.

В квартире два санузла. Фото: Авито

- Квартира находится на третьем этаже, со стороны зимнего сада и балкона открывается вид на запланированный бульвар с водоемом и красивым зданием напротив,- сообщает продавец.

В квартире три спальни по 18 квадратных метров и кухня-гостиная 30 кв.м, а также два санузла, постирочная, зимний сад и балкон

В квартире имеется зимний сад. Фото: Авито

Продавец анонсирует дизайнерский ремонт и качественные стройматериалы, водонагреватели и системы фильтрации воды, а также бытовую технику.

На фотографиях, размещенных в объявлении, сразу обращает на себя внимание висящий на стене ковер. Он словно явился из прошлого, из 70-80-х годов ХХ столетия, когда такой способ украсить жилище считался последним веянием моды.

Квартира поражает роскошью. Фото: Авито

- В кухне-гостиной имеется действующий биокамин, а зимний сад оборудован витражными окнами в пол и системой вывода воды, - сообщает продавец. – Квартира полностью готова к проживанию, вся мебель и техника входят в стоимость.

За трехкомнатную квартиру продавец хочет полмиллиона долларов. Фото: Авито

Много ли желающих приобрести трешку с винтажным ковром, пока неизвестно